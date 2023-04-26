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Укрзалізниця оновила мобільний застосунок: при бронюванні квитків можна отримати знижку

26 квітня 2023 23:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Укрзалізниця оновила мобільний застосунок: при бронюванні квитків можна отримати знижку
Тепер можна придбати квитки зі знижкою 10% на потяги Інтерсіті+ від Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Укрзалізниця оновила мобільний застосунок для бронювання квитків. Там з'явилася можливість одночасного оформлення і зворотного квитка.

Про це йдеться на сайті Укрзалізниці

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При цьому є приємний сюрприз. При бронюванні квитків туди-назад на швидкісні поїзди Інтерсіті можна отримати знижку 10%.

Щоб отримати знижку, потрібно:

  • оновити додаток, або його встановити;
  • забронювати квитки на потяг Інтерсіті+ туди-назад;
  • знижку буде видно на останньому кроці бронювання перед оплатою.

Перелік потягів УЗ Інтерсіті+:

  • 731 (Інтерсіті+) Дніпро — Київ
  • 743 (Інтерсіті+) Київ — Львів
  • 722 (Інтерсіті+) Київ — Харків
  • 724 (Інтерсіті+) Київ — Харків
  • 732 (Інтерсіті+) Київ — Дніпро
  • 715 (Інтерсіті+) Київ — Пшемисль
  • 705 (Інтерсіті+ )Київ — Пшемисль
  • 712 (Інтерсіті+) Краматорськ — Київ
  • 744 (Інтерсіті+) Львів — Київ
  • 33013 (Інтерсіті+) Пшемисль — Київ
  • 33017(Інтерсіті+) Пшемисль — Київ
  • 723 (Інтерсіті+) Харків — Київ
  • 725 (Інтерсіті+) Харків — Київ

Способи придбання проїзних документів:

  • через сервіс придбання електронних проїзних документів;
  • у квиткових касах;
  • оформити і придбати проїзний документ телефоном з доставкою в м. Києві +38(044) 3097050

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила додатковий пізній рейс міської електрички в Києві. Потяги з Дарниці виконуватимуть по додатковому рейсу на Святошин.

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