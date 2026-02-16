Гурт Друга Ріка запускає збір на 15 млн грн для ГУР

Знімання відео до рімейку легендарного хіта "Вже не сам" гурту "Друга ріка". Фото: пресслужба гурту "Друга ріка"

Гурт "Друга Ріка" спільно з мережею мультимаркетів "Аврора" та сервісом пошуку роботи Work.ua оголосили про старт благодійної кампанії зі збору 15 млн грн на підтримку ГУР МО України. У межах ініціативи партнери об’єдналися та презентували відеокліп "Вже не сом" — іронічний рімейк відомого хіта "Вже не сам" гурту "Друга Ріка".

Кампанію присвячено масштабному шоу "Я є! 30 років" і туру гурту, який стартує 8 березня в Палаці Спорту.

Реклама

Читайте також:

Знімання відеокліпу "Вже не сом". Фото: пресслужба гурту "Друга ріка"

Мета збору — придбання катера для евакуаційних місій з порятунку розвідників, дронів MAVIC 3T та серверного обладнання. Долучитися до ініціативи та зробити донат можна за посиланням.

У центрі сюжету ролика "Вже не сом" — ліричний герой, який переживає внутрішню трансформацію. За легендою, саме на цьому озері у 1976 році нібито спіймали найбільшого сома в історії Києва. Кажуть, що той рибалка був у чорній косусі — такій самій, у якій у кліпі з’являється фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин.

Гурт "Друга ріка" під час фільмування відео до пісні "Вже не сом". Фото: пресслужба гурту "Друга ріка"

"Пісня "Вже не сом" допомагає зібрати кошти для ГУР — наша мета 15 мільйонів гривень. Вона набула нових сенсів і має виконати своє пряме призначення. Кожен нормальний гурт, який давно на сцені, має самокритику й спокійно ставиться до таких експериментів", — зазначає лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин.

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин. Фото: пресслужба гурту "Друга ріка"

Події кліпу відбуваються у відкритій консервній банці, всередині якої виступає гурт. Це своєрідний рибний маніфест і символ виходу за нав’язані рамки — жест свободи та відмови від усталених форм. Примітно, що навіть сом у цій історії зрештою наважується зробити донат.

Валерій Харчишин під час знімання відеокліпу до пісні "Вже не сом". Фото: пресслужба гурту "Друга ріка"

Окремий іронічний акцент — натяк на те, що завдяки Work.ua можна навіть влаштуватися працювати сомом. А фінальна сцена кліпу анонсує майбутнє шоу "Другої Ріки" в Палаці Спорту.

Раніше Валерій Харчишин розповів, що з його будинком, який на початку повномасштабної війни постраждав від російських загарбників.

Також фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин висловлювався про бронювання від мобілізації для артистів.