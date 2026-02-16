Видео
Україна
Уже не сом — Друга ріка перепела свой хит ради сбора средств для ГУР

Уже не сом — Друга ріка перепела свой хит ради сбора средств для ГУР

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 18:05
Группа Друга Ріка запускает сбор на 15 млн грн для ГУР
Съемки видео к римейку легендарного хита "Вже не сам" группы "Друга ріка". Фото: пресс-служба группы "Друга ріка"

Группа "Друга Ріка" совместно с сетью мультимаркетов "Аврора" и сервисом поиска работы Work.ua объявили о старте благотворительной кампании по сбору 15 млн грн в поддержку ГУР МО Украины. В рамках инициативы партнеры объединились и презентовали видеоклип "Вже не сом" — ироничный римейк известного хита "Вже не сам" группы "Друга Ріка".

Кампания посвящена масштабному шоу "Я есть! 30 лет" и туру группы, который стартует 8 марта во Дворце Спорта.

Гурт Друга Ріка запускає збір на 15 млн грн для ГРУ
Съемки видеоклипа "Уже не сом". Фото: пресс-служба группы "Друга ріка"

Цель сбора — приобретение катера для эвакуационных миссий по спасению разведчиков, дронов MAVIC 3T и серверного оборудования. Приобщиться к инициативе и сделать донат можно по ссылке.

В центре сюжета ролика "Уже не сом" — лирический герой, который переживает внутреннюю трансформацию. По легенде, именно на этом озере в 1976 году якобы поймали самого большого сома в истории Киева. Говорят, что тот рыбак был в черной косухе — такой же, в которой в клипе появляется фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин.

Друга ріка переспівала свій хіт заради збору коштів для ГУР
Группа "Друга ріка" во время съемок видео к песне "Вже не сом". Фото: пресс-служба группы "Друга ріка"

"Песня "Вже не сом" помогает собрать средства для ГУР — наша цель 15 миллионов гривен. Она приобрела новые смыслы и должна выполнить свое прямое назначение. Каждая нормальная группа, которая давно на сцене, имеет самокритику и спокойно относится к таким экспериментам", — отмечает лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин.

Валерій Харчишин запустив збір коштів для ГУР
Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин. Фото: пресс-служба группы "Друга ріка"

События клипа происходят в открытой консервной банке, внутри которой выступает группа. Это своеобразный рыбный манифест и символ выхода за навязанные рамки — жест свободы и отказа от устоявшихся форм. Примечательно, что даже сом в этой истории в конце концов решается сделать донат.

Друга ріка збирає гроші для ГУР
Валерий Харчишин во время съемок видеоклипа к песне "Вже не сом". Фото: пресс-служба группы "Друга ріка"

Отдельный иронический акцент — намек на то, что благодаря Work.ua можно даже устроиться работать сомом. А финальная сцена клипа анонсирует будущее шоу "Другої Ріки" во Дворце Спорта.

Ранее Валерий Харчишин рассказал, что с его домом, который в начале полномасштабной войны пострадал от российских захватчиков.

Также фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин высказывался о бронировании от мобилизации для артистов.

разведка благотворительность Валерій Харчишин Друга Ріка ГУР
Автор:
Автор:
Евтушенко Алина
