У Давосі 20-23 січня відкриється Український дім в Давосі

Український дім у Давосі. Фото: ukrainehousedavos

Український дім у Давосі цього року знову прийматиме гостей, щоби нагадати про незламний дух українського народу і висвітлити значні переваги, яку принесе світові успішна, мирна й безпечна Україна.

Український дім у Давосі, чий павільйон на інавгураційній церемонії Davos Awards минулого року був визнаний найкращим за версією видання POLITICO, повертається на Променад, 59 з 20 по 23 січня, щоб стати майданчиком для дискусій про героїзм, безпеку, оборону, енергетику, рідкоземельні мінерали, страхування військових ризиків, розблокування заморожених активів, економічну стійкість та інвестиційні можливості, зокрема підготовку до майбутньої відбудови країни вартістю 1 трильйон доларів США, і багато іншого.

Справедливий і стабільний мир в Україні зі збереженням її суверенітету та демократичного майбутнього у тісному союзі із Заходом — це запорука глобальної безпеки, стабільності та процвітання. Український дім у Давосі стане авторитетною платформою для всіх охочих налагодити міжнародне партнерство з Україною, і запропонує експертну оцінку та діалог про поточні події в країні та перспективи її розвитку.

"Український дім у Давосі об’єднає представників великого бізнесу, політиків, лідерів думок та журналістів, які ставлять собі за мету посилити міжнародну підтримку України у її боротьбі за свободу та демократію проти тиранії та агресії", — зазначила виконавчий директор Українського дому в Давосі Уляна Хром'як.

Дивлячись у своє післявоєнне майбутнє, українці бачать великі можливості для іноземних інвестицій, які сприятимуть загальному добробуту й безпеці. Україна має природних ресурсів на 26 трильйонів доларів, що можна порівняти із багатством надр Канади або Австралії. Тут більше урану, ніж будь-де в Європі, в нас другі в Європі запаси природного газу, понад 20 000 родовищ корисних копалин і одні з найбільших покладів 117 зі 120 найуживаніших у промисловості мінералів.

Український дім у Давосі покликаний продемонструвати той спектр можливостей, які Україна пропонує своїм глобальним партнерам, чиї інвестиції можуть сягнути трильйонів доларів у найближчі роки. Сьомий рік поспіль ми ділимося історією України та об’єднуємо зусилля задля кращого майбутнього своєї країни та світу. Будемо раді вітати вас в Українському домі в Давосі у 2025 році.

З повним переліком заходів та умовами реєстрації можна ознайомитися на сайті www.ukrainehousedavos.com.

Вже третій рік поспіль павільйон на вулиці Променад, 59 стає спільним простором для Українського дому в Давосі та проєкту Your Country First – Win With Us, організованого Фондом Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у співпраці з Офісом Президента України. У проєкті постійна дискусійна програма поєднується з виставкою провідних українських та міжнародних художників, яка додає заходам емоційної гостроти.

Український дім у Давосі організований зусиллями UMAEF, Фонду Віктора Пінчука та Horizon Capital.

До складу Організаційного комітету Українського дому в Давосі входять президент та головний виконавчий директор UMAEF Ярослава Джонсон, член правління Фонду Віктора Пінчука Світлана Гриценко, партнер-засновник та головний виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна; та виконавчий директор Українського дому в Давосі Уляна Хром'як.

Цього року Український дім у Давосі організовано завдяки нашим щедрим спонсорам, зокрема золотим спонсорам — Temerty Foundation та Interpipe, нашим панельним спонсорам — компаніям Marsh McLennan та BGV Group Management, а також нетворкінг-спонсорам — агрохолдингу Kernel та Київській школі економіки.

Зареєструватися для відвідин та дізнатися більше про програму заходів можна за посиланням: www.ukrainehousedavos.com

Український дім у Давосі відчинить свої двері у понеділок, 20 січня, о 16:00 за центральноєвропейським часом і працюватиме до четверга, а саме до 21:00 23 січня, за адресою: вул. Променад, 59. Наша перша панельна дискусія буде присвячена спільним інтересам США та України, після чого відбудеться пряма трансляція інавгурації новообраного президента Дональда Трампа з Вашингтону, округ Колумбія.