В горной деревне в Закарпатье впервые открыли спортивную площадку

Открытие спортивной площадки. Фото: Официальная страница Турье-Реметівского сельского совета.

В Турице в Закарпатье для местной гимназии открыли многофункциональную площадку для занятий волейболом, футболом и баскетболом. Событие для горной деревни Турье-Реметівської общины оказалось исключительным: здесь учреждение годами работало без собственного спортивного пространства.

"Сегодня — открытие нашей долгожданной спортивной площадки. Это действительно историческое событие, потому что это была мечта не одного поколения — наших детей, даже уже взрослых. Сегодня она стала реальностью благодаря нашему руководству и всем людям, причастным к этому проекту», — говорит директор Турицкой гимназии Михаил Бабущак.

Директор Турицкой гимназии Михаил Бабущак. Фото: Официальная страница Турье-Реметівского сельского совета.

То, что для Турицы это действительно важное событие в развитии, подтверждает и глава общины Надежда Девицкая.

"Это единственное село и единственное общеобразовательное учебное заведение, где не было ни спортивного зала, ни спортивной площадки", — отмечает она.

Глава общины Надежда Девицкая. Фото: Официальная страница Турье-Реметовского сельского совета.

Стоит отметить, что зону для занятий спортом проектировали в тесном сотрудничестве с сельским советом. По словам руководителя проектной организации Олега Короля, заказчик был вовлечен в работу на каждом этапе:

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"Проектирование проходило в интенсивном режиме, в постоянном контакте с сельским советом. Мы постоянно общались, вносили правки, чтобы можно было реализовать видение заказчиков».

Открытие спортивной площадки. Фото: Официальная страница Турье-Реметовского сельского совета.

Директор Турицкой гимназии Михаил Бабущак добавляет: раньше в Турице из-за отсутствия подходящего места для проведения праздников школьные мероприятия устраивали прямо во дворе. Отныне учебное заведение будет иметь надлежащие условия для организации мероприятий.

"Все очень приятно удивлены, какая это площадка, потому что раньше мы проводили праздник на школьном дворе, где не было надлежащих условий. Сейчас действительно праздник — и в душе, и на спортивной площадке. Поэтому впечатления только положительные, яркие. Мы должны создавать все условия для наших детей", — сказал он, отметив:

Как бы там ни было, без налогов такие проекты, требующие значительных средств, было бы нереально воплотить в жизнь».

Следует подчеркнуть, что на территории общины работает социально ответственный бизнес — УК "Ветряные парки Украины". Именно благодаря значительной части налоговых поступлений от работы ветровой электростанции и удалось реализовать проект по строительству современной площадки.

"Я сегодня искренне благодарю наших главных инвесторов. Хотя, конечно, налоговые поступления у нас бывают разного рода — от различных организаций и обществ, но львиную долю бюджета общины составляют поступления от УК "Ветряные парки Украины". Спасибо, потому что благодаря именно этим средствам мы все-таки реализовали этот проект", — подчеркнула Девицкая.

Компания УК «Ветряные парки Украины» развивает ветроэнергетику в Закарпатье и первой в Украине внедрила модель, по которой 3% средств от продажи электроэнергии, сгенерированной ВЭС, направляются в местный бюджет. Параллельно бизнес вкладывает средства в образовательную, спортивную и социальную инфраструктуру общин региона.

Для Турье-Реметівщины сотрудничество с ветроэнергетиками — часть большого плана по улучшению условий жизни в регионе. В интервью изданию Informator глава общины Надежда Девицкая объясняет:

"Наша задача — направить их (ред. деньги из налоговых поступлений) на долгосрочные проекты: школы, амбулатории, дороги, коммунальную инфраструктуру", — подчеркивает она.

В перспективе 5–10 лет Турье-Реметівскую общину здесь видят как территорию, где сочетаются возобновляемая энергетика, туризм и сохраненная горная среда. Свой "идеальный сценарий" Девицкая описывает так:

"Превращение Турье-Реметовской общины в постоянную площадку прикладных научных исследований: где студенты пишут дипломные работы на материалах наших проектов; где мониторинг влияния ВЭС на биоразнообразие становится темой кандидатских диссертаций; где опыт общины описывается в научных статьях и тиражируется на другие общины Украины".

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