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Українські переселенки створили онлайн-журнал Sestry

18 вересня 2023 18:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські переселенки створили онлайн-журнал Sestry
Онлайн-журнал Sestry. Фото: sestry.eu
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські переселенки зі всього світу створили онлайн-журнал Sestry. Там можна знайти практичні поради юристів, психологів, а також експертів з ринку праці.

Про це повідомляє Sestry.

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Кореспондентками є жінки, які через війну були змушені залишили свої домівки в Україні.

Головний офіс Sestry знаходиться у Варшаві. В онлайн-журналі публікуватимуть неймовірні історії людей, які, попри війну, стали сильнішими. Також там будуть інтерв'ю зі світовими лідерами.

Головною редакторкою нового медіа стала Марія Гурська — українська журналістка, телеведуча і програмна директорка телеканалу "Еспресо".

У команді Марії є:

  • Альбіна Трубенкова — журналістка, колишня консультантка з медіа урядового офісу з Євроінтеграції;
  • Наталія Ряба — журналістка, працювала в українській редакції RFI, колишня редакторка тижня на телеканалі "Україна 24";
  • Ірина Твердовська — керівниця Комунікаційного Медіацентру при Посольстві України у Польщі та Генеральному консульстві в Любліні.
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Працівники онлайн-журналу Sestry. Фото: sestry.eu

Онлайн-журнал створений:

  • для українок, які були змушені покинути рідний дім через війну;
  • для тих, хто залишився в Україні;
  • для людей з різних куточків світу, які хочуть підтримати Україну.

Редактори Sestry писатимуть трьома мовами: українською, польською та англійською.

"Ми допомагатимемо українцям бути в курсі головних політичних подій вдома і за межами України", — наголосили в редакції.

Медіа створене за підтримки фондів Media Liberation Fund та Kulczyk Foundation.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки України підрахували, що з лютого минулого року за кордон виїхало 6,2 мільйона українців

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