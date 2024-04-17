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Українські розробники презентували застосунок для догляду за домашніми тваринами Bubibo

17 квітня 2024 14:35
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Українські розробники презентували застосунок для догляду за домашніми тваринами Bubibo
Елемент інтерфейсу застосунку. Фото: розробники застосунку Bubibo
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Українські розробники презентували новий pet-tech продукт, що об’єднує "носиків та петбатьків". У мобільному застосунку є відеоуроки для навчання та розвитку, QR-адресник і онлайн-запис до ветеринара.

Про це повідомляють розробники додатку Bubibo.

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Чим ще корисний застосунок для догляду за домашніми тваринами

"Застосунок Bubibo створений з любов'ю до усіх чотирилапих друзів. Це справжня екосистема для петбатьків, яка зробить догляд за носиками простішим, цікавішим і ефективнішим. Я впевнена, що якісні цифрові сервіси допоможуть вирішувати рутинні справи, аби більше часу залишалося на обійми замість хвилювань", — зазначає бренд-лідерка та pet-експертка Bubibo Наталія Поліванчук.

На думку розробників, застосунок Bubibo — це повноцінний суперасистент у догляді за своїми носиками. У ньому є корисні in-app тренування, створені за участю експертних кінологів, можливість записатися до ветеринарів і грумерів. І все це можна зробити дуже швидко, за один тап. Наразі послуга онлайн-запису доступна лише у Києві, але незабаром пошириться й на інші міста України.

Також сервіс допоможе знайти тварину, якщо вона загубиться. У ньому можна зареєструвати адресник з QR-кодом, де вказані контакти власника. Будь-хто, відсканувавши код, зможе отримати доступ до необхідної інформації, щоб повернути тварину додому, а власник  моментально отримає сповіщення про геопозицію домашнього улюбленця.

Одним із засновників Bubibo є Самвел Акобян, який також є кофаундером першої в Україні електронної медичної системи Helsi.

"Ми переосмислюємо галузь pet-tech, використовуючи технології та досвід, накопичений у побудові найбільшої медичної системи Helsi. Наша мета — зробити ветеринарну медицину такою ж доступною та зручною, як і людську", — зазначає Самвел.

Для доступу до повного переліку переваг застосунку, потрібно зареєструвати домашню тваринку, додати її поведінкові особливості. Це дасть змогу отримувати персоналізовані поради та відеоуроки.

Раніше ми писали, що Нацбанк та Мінцифри запустили мультишеринг документів.

Також ми повідомляли, що Укрзалізниця запустила функцію моніторингу й автовикупу квитків.

Україна
додаток
технології
домашні тварини

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