Конференция БОРЩ объявила программу и открыла открытый конкурс на премию «Лучшее сотрудничество года»

Анонс конференции. Фото: БОРЩ

17 октября в Киеве состоится вторая конференция "БОРЩ" — мероприятие, посвященное силе единства, сотрудничества и долгосрочных партнерств, организованное медиа-компанией Vector, digital PR-агентством znamy и креативным агентством I AM IDEA.

В этом году конференция объединит представителей бизнеса, маркетинга, креатива, культуры и общественного сектора. Среди участников программы — команды Uklon, Киевстар, INTERTOP, ПриватБанк, Укрзализныця, AZOV, MadHeads, UNITED24 и другие.

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В рамках конференции также впервые пройдет премия "БОРЩ". Лучшая коллаборация года». Подать заявку можно на реализованные коллаборации, которые объединили разные сферы или аудитории, создали новый продукт, сервис, формат или опыт, открыли возможности для рынка или оказали заметное культурное или общественное влияние. Заявки принимаются до 17 сентября включительно по ссылке. Участие в премии бесплатное, а победителей объявят во время конференции.

О мероприятии

После успешного дебюта, собравшего более 1300 участников и свыше 500 000 грн пожертвований, "БОРЩ" возвращается — в более масштабном формате и с новым фокусом. Если первая конференция была посвящена силе коллабораций, то вторая — партнерствам, проверенным временем.

Коллаборации вспыхивают быстро. Настоящие партнерства строятся годами. В этом году "БОРЩ" собирает тех, кто понял: разовые коллаборации приносят лайки, но капитал создают только долгосрочные партнерства. Здесь открыто говорят о брендах, которые выбрали друг друга не ради хайпа, а ради результата; о людях в бизнесе, которые нашли своего partner in crime и не отпустили; о доверии, которое стоит больше любого контракта.

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"Мы создали Vector как платформу для тех, кто не боится мыслить иначе и менять правила игры. Первый «БОРЩ» доказал: вместе украинские компании достигают большего, чем кто-либо в одиночку. Вторая конференция — о том, что по-настоящему ценное партнерство измеряется не одним проектом, а годами доверия", — говорит Исмаил Осбанов, генеральный директор Vector.

"Когда мы проводили первый "БОРЩ", о том, как организовывать конференции, мы знали не так уж много. Но именно это и дало нам свободу не копировать готовую концепцию, а создать свою собственную — с огромным интересом к тому, куда все это нас приведет, и почти непристойной уверенностью, что получится что-то хорошее.

В этом году мы проводим БОРЩ уже с немного другой точки зрения. Хотим взглянуть на партнерства со всех сторон: разобрать те, что уже прошли не один километр, отметить те, которые в этом году дали крутой результат, и создать условия для тех, которых пока вообще не существует. Поэтому наша цель на будущее — чтобы БОРЩ постепенно становился пространством совместного творчества: местом, куда приходят не только с готовыми кейсами, но и откуда уходят с началом чего-то нового", — делится Игорь Финашкин, основатель и креативный директор I AM IDEA.

Идея "БОРЩа" родилась из объединения празднований дня рождения медиа Vector и креативного агентства I AM IDEA — вместо двух отдельных мероприятий организаторы создали формат, где главная ценность — совместная работа и взаимодействие.

В этом году к соорганизаторам присоединяется znamy — digital pr agency. Команда будет полностью курировать программный комитет конференции, а также отвечать за PR мероприятия и работу с лидерами мнений.



"В этом году znamy отвечает не только за то, как "БОРЩ" звучит снаружи, но и за то, что именно будет происходить на сцене. Мы определяем темы докладов, работаем над содержанием выступлений и помогаем спикерам подготовиться. Для нас важно, чтобы со сцены звучали не общие разговоры о партнерстве, а конкретные кейсы, честный опыт и выводы, которые можно применить в своей работе. В прошлом году мы присоединились к мероприятию в качестве коммуникационного партнера, а в этом году стали соорганизаторами и взяли на себя значительно большую часть ответственности за его результат", — говорит Анна Знамеровская, основательница и генеральный директор znamy.

Программа конференции

В этом году программа "БОРЩ" будет проходить в двух параллельных потоках.

Коллаборации — кейс-презентации брендов, которые продемонстрируют полный цикл партнерства: от идеи и запуска до результатов и выводов.

Бизнесы в партнерстве — живые интервью и дискуссии с основателями, соучредителями, командами и партнерскими парами о том, как строить совместное дело годами, договариваться, преодолевать кризисы и не терять общее видение.

На конференции будут рассмотрены реальные кейсы долгосрочных коллабораций между различными отраслями. Среди подтвержденных участников — команды Uklon, Киевстар, INTERTOP, ПриватБанк, Укрзализныця, AZOV, MadHeads, UNITED24 и другие.

Кульминацией мероприятия станет вручение премии «БОРЩ. Лучшее сотрудничество года». Ею Vector и I AM IDEA отметят партнерские кейсы, которые в этом году оказали наибольшее влияние на рынок, культуру или общество.

О премии и открытом конкурсе

Премия "БОРЩ. Лучшая коллаборация года" создана, чтобы отметить проекты, которые благодаря сотрудничеству создали новую ценность для брендов, аудиторий, культуры, индустрии или рынка.

К участию приглашаются:

бренды, которые развиваются через партнерства и создают экосистемы, а не только отдельные кампании;

представителей СМИ, рекламы, коммуникаций, дизайна, моды, архитектуры, музыки, кино, театра, искусства и технологий;

социальные и общественные инициативы, построенные на коалициях и партнерствах.

Представленные коллаборации будут оцениваться по качеству идеи, силе и органичности партнерства, уровню реализации, созданной ценности, а также культурному, общественному или рыночному влиянию.

В состав жюри войдут профессионалы из сферы маркетинга, бизнеса, культуры, медиа и креативных индустрий. Они выберут работы, которые задают новый стандарт в своей сфере и демонстрируют, как благодаря партнерству рождаются более сильные идеи и более масштабные результаты.

Компании и команды могут подать заявки на реализованные коллаборации до 17 сентября включительно по ссылке. Участие в премии бесплатное.

Кульминацией конференции станет церемония награждения победителей премии "БОРЩ. Лучшая коллаборация года".

Билеты

Приобрести билеты можно на сайте мероприятия. Стоимость билета — от 1590 грн; с 26 августа цены повысятся до 2190 грн.

Генеральный партнер конференции — Uklon.



Официальные партнеры конференции: EVERSTAR, appflame, BetterMe, AIR Brands

Справочно:

Vector — нескучное медиа о креативной экономике. Пишем о бизнесе, стартапах, ИТ, предпринимательстве, технологиях, а также о маркетинге и креативе. Наша миссия — превращать бизнес в поп-культуру: популяризировать предпринимательство, чтобы как можно больше людей осознавали свой потенциал и реализовывали его, создавая ценность.

I AM IDEA — независимое креативное агентство, создающее стратегические и креативные решения для бизнеса, культуры и государственного сектора. В 2024 году вошло в рейтинг перспективных малых и средних предприятий Forbes Next 250.

znamy — digital PR-агентство, которое разрабатывает системные и комплексные внешние коммуникации для бизнеса, стартапов, культурных и социальных проектов, благотворительных фондов и личных брендов. Команда znamy помогает сделать PR эффективным независимо от ниши и увязать его с бизнес-целями. Среди клиентов агентства — Inweb, Kooperativ, IDEALS Clinic, Rozmova, SKELAR, SUZIRIA, ALTERRA, Vector, savED, OLX, KISS MY APPS, ARDIS Group, Shields и Letsell.