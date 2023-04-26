Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Актуально arrow Укрзалізниця обновила мобильное приложение: при бронировании билетов можно получить скидку arrow

Укрзалізниця обновила мобильное приложение: при бронировании билетов можно получить скидку

26 апреля 2023 23:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Укрзалізниця обновила мобильное приложение: при бронировании билетов можно получить скидку
Теперь можно купить билеты со скидкой 10% на поезда Интерсити+ от Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Укрзалізниця обновила мобильное приложение для бронирования билетов. Там появилась возможность одновременного оформления и обратного билета.

Об этом говорится на сайте Укрзалізниці.

Читайте также:

При этом есть приятный сюрприз. При бронировании билетов туда-обратно на скоростные поезда Интерсити можно получить скидку 10%.

Чтобы получить скидку, нужно:

  • обновить приложение или его установить;
  • забронировать билеты на поезд Интерсити+ туда-обратно;
  • скидка будет видна на последнем шаге бронирования перед оплатой.

Список поездов УЗ Интерсити+:

  • 731 (Интерсити+) Днепр — Киев
  • 743 (Интерсити+) Киев — Львов
  • 722 (Интерсити+) Киев — Харьков
  • 724 (Интерсити+) Киев — Харьков
  • 732 (Интерсити+) Киев — Днепр
  • 715 (Интерсити+) Киев — Пшемысль
  • 705 (Интерсити+ )Киев — Пшемысль
  • 712 (Интерсити+) Краматорск — Киев
  • 744 (Интерсити+) Львов — Киев
  • 33013 (Интерсити+) Пшемысль — Киев
  • 33017(Интерсити+) Пшемысль — Киев
  • 723 (Интерсити+) Харьков — Киев
  • 725 (Интерсити+) Харьков — Киев

Способы приобретения проездных документов:

  • через сервис приобретения электронных проездных документов;
  • в билетных кассах;
  • оформить и приобрести проездной документ по телефону с доставкой в Киеве +38(044) 3097050

Напомним, Укрзалізниця запустила дополнительный поздний рейс городской электрички в Киеве. Поезда из Дарницы будут выполнять по дополнительному рейсу на Святошин.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас