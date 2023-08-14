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Унікальні погляди дітей з аутизмом: фотопроєкт допомоги

14 серпня 2023 13:50
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Благодійна допомога: фотовиставка про дітей з аутизмом
Фотопроєкт "Погляд у спектрі". Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У Києві відбулася фотовиставка "Погляд у спектрі", присвячена допомозі дітям з аутизмом. Центр для таких дітей відкрили у Львові, фінансує його роботу Фонд Future for Ukraine. Аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми, вони створили проєкт, щоб показати погляди цих дітей і розповісти більше про їхні потреби. 

Фотовиставка діятиме у Greative States у Києві до 31 серпня. На офіційному відкритті побувала і команда Новини.LIVE. 

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Фотовыставка
Фотовиставка "Погляд у спектрі". Фото: Новини.LIVE

Мало хто задумується, як події війни переживають діти у спектрі аутизму. Адже у них страх викликає перестановка вдома або дотик чужої людини, що вже казати про вибухи, вимушений переїзд тощо. 

Саме для дітей з розладами спектру аутизму, які були вимушені покинути дім через бойові дії, у Львові відкрили Levchyk Spectrum Hub за підтримки Фонду  Future for Ukraine. Там відбуваються заняття, які допомагають дітям адаптуватися, розвиватися і почуватися у безпеці. Підтримати цей проєкт може кожен, залишивши свій донат

Фотовыставка
Фотографія дитини з аутизмом. Фото: Новини.LIVE

Аби про "Погляд у спектрі" дізналося якомога більше людей, у Києві організували фотовиставку. Сам проєкт унікальний, адже фотографу вдалося спіймати погляди дітей. Мало кому відомо, але діти з аутизмом зазвичай не дивляться в очі, вони здатні сфокусувати свій погляд лише у тому випадку, якщо абсолютно довіряють людині. 

Фотовыставка
Фотовиставка у Києві. Фото: Новини.LIVE
Благотворительность
Допомога дітям з аутизмом. Фото: Новини.LIVE

Зібрані кошти будуть направлені на оплату занять для дітей. Загалом у центрі відбувається 2470 занять щомісяця з логопедії, корекції поведінки, сенсорної інтеграції, адаптивної фізкультури, арт-терапії.  

Як ми писали раніше, у Києві соціальна пекарня Good Bread, яка працевлаштовує людей з ментальною інвалідністю, займається важливою гуманітарною місією — пече та доставляє свіжий хліб на деокуповані території. А віднедавна волонтери пекарні особисто розвозять його у найнебезпечніше місце війни — район Бахмута.

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