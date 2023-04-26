Укрзалізниця оновила мобільний застосунок: при бронюванні квитків можна отримати знижку

Тепер можна придбати квитки зі знижкою 10% на потяги Інтерсіті+ від Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця оновила мобільний застосунок для бронювання квитків. Там з'явилася можливість одночасного оформлення і зворотного квитка.

Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.

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При цьому є приємний сюрприз. При бронюванні квитків туди-назад на швидкісні поїзди Інтерсіті можна отримати знижку 10%.

Щоб отримати знижку, потрібно:

оновити додаток, або його встановити;

забронювати квитки на потяг Інтерсіті+ туди-назад;

знижку буде видно на останньому кроці бронювання перед оплатою.

Перелік потягів УЗ Інтерсіті+:

731 (Інтерсіті+) Дніпро — Київ

743 (Інтерсіті+) Київ — Львів

722 (Інтерсіті+) Київ — Харків

724 (Інтерсіті+) Київ — Харків

732 (Інтерсіті+) Київ — Дніпро

715 (Інтерсіті+) Київ — Пшемисль

705 (Інтерсіті+ )Київ — Пшемисль

712 (Інтерсіті+) Краматорськ — Київ

744 (Інтерсіті+) Львів — Київ

33013 (Інтерсіті+) Пшемисль — Київ

33017(Інтерсіті+) Пшемисль — Київ

723 (Інтерсіті+) Харків — Київ

725 (Інтерсіті+) Харків — Київ

Способи придбання проїзних документів:

через сервіс придбання електронних проїзних документів;

у квиткових касах;

оформити і придбати проїзний документ телефоном з доставкою в м. Києві +38(044) 3097050

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила додатковий пізній рейс міської електрички в Києві. Потяги з Дарниці виконуватимуть по додатковому рейсу на Святошин.