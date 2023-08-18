Украинский оберег из Донбасса: Олег Верняев презентовал благотворительный проект

Презентация благотворительного проекта Олега Верняева. Фото: пресс-служба благотворительного проекта

Вчера, 17 августа, в Киеве прошла презентация благотворительного проекта "Оберег України". Идейным лидером и амбассадором инициативы стал олимпийский чемпион, чемпион мира по спортивной гимнастике Олег Верняев.

Об этом сообщает благотворительный проект.

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На презентации были представлены первые браслеты-обереги и фотовыставка, главным фотографом которой стал Михаил Федорак.

Презентация благотворительного проекта Олега Верняева. Фото: пресс-служба благотворительного проекта

Презентация благотворительного проекта Олега Верняева. Фото: пресс-служба благотворительного проекта

Украинский оберег из сердца Донбасса — символ непокорности свободных людей, тяжелого труда и мужества украинского народа. Оберег сделан в виде браслета, каждый браслет содержит до 5 граммов угля, добытого горняками на глубине более 1000 метров на угольных шахтах Донецкой области.

100% средств от продажи оберегов идут на приобретение домов, расположенных в Киевской области, для временно переселенных жителей Донецкой и Луганской областей, потерявших свои дома.

"Оберег Украины". Фото: пресс-служба благотворительного проекта

"Это для меня очень важный проект, поскольку он связан с моим родным домом, так как родился я и вырос в Донецке. Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к нашей благотворительной инициативе, и всех, кто присутствовал на презентации, кто осветит ее, и всех, кто еще успеет поддержать. Уголь — это символ Донбасса, символ несокрушимости, а сейчас самое время поддерживать эту силу и всех украинцев, ведь мы объединяемся с каждым днем. И что сверхважно, что этот проект объединил людей почти из каждого уголка нашей страны, поскольку уголь нам передавали защитники на Востоке, шлифовали уголь на Западе, а производили мы в столице. Поэтому в нем уже заложена сила нашего мужественного государства", — комментирует Олег Верняев.

Присоединились и поддержали проект такие украинские звезды: Yarmak, Tayanna, Миша Крупин, Геннадий Попенко, Анна Тринчер, Никита Добрынин, Егор Гордеев, Ульяна Ройс, Валерий Величко, Мила Еремеева, Ирина Адонина, Enleo, Люся Кава, Юрий Ткач, Соня Морозюк, Кристина Шишпор, Positiff и Lida Lee.

Презентация благотворительного проекта Олега Верняева. Фото: пресс-служба благотворительного проекта

Презентация благотворительного проекта Олега Верняева. Фото: пресс-служба благотворительного проекта

Приобрести браслет можно по QR-коду на фото участников выставки, а также на официальном сайте и в магазине UAmade. В настоящее время тираж браслетов — 2 тысячи экземпляров. Стоимость одного изделия составляет 799 грн.