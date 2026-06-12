У гірському селі на Закарпатті уперше відкрили спортивний майданчик

Відкриття спортивного майданчика. Фото: Офіційна сторінка Тур'є-Реметівської сільської ради.

У Туриці на Закарпатті для місцевої гімназії відкрили багатофункціональний майданчик із занять волейболом, футболом і баскетболом. Подія для гірського села Тур'є-Реметівської громади виявилася винятковою: тут заклад роками працював без власного спортивного простору.

"Сьогодні — відкриття нашого довгоочікуваного спортивного майданчика. Це дійсно історична подія, тому що це була мрія не одного покоління — наших дітей, навіть уже дорослих. Сьогодні вона стала реальною завдяки нашому керівництву та всім людям, причетним до цього проєкту", — каже директор Турицької гімназії Михайло Бабущак.

Директор Турицької гімназії Михайло Бабущак. Фото: Офіційна сторінка Тур'є-Реметівської сільської ради.

Те, що для Туриці це справді важлива подія в розвитку, підтверджує й голова громади Надія Девіцька.

"Це єдине село і єдиний загальноосвітній навчальний заклад, де не було ні спортивної зали, ні спортивного майданчика", — зазначає вона.

Голова громади Надія Девіцька. Фото: Офіційна сторінка Тур'є-Реметівської сільської ради.

Варто відмітити, що зону для занять спортом проєктували в тісній співпраці із сільською радою. За словами керівника проєктної організації Олега Короля, замовник був залучений до роботи на кожному етапі:

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"Проєктування проходило в інтенсивній роботі, у постійному контакті із сільською радою. Ми постійно комунікували, вносили правки, щоб можна було реалізувати бачення замовників".

Відкриття спортивного майданчика. Фото: Офіційна сторінка Тур'є-Реметівської сільської ради.

Директор Турицької гімназії Михайло Бабущак додає: раніше в Туриці через відсутність відповідного простору для проведення свят шкільні події влаштовували прямо на подвір'ї. Відтепер навчальний заклад матиме належні умови для організації заходів.

"Усі дуже приємно вражені, який це майданчик, тому що раніше ми проводили свято на шкільному подвір’ї, де не було належних умов. Зараз дійсно свято — і в душі, і на спортивному майданчику. Тому враження лише позитивні, яскраві. Ми маємо створювати всі умови для наших дітей", — сказав він, зауваживши:

"Як би там не було, без податків такі проєкти, які потребують значних коштів, нереально було втілити в життя".

Слід підкреслити, що на території громади працює соціально відповідальний бізнес — УК "Вітряні парки України". Саме завдяки значній частині податкових надходжень від роботи вітрової електростанції і вдалося реалізувати проєкт із будівництва сучасного майданчику.

"Я сьогодні щиро дякую нашим головним інвесторам. Хоча, звичайно, податкові надходження є у нас різного плану — від різних організацій і товариств, але левову частку бюджету громади складають надходження від УК "Вітряні парки України". Спасибі, бо завдяки саме цим коштам ми все-таки реалізували цей проєкт", — наголосила Девіцька.

Компанія УК "Вітряні парки України" розвиває вітроенергетику на Закарпатті й першою в Україні запровадила модель, за якою 3% коштів від продажу електроенергії, згенерованої ВЕС, спрямовуються до місцевого бюджету. Паралельно бізнес вкладає кошти в освітню, спортивну та соціальну інфраструктуру громад регіону.

Для Тур'є-Реметівщини співпраця з вітроенергетиками — частина великого плану покращення умов життя регіону. В інтерв'ю виданню Informator голова громади Надія Девіцька пояснює:

"Наше завдання — спрямувати їх (ред. гроші з податкових надходжень) на довготривалі проєкти: школи, амбулаторії, дороги, комунальну інфраструктуру", — підкреслює вона.

У перспективі 5-10 років Тур'є-Реметівську громаду тут бачать територією, де поєднуються відновлювана енергетика, туризм і збережене гірське середовище. Власний "ідеальний сценарій" Девіцька описує так:

"Перетворення Тур'є-Реметівської громади у постійний майданчик прикладних наукових досліджень: де студенти пишуть дипломні роботи на матеріалах наших проєктів; де моніторинг впливу ВЕС на біорізноманіття стає темою кандидатських дисертацій; де досвід громади описується у наукових статтях і тиражується на інші громади України".