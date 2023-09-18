Українські переселенки створили онлайн-журнал Sestry
Українські переселенки зі всього світу створили онлайн-журнал Sestry. Там можна знайти практичні поради юристів, психологів, а також експертів з ринку праці.
Про це повідомляє Sestry.
Онлайн-журнал українських переселенок
Кореспондентками є жінки, які через війну були змушені залишили свої домівки в Україні.
Головний офіс Sestry знаходиться у Варшаві. В онлайн-журналі публікуватимуть неймовірні історії людей, які, попри війну, стали сильнішими. Також там будуть інтерв'ю зі світовими лідерами.
Головною редакторкою нового медіа стала Марія Гурська — українська журналістка, телеведуча і програмна директорка телеканалу "Еспресо".
У команді Марії є:
- Альбіна Трубенкова — журналістка, колишня консультантка з медіа урядового офісу з Євроінтеграції;
- Наталія Ряба — журналістка, працювала в українській редакції RFI, колишня редакторка тижня на телеканалі "Україна 24";
- Ірина Твердовська — керівниця Комунікаційного Медіацентру при Посольстві України у Польщі та Генеральному консульстві в Любліні.
Онлайн-журнал створений:
- для українок, які були змушені покинути рідний дім через війну;
- для тих, хто залишився в Україні;
- для людей з різних куточків світу, які хочуть підтримати Україну.
Редактори Sestry писатимуть трьома мовами: українською, польською та англійською.
"Ми допомагатимемо українцям бути в курсі головних політичних подій вдома і за межами України", — наголосили в редакції.
Медіа створене за підтримки фондів Media Liberation Fund та Kulczyk Foundation.
Нагадаємо, у Міністерстві економіки України підрахували, що з лютого минулого року за кордон виїхало 6,2 мільйона українців.