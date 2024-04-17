Украинские разработчики презентовали приложение по уходу за домашними животными Bubibo

Элемент интерфейса приложения. Фото: разработчики приложения Bubibo

Украинские разработчики представили новый pet-tech продукт, объединяющий "носиков и их родителей". В мобильном приложении есть видеоуроки для обучения и развития, QR-адреса и онлайн-запись к ветеринару.

Об этом сообщают разработчики приложения Bubibo.

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Чем еще полезно приложение для ухода за домашними животными

"Приложение Bubibo создано с любовью ко всем четырехлапым друзьям. Это настоящая экосистема для петродителей, которая сделает уход за носиками проще, интереснее и эффективнее. Я уверена, что качественные цифровые сервисы помогут решать рутинные дела, чтобы больше времени оставалось для обеих сторон", — отмечает бренд-лидер и pet-эксперт Bubibo Наталья Поливанчук.

По мнению разработчиков, приложение Bubibo — это полноценный суперассистент в уходе за домашними животными. В нем есть полезные in-app тренировки, созданные с участием экспертных кинологов, возможность записаться к ветеринарам и грумерам. И все это можно сделать очень быстро, за один тап. Пока услуга онлайн-записи доступна только в Киеве, но вскоре расширится и на другие города Украины.

Также сервис поможет найти животное, если оно потеряется. В нем можно зарегистрировать список адресов с QR-кодом, где указаны контакты владельца. Отсканировав код, можно получить доступ к необходимой информации, чтобы вернуть животное домой, а владелец моментально получит уведомление о геопозиции домашнего любимца.

Чем еще известны разработчики Bubibo

Одним из основателей Bubibo является Самвел Акобян, также кофаундер первой в Украине электронной медицинской системы Helsi.

"Мы переосмысливаем отрасль pet-tech, используя технологии и опыт, накопленные в построении крупнейшей медицинской системы Helsi. Наша цель — сделать ветеринарную медицину такой же доступной и удобной, как и человеческую", — отмечает Самвел.

Для доступа к полному перечню преимуществ приложения нужно зарегистрировать домашнего питомца, добавить его поведенческие особенности. Это позволит получать персонализированные советы и видеоуроки.

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