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USAID передал Укрзализныце 105 дизельных генераторов

16 мая 2023 12:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
USAID передал Укрзализныце 105 дизельных генераторов
USAID передал дизель-генераторы. Фото: Укрзализныця
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во вторник, 16 мая, Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 105 дизельных генераторов. Благодаря им станет возможным бесперебойная перевозка пассажиров.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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USAID передал Укрзализныце генераторы

По словам вице-премьер-министр и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, украинская железнодорожная сеть, с ее 20 тысячами километров путей, из которых 45% электрифицированы, является одной из самых широко разветвленных в Европе, Кубраков подчеркнул важность этих генераторов.

В рамках Проекта энергетической безопасности, генераторы USAID будут установлены на важных станциях основных маршрутов движения пассажирских и грузовых поездов. Они обеспечат резервное электроснабжение для тяговых подстанций, железнодорожной автоматики и телекоммуникационных устройств, гарантируя бесперебойную связь с другими операторами системы распределения.

В свою очередь посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула долгосрочную поддержку США Украине в период полномасштабного конфликта с Россией. Среди объектов критической инфраструктуры, которые поддерживаются США, она назвала "Укрзализныцю". 

Дизель-генераторы
Дизельные генераторы. Фото: Укрзализныця

Всего, с начала войны, через USAID США передали Украине более 3300 генераторов, 100 из которых предназначены для государственного железнодорожного оператора "Укрзализниця".

Напомним, что рейсы Укрзализныци, традиционно следовавшие по подольскому региону через Винницу, Хмельницкий и Тернополь, продолжают курсировать в объезд в результате работ по ликвидации последствий субботних обстрелов в регионе.

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