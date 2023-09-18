Украинские переселенки создали онлайн-журнал Sestry

Онлайн-журнал Sestry. Фото: sestry.eu

Украинские переселенки со всего мира создали онлайн-журнал Sestry. Там можно найти практические советы юристов, психологов, а также экспертов по рынку труда.

Об этом сообщает Sestry.

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Корреспондентами являются женщины, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома в Украине.

Главный офис Sestry находится в Варшаве. В онлайн-журнале будут публиковать невероятные истории людей, которые, несмотря на войну, стали сильнее. Также там будут интервью с мировыми лидерами.

Главной редактором нового медиа стала Мария Гурская — украинская журналистка, телеведущая и программная директор телеканала "Эспрессо".

В команде Марии есть:

Альбина Трубенкова — журналистка, бывшая консультант по медиа правительственного офиса по Евроинтеграции;

Наталья Ряба — журналистка, работала в украинской редакции RFI, бывшая редактор недели на телеканале "Украина 24";

Ирина Твердовская — руководитель Коммуникационного Медиацентра при Посольстве Украины в Польше и Генеральном консульстве в Люблине.

Сотрудники онлайн-журнала Sestry. Фото: sestry.eu

Онлайн-журнал создан:

для украинок, которые были вынуждены покинуть родной дом из-за войны;

для тех, кто остался в Украине;

для людей из разных уголков мира, желающих поддержать Украину.

Редакторы Sestry будут писать на трех языках: украинском, польском и английском.

"Мы будем помогать украинцам быть в курсе главных политических событий дома и за пределами Украины", — подчеркнули в редакции.

Медиа создано при поддержке фондов Media Liberation Fund и Kulczyk Foundation.

Напомним, в Министерстве экономики Украины подсчитали, что с февраля прошлого года за границу выехало 6,2 миллиона украинцев.