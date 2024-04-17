Українські розробники презентували застосунок для догляду за домашніми тваринами Bubibo

Елемент інтерфейсу застосунку. Фото: розробники застосунку Bubibo

Українські розробники презентували новий pet-tech продукт, що об’єднує "носиків та петбатьків". У мобільному застосунку є відеоуроки для навчання та розвитку, QR-адресник і онлайн-запис до ветеринара.

Про це повідомляють розробники додатку Bubibo.

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Чим ще корисний застосунок для догляду за домашніми тваринами

"Застосунок Bubibo створений з любов'ю до усіх чотирилапих друзів. Це справжня екосистема для петбатьків, яка зробить догляд за носиками простішим, цікавішим і ефективнішим. Я впевнена, що якісні цифрові сервіси допоможуть вирішувати рутинні справи, аби більше часу залишалося на обійми замість хвилювань", — зазначає бренд-лідерка та pet-експертка Bubibo Наталія Поліванчук.

На думку розробників, застосунок Bubibo — це повноцінний суперасистент у догляді за своїми носиками. У ньому є корисні in-app тренування, створені за участю експертних кінологів, можливість записатися до ветеринарів і грумерів. І все це можна зробити дуже швидко, за один тап. Наразі послуга онлайн-запису доступна лише у Києві, але незабаром пошириться й на інші міста України.

Також сервіс допоможе знайти тварину, якщо вона загубиться. У ньому можна зареєструвати адресник з QR-кодом, де вказані контакти власника. Будь-хто, відсканувавши код, зможе отримати доступ до необхідної інформації, щоб повернути тварину додому, а власник моментально отримає сповіщення про геопозицію домашнього улюбленця.

Одним із засновників Bubibo є Самвел Акобян, який також є кофаундером першої в Україні електронної медичної системи Helsi.

"Ми переосмислюємо галузь pet-tech, використовуючи технології та досвід, накопичений у побудові найбільшої медичної системи Helsi. Наша мета — зробити ветеринарну медицину такою ж доступною та зручною, як і людську", — зазначає Самвел.

Для доступу до повного переліку переваг застосунку, потрібно зареєструвати домашню тваринку, додати її поведінкові особливості. Це дасть змогу отримувати персоналізовані поради та відеоуроки.

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