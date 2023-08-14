Благотворительная помощь: фотовыставка о детях с аутизмом

Фотопроект "Взгляд в спектре". Фото: Новини.LIVE

В Киеве прошла фотовыставка "Взгляд в спектре", посвященная помощи детям с аутизмом. Центр для таких детей был открыт во Львове, финансирует его работу Фонд Future for Ukraine. Для привлечения внимания общества к этой проблеме они создали проект, чтобы показать взгляды этих детей и больше рассказать об их потребностях.

Фотовыставка пройдет в Greative States в Киеве до 31 августа. На официальном открытии побывала и команда Новини.LIVE.

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Фотовыставка "Взгляд в спектре". Фото: Новини.LIVE

Немногие задумываются, как события войны переживают дети в спектре аутизма. Ведь у них страх вызывает перестановка дома или прикосновение чужого человека, что говорить о взрывах, вынужденном переезде и т.д.

Именно для детей с расстройствами спектра аутизма, вынужденных покинуть дом из-за боевых действий, во Львове открыли Levchyk Spectrum Hub при поддержке Фонда Future for Ukraine. Там проходят занятия, помогающие детям адаптироваться, развиваться и чувствовать себя в безопасности. Поддержать этот проект может каждый, оставив свой донат.

Фотография ребенка с аутизмом. Фото: Новини.LIVE

Чтобы о "Взгляде в спектре" узнало как можно больше людей,- в Киеве организовали фотовыставку. Сам проект уникален, ведь фотографу удалось поймать взгляды детей. Немногим известно, но дети с аутизмом обычно не смотрят в глаза, они способны сфокусировать свой взгляд только в том случае, если абсолютно доверяют человеку.

Фотовыставка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Помощь детям с аутизмом. Фото: Новини.LIVE

Собранные средства будут направлены на оплату занятий для детей. Всего в центре проходит 2470 занятий ежемесячно по логопедии, коррекции поведения, сенсорной интеграции, адаптивной физкультуре, арт-терапии.

Как мы писали ранее, в Киеве социальная пекарня Good Bread, которая трудоустраивает людей с ментальной инвалидностью, занимается важной гуманитарной миссией — печет и доставляет свежий хлеб на деоккупированные территории. А с недавнего времени волонтеры пекарни лично развозят его в самое опасное место войны — район Бахмута.