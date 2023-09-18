Украинские переселенки создали онлайн-журнал Sestry
Украинские переселенки со всего мира создали онлайн-журнал Sestry. Там можно найти практические советы юристов, психологов, а также экспертов по рынку труда.
Об этом сообщает Sestry.
Онлайн-журнал украинских переселенок
Корреспондентами являются женщины, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома в Украине.
Главный офис Sestry находится в Варшаве. В онлайн-журнале будут публиковать невероятные истории людей, которые, несмотря на войну, стали сильнее. Также там будут интервью с мировыми лидерами.
Главной редактором нового медиа стала Мария Гурская — украинская журналистка, телеведущая и программная директор телеканала "Эспрессо".
В команде Марии есть:
- Альбина Трубенкова — журналистка, бывшая консультант по медиа правительственного офиса по Евроинтеграции;
- Наталья Ряба — журналистка, работала в украинской редакции RFI, бывшая редактор недели на телеканале "Украина 24";
- Ирина Твердовская — руководитель Коммуникационного Медиацентра при Посольстве Украины в Польше и Генеральном консульстве в Люблине.
Онлайн-журнал создан:
- для украинок, которые были вынуждены покинуть родной дом из-за войны;
- для тех, кто остался в Украине;
- для людей из разных уголков мира, желающих поддержать Украину.
Редакторы Sestry будут писать на трех языках: украинском, польском и английском.
"Мы будем помогать украинцам быть в курсе главных политических событий дома и за пределами Украины", — подчеркнули в редакции.
Медиа создано при поддержке фондов Media Liberation Fund и Kulczyk Foundation.
Напомним, в Министерстве экономики Украины подсчитали, что с февраля прошлого года за границу выехало 6,2 миллиона украинцев.