В Києві відзначать премію "Найкраща Українка у Професії 2026"

Найкраща українка в професії 2026

У Києві готуються провести VIII Національну премію "Найкраща Українка у Професії 2026". Захід запланований на 24 квітня і відбудеться у стінах Торгово-промислової палати України, зібравши представниць різних галузей, які демонструють високі професійні досягнення та стійкість у складних умовах.

Ініціатори події хочуть звернути увагу на жінок-лідерок, які досягли вагомих результатів у своїй діяльності, а також відкрити нові імена та посилити взаємодію між представницями професійної спільноти. Премія покликана стати майданчиком для обміну досвідом роботи під час повномасштабної війни та мотивувати інших власними історіями успіху.

Проєкт "Найкраща українка у професії" має не лише знаковий, а й суспільно значущий характер, адже спрямований на підтримку та популяризацію жінок-фахівчинь. Окрему увагу приділено благодійній складовій, зокрема, допомозі талановитим дітям і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Щороку в межах премії відзначають представниць різних сфер діяльності. Із понад тисячі заявок, отриманих з усієї країни, експертна рада формує список зі 100 учасниць, серед яких під час церемонії визначають десять головних переможниць.

Програма заходу передбачає виступи відомих артистів, а модерувати подію буде Андрій Джеджула.

Організацію підтримують низка впливових структур і компаній, серед яких Український союз промисловців та підприємців, Торгово-промислова палата України, Gas Engineering Solutions, AWE Transfer, Європейська асоціація жінок України, REYNOLDS beauty clinic, REYNOLDS production, Камелія, Bayadera Elite, громадська організація "Fenix Charity", Університет трансформації майбутнього, "Фітотерапія Зубицьких" та інші.

Інформаційний супровід забезпечуватимуть провідні медіа, зокрема Super Lady, Oboz UA, Новини.Live, Life Kyiv UA, Перший бізнесовий, Glory magazine, 44 UA, Touch, TrueUA, GOSSIP, ЧАС ПЕРШИХ, Best People Club, but.in.ua, Coolbaba, 33 канал і Prof Build.