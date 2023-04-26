Укрзалізниця оновила мобільний застосунок: при бронюванні квитків можна отримати знижку
26 квітня 2023 23:00
Тепер можна придбати квитки зі знижкою 10% на потяги Інтерсіті+ від Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця
Укрзалізниця оновила мобільний застосунок для бронювання квитків. Там з'явилася можливість одночасного оформлення і зворотного квитка.
Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.
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При цьому є приємний сюрприз. При бронюванні квитків туди-назад на швидкісні поїзди Інтерсіті можна отримати знижку 10%.
Щоб отримати знижку, потрібно:
- оновити додаток, або його встановити;
- забронювати квитки на потяг Інтерсіті+ туди-назад;
- знижку буде видно на останньому кроці бронювання перед оплатою.
Перелік потягів УЗ Інтерсіті+:
- 731 (Інтерсіті+) Дніпро — Київ
- 743 (Інтерсіті+) Київ — Львів
- 722 (Інтерсіті+) Київ — Харків
- 724 (Інтерсіті+) Київ — Харків
- 732 (Інтерсіті+) Київ — Дніпро
- 715 (Інтерсіті+) Київ — Пшемисль
- 705 (Інтерсіті+ )Київ — Пшемисль
- 712 (Інтерсіті+) Краматорськ — Київ
- 744 (Інтерсіті+) Львів — Київ
- 33013 (Інтерсіті+) Пшемисль — Київ
- 33017(Інтерсіті+) Пшемисль — Київ
- 723 (Інтерсіті+) Харків — Київ
- 725 (Інтерсіті+) Харків — Київ
Способи придбання проїзних документів:
- через сервіс придбання електронних проїзних документів;
- у квиткових касах;
- оформити і придбати проїзний документ телефоном з доставкою в м. Києві +38(044) 3097050
Нагадаємо, Укрзалізниця запустила додатковий пізній рейс міської електрички в Києві. Потяги з Дарниці виконуватимуть по додатковому рейсу на Святошин.