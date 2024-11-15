Ситуация в энергетике — украинцы готовы инвестировать средства для развития системы

Последствия атаки на энергообъекты Украины. Фото: ДТЭК

Значительная часть украинцев готова инвестировать свои средства для развития национальной энергосистемы. Для этого первая REIT компания Украины открыла новый фонд и начинает строительство частной электростанции мощностью 18 МВт.

Об этом сообщает инвестиционная компания Inzhur.

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Сообщается, что за первое время инвесторы зарезервировали инвестиционных сертификатов на 50 млн гривен, за пять часов выросли на 101 млн грн. В целом к концу первого дня было привлечено 117 млн гривен инвестиций от 900+ новых совладельцев фонда.

Это абсолютный рекорд для украинского фонда на REIT-рынке: предыдущий установил Inzhur — 10 сентября компания за 4 часа 20 минут полностью закрыла сбор на 47,6 млн гривен в фонд 2001 года, чтобы построить новый объект для ресторана McDonald's.

Инвестиции в энергетику Украины генерируют электричество для украинцев, мощную поддержку экономики страны и отличные бизнес-перспективы для каждого, кто считает важным вкладываться в энергонезависимость в такое сложное для страны время. Фонд Inzhur Energy — способ это делать.

"Постоянные атаки российских захватчиков на энергетику Украины привели ее в критическое состояние на всех уровнях. На государственном — потому что целый сектор экономики в таких условиях потерял возможность работать надежно. И на общественном — ведь последствия каждой атаки мгновенно ощущают украинцы, теряя свет и тепло в своих домах на долгие часы. Фонд Inzhur Energy стал одним из способов объединить усилия государства и общества для решения этой проблемы", — отметил основатель и СЕО Inzhur Андрей Журжий.

По состоянию на сейчас:

ООО Инжур Энерджи выиграло тендер НЭК Укрэнерго на предоставление вспомогательных услуг на балансирующем рынке;

компания обязалась построить газопоршневую электростанцию на 18 МВт к сентябрю 2025 года. Старт строительства запланирован уже к концу ноября 2024;

компания провела всю подготовительную работу: купила земельный участок под строительство электростанции; заключила контракт на поставку оборудования на 18 МВт и оплатила поставщику 30% стоимости для начала его производства; получила технические условия на подключение станции к электросети; начала проектирование станции на 36 МВт;

компания кроме собственных инвестиций также привлечет финансирование проекта от государственного банка;

компания запустила REIT-фонд Inzhur Energy для привлечения денежных средств от розничных инвесторов. Срок работы фонда – 5 лет.

Команда Inzhur подчеркивает, что еще на этапе идеи планы компании горячо поддержало сообщество ее инвесторов, а показатели первого дня работы фонда доказали уже фактами — инвестиции в энергетику максимально привлекательны для украинцев и украинок прямо сейчас. Это открывает отличные перспективы и для возможного дальнейшего роста фонда Inzhur Energy, и для энергетического сектора Украины в целом.

Ведь для страны это способ решения одной из критических проблем, а для текущих и будущих инвесторов еще и способ неплохо заработать.

Условия инвестирования

Еще одна причина отличных показателей фонда Inzhur Energy уже в первый день работы — доступность такой инвестиции и высокая прогнозируемая доходность:

6 034,19 грн — минимальная инвестиция и стоимость одного сертификата; 15% годовых в USD — прогнозируемая среднегодовая доходность, или 75% за 5 лет (по формуле простых процентов); 11 млн EUR — общий бюджет строительства первой очереди на 18 МВт, где:

3 млн. EUR — уже проинвестировано основателем и CEO Inzhur Андреем Журжием на начальном этапе.

4 млн. EUR — финансирование, привлекаемое компанией от государственного банка для оплаты оборудования;

4 млн. EUR — ориентировочная сумма привлечения от розничных инвесторов.

Фонд выпустил инвестиционные сертификаты на сумму 8 млн EUR для привлечения средств розничных инвесторов на начало строительства первой очереди на 18 МВт и предоплату за оборудование сразу для второй очереди на +18 МВт. То есть, фонд уже на старте планирует дальнейшее развитие.

Полная информация о фонде Inzhur Energy и возможности покупки его сертификатов — на странице фонда.

Что известно о Inzhur

Inzhur — первая инвестиционная REIT-компания Украины, объединяющая общество для строительства, покупки и совладения большой прибыльной недвижимостью.

Розничные инвесторы становятся ее совладельцами и получают ежемесячную прибыль: в зависимости от фонда — от арендных выплат, капитализации объектов или все вместе.

Inzhur Energy — инвестиционный фонд, миссия которого — повышение энергонезависимости Украины и получение прибыли для инвесторов из-за роста стоимости актива: для этого Inzhur строит электростанцию мощностью 18 МВт.