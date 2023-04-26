Укрзалізниця обновила мобильное приложение: при бронировании билетов можно получить скидку

Теперь можно купить билеты со скидкой 10% на поезда Интерсити+ от Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця обновила мобильное приложение для бронирования билетов. Там появилась возможность одновременного оформления и обратного билета.

Об этом говорится на сайте Укрзалізниці.

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При этом есть приятный сюрприз. При бронировании билетов туда-обратно на скоростные поезда Интерсити можно получить скидку 10%.

Чтобы получить скидку, нужно:

обновить приложение или его установить;

забронировать билеты на поезд Интерсити+ туда-обратно;

скидка будет видна на последнем шаге бронирования перед оплатой.

Список поездов УЗ Интерсити+:

731 (Интерсити+) Днепр — Киев

743 (Интерсити+) Киев — Львов

722 (Интерсити+) Киев — Харьков

724 (Интерсити+) Киев — Харьков

732 (Интерсити+) Киев — Днепр

715 (Интерсити+) Киев — Пшемысль

705 (Интерсити+ )Киев — Пшемысль

712 (Интерсити+) Краматорск — Киев

744 (Интерсити+) Львов — Киев

33013 (Интерсити+) Пшемысль — Киев

33017(Интерсити+) Пшемысль — Киев

723 (Интерсити+) Харьков — Киев

725 (Интерсити+) Харьков — Киев

Способы приобретения проездных документов:

через сервис приобретения электронных проездных документов;

в билетных кассах;

оформить и приобрести проездной документ по телефону с доставкой в Киеве +38(044) 3097050

Напомним, Укрзалізниця запустила дополнительный поздний рейс городской электрички в Киеве. Поезда из Дарницы будут выполнять по дополнительному рейсу на Святошин.