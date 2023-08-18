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Український оберіг з Донбасу: Олег Верняєв презентував благодійний проєкт

18 серпня 2023 12:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Український оберіг з Донбасу: Олег Верняєв презентував благодійний проєкт
Презентація благодійного проєкту Олега Верняєва. Фото: пресслужба благодійного проєкту
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 17 серпня, у Києві відбулася презентація благодійного проєкту "Оберіг України". Ідейним лідером та амбасадором ініціативи став олімпійський чемпіон, чемпіон світу зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. 

Про це повідомляє благодійний проєкт.

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Благодійний проєкт "Оберіг України"

На презентації були представлені перші браслети-обереги та фотовиставка, головним фотографом якої став Михайло Федорак. 

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Презентація благодійного проєкту Олега Верняєва. Фото: пресслужба благодійного проєкту
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Презентація благодійного проєкту Олега Верняєва. Фото: пресслужба благодійного проєкту

Український оберіг із серця Донбасу — символ нескореності вільних людей, тяжкої праці та мужності українського народу. Оберіг зроблений у вигляді браслета, кожен браслет містить до 5 грамів вугілля, здобутого горняками на глибині понад 1000 метрів на вугільних шахтах Донецької області.

100% коштів від продажу оберегів йдуть на придбання будинків, розташованих на Київщині, для тимчасово переселених мешканців Донецької та Луганської областей, які втратили свої домівки.

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"Оберіг України". Фото: пресслужба благодійного проєкту

"Це для мене дуже важливий проєкт, оскільки він пов'язаний з моїм рідним домом, тому що народився я та виріс у Донецьку. Хочу подякувати всім, хто доєднався до нашої благодійної ініціативи, і всіх, хто був присутній на презентації, хто висвітлить її, та всіх, хто ще встигне підтримати. Вугілля — це символ Донбасу, символ незламності, а зараз саме час підтримувати цю силу та всіх українців, адже ми об‘єднуємося з кожним днем. І що надважливо, що цей проєкт об’єднав людей майже з кожного куточку нашої країни, оскільки вугілля нам передавали захисники на Сході, шліфували вугілля на Заході, а виробляли ми у столиці. Тому в ньому вже закладена сила нашої мужньої держави", — коментує Олег Верняєв.

Доєдналися та підтримали проєкт такі українські зірки: Yarmak, Tayanna, Міша Крупін, Геннадій Попенко, Анна Трінчер, Нікіта Добринін, Єгор Гордєєв, Уляна Ройс, Валерій Величко, Міла Єрємєєва, Ірина Адоніна, Enleo, Люся Кава, Ольга Сумська, Антон Скуратов, Юрій Ткач, Соня Морозюк, Христина Шишпор, Positiff та Lida Lee.

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Презентація благодійного проєкту Олега Верняєва. Фото: пресслужба благодійного проєкту
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Презентація благодійного проєкту Олега Верняєва. Фото: пресслужба благодійного проєкту

Придбати браслет можна за QR-кодом на фото учасників виставки, а також на офіційному сайті та у магазині UAmade. Наразі тираж браслетів — 2 тисячі екземплярів. Вартість одного виробу становить 799 грн.

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"Оберіг України". Фото: пресслужба благодійного проєкту

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