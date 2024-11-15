Ситуация в энергетике — украинцы готовы инвестировать средства для развития системы

Украинцы готовы инвестировать средства в развитие энергосистемы
Значительная часть украинцев готова инвестировать свои средства для развития национальной энергосистемы. Для этого первая REIT компания Украины открыла новый фонд и начинает строительство частной электростанции мощностью 18 МВт.
Об этом сообщает инвестиционная компания Inzhur.
Инвестиции украинцев для развития энергосистемы
Сообщается, что за первое время инвесторы зарезервировали инвестиционных сертификатов на 50 млн гривен, за пять часов выросли на 101 млн грн. В целом к концу первого дня было привлечено 117 млн гривен инвестиций от 900+ новых совладельцев фонда.
Это абсолютный рекорд для украинского фонда на REIT-рынке: предыдущий установил Inzhur — 10 сентября компания за 4 часа 20 минут полностью закрыла сбор на 47,6 млн гривен в фонд 2001 года, чтобы построить новый объект для ресторана McDonald's.
Инвестиции в энергетику Украины генерируют электричество для украинцев, мощную поддержку экономики страны и отличные бизнес-перспективы для каждого, кто считает важным вкладываться в энергонезависимость в такое сложное для страны время. Фонд Inzhur Energy — способ это делать.
"Постоянные атаки российских захватчиков на энергетику Украины привели ее в критическое состояние на всех уровнях. На государственном — потому что целый сектор экономики в таких условиях потерял возможность работать надежно. И на общественном — ведь последствия каждой атаки мгновенно ощущают украинцы, теряя свет и тепло в своих домах на долгие часы. Фонд Inzhur Energy стал одним из способов объединить усилия государства и общества для решения этой проблемы", — отметил основатель и СЕО Inzhur Андрей Журжий.
По состоянию на сейчас:
- ООО Инжур Энерджи выиграло тендер НЭК Укрэнерго на предоставление вспомогательных услуг на балансирующем рынке;
- компания обязалась построить газопоршневую электростанцию на 18 МВт к сентябрю 2025 года. Старт строительства запланирован уже к концу ноября 2024;
- компания провела всю подготовительную работу: купила земельный участок под строительство электростанции; заключила контракт на поставку оборудования на 18 МВт и оплатила поставщику 30% стоимости для начала его производства; получила технические условия на подключение станции к электросети; начала проектирование станции на 36 МВт;
- компания кроме собственных инвестиций также привлечет финансирование проекта от государственного банка;
- компания запустила REIT-фонд Inzhur Energy для привлечения денежных средств от розничных инвесторов. Срок работы фонда – 5 лет.
Команда Inzhur подчеркивает, что еще на этапе идеи планы компании горячо поддержало сообщество ее инвесторов, а показатели первого дня работы фонда доказали уже фактами — инвестиции в энергетику максимально привлекательны для украинцев и украинок прямо сейчас. Это открывает отличные перспективы и для возможного дальнейшего роста фонда Inzhur Energy, и для энергетического сектора Украины в целом.
Ведь для страны это способ решения одной из критических проблем, а для текущих и будущих инвесторов еще и способ неплохо заработать.
Условия инвестирования
Еще одна причина отличных показателей фонда Inzhur Energy уже в первый день работы — доступность такой инвестиции и высокая прогнозируемая доходность:
- 6 034,19 грн — минимальная инвестиция и стоимость одного сертификата;
- 15% годовых в USD — прогнозируемая среднегодовая доходность, или 75% за 5 лет (по формуле простых процентов);
- 11 млн EUR — общий бюджет строительства первой очереди на 18 МВт, где:
- 3 млн. EUR — уже проинвестировано основателем и CEO Inzhur Андреем Журжием на начальном этапе.
- 4 млн. EUR — финансирование, привлекаемое компанией от государственного банка для оплаты оборудования;
- 4 млн. EUR — ориентировочная сумма привлечения от розничных инвесторов.
Фонд выпустил инвестиционные сертификаты на сумму 8 млн EUR для привлечения средств розничных инвесторов на начало строительства первой очереди на 18 МВт и предоплату за оборудование сразу для второй очереди на +18 МВт. То есть, фонд уже на старте планирует дальнейшее развитие.
Полная информация о фонде Inzhur Energy и возможности покупки его сертификатов — на странице фонда.
Что известно о Inzhur
Inzhur — первая инвестиционная REIT-компания Украины, объединяющая общество для строительства, покупки и совладения большой прибыльной недвижимостью.
Розничные инвесторы становятся ее совладельцами и получают ежемесячную прибыль: в зависимости от фонда — от арендных выплат, капитализации объектов или все вместе.
Inzhur Energy — инвестиционный фонд, миссия которого — повышение энергонезависимости Украины и получение прибыли для инвесторов из-за роста стоимости актива: для этого Inzhur строит электростанцию мощностью 18 МВт.
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