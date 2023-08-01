Украинцы задонатили на дроны более 10 млн грн в приложении "Воздушная тревога"

Беспилотник RQ-35 Heidrun. Фото: Defence24

Пользователи приложения "Воздушная тревога" задонатили более 10 млн грн, которые направили на проект "Армия дронов". Приложение создали компании Ajax Systems и Stfalcon при поддержке Минцифры.

Об этом сообщает Ajax Systems.

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Донат через "Воздушную тревогу"

Украинцы задонатили деньги через баннер в приложении, ведущем на фандрейзинговую платформу UNITED24. Часть средств направили на покупку дронов RQ-35 Heidrun. Это сбор актера "Звездных войн" Марка Гэмилла.

"Мы благодарим всех, кто продолжает активно донатить через приложение. За это время "Воздушная тревога" стала еще более мощным инструментом для спасения жизней и помощи Украине. В сотрудничестве с партнерами мы собираем средства и в дальнейшем, чтобы обеспечивать наших защитников всем необходимым для борьбы", — рассказал Валентин Гриценко, CMO Ajax Systems.

Координатор UNITED24 Ярослав Гресь сообщила, что задача благотворительной платформы — привлекать внимание к Украине и собирать средства для помощи. По ее словам, сотрудничество с приложением "Воздушная тревога" — это один из таких действенных инструментов.

Гресь говорит, что когда звучит сигнал тревоги, а потом объявление об отбое, то у людей возникает желание донатить, чтобы как можно быстрее уничтожить врага.

"Благодаря собранным средствам наши военные получили мощные разведывательные беспилотники, которые помогают приближать нашу общую победу. Мы продолжим практику донатов через приложение "Воздушная тревога" и вскоре анонсируем новый важный сбор", — отметил Степан Танасийчук, основатель IT-компании Stfalcon,

автор идеи и руководитель проекта "Воздушная тревога".

БпЛА RQ-35 Heidrun помогают украинским военным проводить разведку с воздуха и не подвергать свою жизнь опасности.

Напомним, волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал о новой помощи для Вооруженных сил Украины. В частности, на нужды украинских военных было передано 3618 единиц военной техники.

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