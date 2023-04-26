Укрзалізниця обновила мобильное приложение: при бронировании билетов можно получить скидку
26 апреля 2023 23:00
Теперь можно купить билеты со скидкой 10% на поезда Интерсити+ от Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця
Укрзалізниця обновила мобильное приложение для бронирования билетов. Там появилась возможность одновременного оформления и обратного билета.
Об этом говорится на сайте Укрзалізниці.
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При этом есть приятный сюрприз. При бронировании билетов туда-обратно на скоростные поезда Интерсити можно получить скидку 10%.
Чтобы получить скидку, нужно:
- обновить приложение или его установить;
- забронировать билеты на поезд Интерсити+ туда-обратно;
- скидка будет видна на последнем шаге бронирования перед оплатой.
Список поездов УЗ Интерсити+:
- 731 (Интерсити+) Днепр — Киев
- 743 (Интерсити+) Киев — Львов
- 722 (Интерсити+) Киев — Харьков
- 724 (Интерсити+) Киев — Харьков
- 732 (Интерсити+) Киев — Днепр
- 715 (Интерсити+) Киев — Пшемысль
- 705 (Интерсити+ )Киев — Пшемысль
- 712 (Интерсити+) Краматорск — Киев
- 744 (Интерсити+) Львов — Киев
- 33013 (Интерсити+) Пшемысль — Киев
- 33017(Интерсити+) Пшемысль — Киев
- 723 (Интерсити+) Харьков — Киев
- 725 (Интерсити+) Харьков — Киев
Способы приобретения проездных документов:
- через сервис приобретения электронных проездных документов;
- в билетных кассах;
- оформить и приобрести проездной документ по телефону с доставкой в Киеве +38(044) 3097050
Напомним, Укрзалізниця запустила дополнительный поздний рейс городской электрички в Киеве. Поезда из Дарницы будут выполнять по дополнительному рейсу на Святошин.