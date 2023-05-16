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USAID передав Укрзалізниці 105 дизельних генераторів

16 травня 2023 12:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
USAID передав Укрзалізниці 105 дизельних генераторів
USAID передав дизель-генератори Фото: Укрзалізниця
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вівторок, 16 травня, Агентство США з міжнародного розвитку ( USAID ) передало Україні 105 дизельних генераторів. Завдяки їм стане можливим безперебійне перевезення пасажирів.

Про це повідомляє Укрзалізниця .

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За словами віце-прем'єр-міністр та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, українська залізнична мережа, з її 20 тисячами кілометрів колій, з яких 45% електрифіковано, є однією з найширше розгалужених у Європі, Кубраков наголосив на важливості цих генераторів .

У рамках Проекту енергетичної безпеки генератори USAID будуть встановлені на важливих станціях основних маршрутів руху пасажирських та вантажних поїздів. Вони забезпечать резервне електропостачання для тягових підстанцій, залізничної автоматики та телекомунікаційних пристроїв, гарантуючи безперебійний зв'язок з іншими операторами системи розподілу.

У свою чергу, посол США в Україні Бріджіт Брінк підкреслила довгострокову підтримку США Україні в період повномасштабного конфлікту з Росією. Серед об'єктів критичної інфраструктури, що підтримуються США, вона назвала "Укрзалізницю".

Дизель-генератори
Дизельні генератори. Фото: Укрзалізниця

Загалом, з початку війни через USAID США передали Україні понад 3300 генераторів, 100 з яких призначені для державного залізничного оператора "Укрзалізниця".

Нагадаємо, що рейси Укрзалізниці, які традиційно прямували подільським регіоном через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль, продовжують курсувати в об'їзд в результаті робіт з ліквідації наслідків суботніх обстрілів у регіоні.

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