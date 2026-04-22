В Киеве отметят премию "Лучшая Украинка в Профессии 2026"

Лучшая украинка в профессии 2026

В Киеве готовятся провести VIII Национальную премию "Лучшая Украинка в Профессии 2026". Мероприятие запланировано на 24 апреля и состоится в стенах Торгово-промышленной палаты Украины, собрав представительниц различных отраслей, которые демонстрируют высокие профессиональные достижения и устойчивость в сложных условиях.

Инициаторы события хотят обратить внимание на женщин-лидеров, которые достигли весомых результатов в своей деятельности, а также открыть новые имена и усилить взаимодействие между представительницами профессионального сообщества. Премия призвана стать площадкой для обмена опытом работы во время полномасштабной войны и мотивировать других собственными историями успеха.

Проект "Лучшая украинка в профессии" имеет не только знаковый, но и общественно значимый характер, ведь направлен на поддержку и популяризацию женщин-специалистов. Отдельное внимание уделено благотворительной составляющей, в частности, помощи талантливым детям и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Ежегодно в рамках премии отмечают представительниц разных сфер деятельности. Из более тысячи заявок, полученных со всей страны, экспертный совет формирует список из 100 участниц, среди которых во время церемонии определяют десять главных победительниц.

Программа мероприятия предусматривает выступления известных артистов, а модерировать событие будет Андрей Джеджула.

Организацию поддерживают ряд влиятельных структур и компаний, среди которых Украинский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Украины, Gas Engineering Solutions, AWE Transfer, Европейская ассоциация женщин Украины, REYNOLDS beauty clinic, REYNOLDS production, Камелия, Bayadera Elite, общественная организация "Fenix Charity", Университет трансформации будущего, "Фитотерапия Зубицких" и другие.

Информационное сопровождение будут обеспечивать ведущие медиа, в частности Super Lady, Oboz UA, Новини.Live, Life Kyiv UA, Первый бизнес-журнал, Glory magazine, 44 UA, Touch, TrueUA, GOSSIP, ЧАС ПЕРШИХ, Best People Club, but.in.ua, Coolbaba, 33 канал и Prof Build.