Українські переселенки створили онлайн-журнал Sestry

Онлайн-журнал Sestry. Фото: sestry.eu

Українські переселенки зі всього світу створили онлайн-журнал Sestry. Там можна знайти практичні поради юристів, психологів, а також експертів з ринку праці.

Про це повідомляє Sestry.

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Онлайн-журнал українських переселенок

Кореспондентками є жінки, які через війну були змушені залишили свої домівки в Україні.

Головний офіс Sestry знаходиться у Варшаві. В онлайн-журналі публікуватимуть неймовірні історії людей, які, попри війну, стали сильнішими. Також там будуть інтерв'ю зі світовими лідерами.

Головною редакторкою нового медіа стала Марія Гурська — українська журналістка, телеведуча і програмна директорка телеканалу "Еспресо".

У команді Марії є:

Альбіна Трубенкова — журналістка, колишня консультантка з медіа урядового офісу з Євроінтеграції;

Наталія Ряба — журналістка, працювала в українській редакції RFI, колишня редакторка тижня на телеканалі "Україна 24";

Ірина Твердовська — керівниця Комунікаційного Медіацентру при Посольстві України у Польщі та Генеральному консульстві в Любліні.

Працівники онлайн-журналу Sestry. Фото: sestry.eu

Онлайн-журнал створений:

для українок, які були змушені покинути рідний дім через війну;

для тих, хто залишився в Україні;

для людей з різних куточків світу, які хочуть підтримати Україну.

Редактори Sestry писатимуть трьома мовами: українською, польською та англійською.

"Ми допомагатимемо українцям бути в курсі головних політичних подій вдома і за межами України", — наголосили в редакції.

Медіа створене за підтримки фондів Media Liberation Fund та Kulczyk Foundation.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки України підрахували, що з лютого минулого року за кордон виїхало 6,2 мільйона українців.