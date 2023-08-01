Українці задонатили на дрони понад 10 млн грн у застосунку "Повітряна тривога"

Безпілотник ​​RQ-35 Heidrun. Фото: Defence24

Користувачі застосунку "Повітряна тривога" задонатили понад 10 млн грн, які спрямували на проєкт "Армія дронів". Додаток створили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Мінцифри.

Про це повідомляє Ajax Systems.

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Українці задонатили гроші через банер у додатку, що веде на фандрейзингову платформу UNITED24. Частину коштів спрямували на купівлю дронів RQ-35 Heidrun. Це збір актора "Зоряних війн" Марка Гемілла.

"Ми дякуємо всім, хто продовжує активно донатити через застосунок. За цей час "Повітряна тривога" стала ще потужнішим інструментом для порятунку життів і допомоги Україні. У співпраці з партнерами ми збираємо кошти й надалі, аби забезпечувати наших захисників усім необхідним для боротьби", — розповів Валентин Гриценко, CMO Ajax Systems.

Координаторка UNITED24 Ярослава Гресь повідомила, що завдання благодійної платформи — привертати увагу до України та збирати кошти для допомоги. За її словами, співпраця із застосунком "Повітряна тривога" — це один із таких дієвих інструментів.

Гресь каже, що коли звучить сигнал тривоги, а потім оголошення про відбій, то у людей виникає бажання донатити, щоб якнайшвидше знищити ворога.

"Завдяки зібраним коштам наші військові отримали потужні розвідувальні безпілотники, які допомагають наближати нашу спільну перемогу. Ми продовжимо практику донатів через застосунок "Повітряна тривога" та незабаром анонсуємо новий важливий збір", — наголосив Степан Танасійчук, засновник IT-компанії Stfalcon,

автор ідеї і керівник проєкту "Повітряна тривога".

БпЛА RQ-35 Heidrun допомагають українським військовим проводити розвідку з повітря та не наражати своє життя на небезпеку.

Нагадаємо, волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула розповів про нову допомогу для Збройних сил України. Зокрема, на потреби українських військових було передано 3618 одиниць військової техніки.

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