Вже не сом — Друга ріка переспівала свій хіт заради збору коштів для ГУР

Дата публікації: 16 лютого 2026 18:05
Гурт Друга Ріка запускає збір на 15 млн грн для ГУР
Знімання відео до рімейку легендарного хіта "Вже не сам" гурту "Друга ріка". Фото: пресслужба гурту "Друга ріка"

Гурт "Друга Ріка" спільно з мережею мультимаркетів "Аврора" та сервісом пошуку роботи Work.ua оголосили про старт благодійної кампанії зі збору 15 млн грн на підтримку ГУР МО України. У межах ініціативи партнери об’єдналися та презентували відеокліп "Вже не сом" — іронічний рімейк відомого хіта "Вже не сам" гурту "Друга Ріка".

Кампанію присвячено масштабному шоу "Я є! 30 років" і туру гурту, який стартує 8 березня в Палаці Спорту.

Знімання відеокліпу "Вже не сом". Фото: пресслужба гурту "Друга ріка"

Мета збору — придбання катера для евакуаційних місій з порятунку розвідників, дронів MAVIC 3T та серверного обладнання. Долучитися до ініціативи та зробити донат можна за посиланням.

У центрі сюжету ролика "Вже не сом" — ліричний герой, який переживає внутрішню трансформацію. За легендою, саме на цьому озері у 1976 році нібито спіймали найбільшого сома в історії Києва. Кажуть, що той рибалка був у чорній косусі — такій самій, у якій у кліпі з’являється фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин.

Друга ріка переспівала свій хіт заради збору коштів для ГУР
Гурт "Друга ріка" під час фільмування відео до пісні "Вже не сом".  Фото: пресслужба гурту "Друга ріка"

"Пісня "Вже не сом" допомагає зібрати кошти для ГУР — наша мета 15 мільйонів гривень. Вона набула нових сенсів і має виконати своє пряме призначення. Кожен нормальний гурт, який давно на сцені, має самокритику й спокійно ставиться до таких експериментів", — зазначає лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин.

Валерій Харчишин запустив збір коштів для ГУР
Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин. Фото: пресслужба гурту "Друга ріка"

Події кліпу відбуваються у відкритій консервній банці, всередині якої виступає гурт. Це своєрідний рибний маніфест і символ виходу за нав’язані рамки — жест свободи та відмови від усталених форм. Примітно, що навіть сом у цій історії зрештою наважується зробити донат.

Друга ріка збирає гроші для ГУР
 Валерій Харчишин під час знімання відеокліпу до пісні "Вже не сом". Фото: пресслужба гурту "Друга ріка"

Окремий іронічний акцент — натяк на те, що завдяки Work.ua можна навіть влаштуватися працювати сомом. А фінальна сцена кліпу анонсує майбутнє шоу "Другої Ріки" в Палаці Спорту.

Раніше Валерій Харчишин розповів, що з його будинком, який на початку повномасштабної війни постраждав від російських загарбників.

Також фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин висловлювався про бронювання від мобілізації для артистів.

розвідка благодійність Валерій Харчишин Друга Ріка ГУР
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
