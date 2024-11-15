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Українці готові інвестувати кошти в розбудову енергосистеми

15 листопада 2024 14:21
Карина Приходько - Редактор
Ситуація в енергетиці — українці готові інвестувати кошти для розбудови системи
Наслідки атаки на енергооб'єкти України. Фото: ДТЕК
Карина Приходько - Редактор

Значна частина українців готова інвестувати свої кошти для розбудови національної енергосистеми. Для цього перша REIT-компанія України відкрила новий фонд і розпочинає будівництво приватної електростанції потужністю 18 МВт.

Про це повідомляє інвестиційна компанія Inzhur

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Повідомляється, що за першу годину інвестори зарезервували інвестиційних сертифікатів на 50 млн гривень, за п'ять годин зросла на 101 млн грн. Загалом, до кінця першого дня було залучено 117 млн гривень інвестицій від 900+ нових співвласників фонду. 

Це абсолютний рекорд для українського фонду на REIT-ринку: попередній так само встановив Inzhur — 10 вересня компанія за 4 години 20 хвилин повністю закрила збір на 47,6 млн гривень у фонд 2001, щоб побудувати новий об'єкт для ресторану McDonald's.

Інвестиції в енергетику України генерують електрику для українців, потужну підтримку економіки країни — і чудові бізнес-перспективи для кожного, хто вважає важливим вкладатися в енергонезалежність у такий складний для країни час. Фонд Inzhur Energy — спосіб це робити.

"Постійні атаки російських загарбників на енергетику України привели її в критичний стан на всіх рівнях. На державному — тому що цілий сектор економіки в таких умовах втратив можливість працювати надійно. І на суспільному — адже наслідки кожної атаки миттєво відчувають українці, втрачаючи світло й тепло у своїх домівках на довгі години. Фонд Inzhur Energy став одним зі способів об'єднати зусилля держави та суспільства для вирішення цієї проблеми", — відзначив засновник і СЕО Inzhur Андрій Журжій. 

Станом на зараз:

  • ТОВ Інжур Енерджі виграло тендер НЕК Укренерго на надання допоміжних послуг на балансуючому ринку;
  • компанія зобов'язалася збудувати газопоршневу електростанцію на 18 МВт до вересня 2025 року. Старт будівництва заплановано вже до кінця листопада 2024 року;
  • компанія провела всю підготовчу роботу: купила земельну ділянку під будівництво електростанції; уклала контракт на постачання обладнання на 18 МВт і оплатила постачальнику 30% від вартості для початку його виробництва; отримала технічні умови на підключення станції до електромережі; розпочала проєктування станції на 36  МВт;
  • компанія, крім власних інвестицій, також залучить фінансування проєкту від державного банку;
  • компанія запустила REIT-фонд Inzhur Energy для залучення коштів від роздрібних інвесторів. Термін роботи фонду — 5 років.

Команда Inzhur підкреслює, що ще на етапі ідеї плани компанії палко підтримала спільнота її інвесторів, а показники першого дня роботи фонду довели вже фактами — інвестиції в енергетику є максимально привабливими для українців та українок просто зараз. Це відкриває чудові перспективи і для можливого подальшого зростання фонду Inzhur Energy, і для енергетичного сектору України загалом. 

Адже для країни це спосіб вирішення однієї з критичних проблем, а для поточних і майбутніх інвесторів — ще й спосіб непогано заробити.

Умови інвестування

Ще одна причина відмінних показників фонду Inzhur Energy вже в перший день роботи — доступність такої інвестиції та висока прогнозована прибутковість:

  1. 6 034,19 грн — мінімальна інвестиція і вартість одного сертифіката;
  2. 15% річних в USD — прогнозована середньорічна дохідність, або 75% за 5 років (за формулою простих відсотків);
  3. 11 млн EUR — загальний бюджет будівництва першої черги на 18 МВт, де:
  • 3 млн EUR — вже проінвестовано засновником і CEO Inzhur Андрієм Журжієм на початковому етапі.
  • 4 млн EUR — фінансування, що залучається компанією від державного банку для оплати обладнання;
  • 4 млн EUR — орієнтовна сума залучення від роздрібних інвесторів.

Фонд загалом випустив інвестиційні сертифікати на суму 8 млн EUR для залучення коштів роздрібних інвесторів на початок будівництва першої черги на 18 МВт та передоплату за обладнання одразу для другої черги на +18 МВт. Тобто фонд уже на старті планує подальший розвиток.

Повна інформація про фонд Inzhur Energy і можливість купівлі його сертифікатів — на сторінці фонду.

Що відомо про Inzhur

Inzhur — перша інвестиційна REIT-компанія України, що об’єднує суспільство для будівництва, купівлі та співволодіння великою прибутковою нерухомістю.

Роздрібні інвестори стають її співвласниками й отримують щомісячний прибуток: залежно від фонду — від орендних виплат, капіталізації об'єктів або все разом.

Inzhur Energy — інвестиційний фонд, місія якого — підвищення енергонезалежності України та отримання прибутку для інвесторів через зростання вартості активу: для цього Inzhur будує електростанцію потужністю 18 МВт.

українці інвестиції гроші будівництво енергосистема

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