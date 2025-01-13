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Украинский дом в Давосе открывает свои двери в январе

13 января 2025 13:34
Евгения Брюховецкая - редактор
В Давосе 20-23 января откроется Украинский дом в Давосе
Украинский дом в Давосе. Фото: ukrainehousedavos
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинский дом в Давосе в этом году снова будет принимать гостей, чтобы напомнить о несокрушимом духе украинского народа и осветить значительные преимущества, которые принесет миру успешная, мирная и безопасная Украина.

Украинский дом в Давосе, чей павильон на инаугурационной церемонии Davos Awards в прошлом году был признан лучшим по версии издания POLITICO, возвращается на Променад, 59 с 20 по 23 января, чтобы стать площадкой для дискуссий о героизме, безопасности, обороне, энергетике, редкоземельных минералах, страховании военных рисков, разблокировании замороженных активов, экономической устойчивости и инвестиционных возможностях, в частности подготовке к будущему восстановлению страны стоимостью 1 триллион долларов США, и многом другом.

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Справедливый и стабильный мир в Украине с сохранением ее суверенитета и демократического будущего в тесном союзе с Западом — это залог глобальной безопасности, стабильности и процветания. Украинский дом в Давосе станет авторитетной платформой для всех желающих наладить международное партнерство с Украиной, и предложит экспертную оценку и диалог о текущих событиях в стране и перспективах ее развития.

"Украинский дом в Давосе объединяет представителей крупного бизнеса, политиков, лидеров мнений и журналистов, которые ставят своей целью усилить международную поддержку Украины в ее борьбе за свободу и демократию против тирании и агрессии", — отметила исполнительный директор Украинского дома в Давосе Ульяна Хромяк.

Глядя в свое послевоенное будущее, украинцы видят большие возможности для иностранных инвестиций, которые будут способствовать общему благосостоянию и безопасности. Украина имеет природных ресурсов на 26 триллионов долларов, что сопоставимо с богатством недр Канады или Австралии. Здесь больше урана, чем где-либо в Европе, у нас вторые в Европе запасы природного газа, более 20 000 месторождений полезных ископаемых и одни из крупнейших залежей 117 из 120 наиболее употребляемых в промышленности минералов.

Украинский дом в Давосе призван продемонстрировать тот спектр возможностей, которые Украина предлагает своим глобальным партнерам, чьи инвестиции могут достичь триллионов долларов в ближайшие годы. Седьмой год подряд мы делимся историей Украины и объединяем усилия для лучшего будущего своей страны и мира. Будем рады приветствовать вас в Украинском доме в Давосе в 2025 году.

С полным перечнем мероприятий и условиями регистрации можно ознакомиться на сайте www.ukrainehousedavos.com.

Уже третий год подряд павильон на улице Променад, 59 становится общим пространством для Украинского дома в Давосе и проекта Your Country First — Win With Us, организованного Фондом Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в сотрудничестве с Офисом Президента Украины. В проекте постоянная дискуссионная программа сочетается с выставкой ведущих украинских и международных художников, которая добавляет мероприятиям эмоциональной остроты.

Украинский дом в Давосе организован усилиями UMAEF, Фонда Виктора Пинчука и Horizon Capital.

В состав Организационного комитета Украинского дома в Давосе входят президент и главный исполнительный директор UMAEF Ярослава Джонсон, член правления Фонда Виктора Пинчука Светлана Гриценко, партнер-основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная; и исполнительный директор Украинского дома в Давосе Ульяна Хромяк.

В этом году Украинский дом в Давосе организован благодаря нашим щедрым спонсорам, в частности золотым спонсорам — Temerty Foundation и Interpipe, нашим панельным спонсорам — компаниям Marsh McLennan и BGV Group Management, а также нетворкинг-спонсорам — агрохолдингу Kernel и Киевской школе экономики.

Зарегистрироваться для посещения и узнать больше о программе мероприятий можно по ссылке: www.ukrainehousedavos.com 

Украинский дом в Давосе откроет свои двери в понедельник, 20 января, в 16:00 по центральноевропейскому времени и будет работать до четверга, а именно до 21:00 23 января, по адресу: ул. Променад, 59. Наша первая панельная дискуссия будет посвящена общим интересам США и Украины, после чего состоится прямая трансляция инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа из Вашингтона, округ Колумбия.

США украинцы Украина Давос война в Украине

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