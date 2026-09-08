Конференція БОРЩ оголосила програму та відкрила опенкол на премію Найкраща колаборація року

Анонс конференції. Фото: БОРЩ

17 жовтня у Києві відбудеться друга конференція "БОРЩ" — подія про силу єдності, колаборацій та довгострокових партнерств від медіа Vector, digital PR-агенції znamy та креативної агенції I AM IDEA.

Цьогоріч конференція об’єднає представників бізнесу, маркетингу, креативу, культури та громадського сектору. Серед учасників програми — команди Uklon, Київстар, INTERTOP, ПриватБанк, Укрзалізниця, AZOV, MadHeads, UNITED24 та інші.

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У межах конференції також уперше проведуть премію "БОРЩ. Найкраща колаборація року". Подати можна реалізовані колаборації, які об’єднали різні сфери або аудиторії, створили новий продукт, сервіс, формат чи досвід, відкрили можливості для ринку або мали помітний культурний чи суспільний вплив. Заявки приймають до 17 вересня включно за посиланням. Участь у премії безоплатна, а переможців оголосять під час конференції.

Про подію

Після успішного дебюту, який зібрав понад 1300 учасників і понад 500 000 грн донатів, "БОРЩ" повертається — масштабніше та з новим фокусом. Якщо перша конференція була про силу колаборацій, то друга говорить про партнерства, які проходять перевірку часом.

Колаборації спалахують швидко. Справжні партнерства будуються роками. Цьогоріч "БОРЩ" збирає тих, хто зрозумів: одноразові колаби приносять лайки, але капітал будують лише довгострокові партнерства. Тут відкрито говорять про бренди, що обрали одне одного не заради хайпу, а заради результату; про людей у бізнесі, які знайшли свого partner in crime і не відпустили; про довіру, яка коштує більше за будь-який контракт.

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"Ми створили Vector як платформу для тих, хто не боїться мислити інакше та змінювати правила гри. Перший "БОРЩ" довів: разом українські компанії досягають більшого, ніж будь-хто окремо. Друга конференція — про те, що по-справжньому цінне партнерство вимірюється не одним проєктом, а роками довіри", — каже Ісмаіл Осбанов, СЕО Vector.

"Коли ми робили перший БОРЩ, то про організацію конференцій ми знали небагато. Але саме це й дало нам свободу не відтворити готову концепцію, а побудувати свою — із великою цікавістю, куди все це нас заведе, і майже непристойною впевненістю, що вийде щось хороше.

Цьогорічний БОРЩ ми робимо вже трохи з іншою оптикою. Хочемо подивитися на партнерства в усі боки: розібрати ті, що вже пройшли не один кілометр, відзначити ті, що цього року дали крутий результат, і створити умови для тих, яких поки взагалі не існує. Тому наша амбіція на майбутнє, щоб БОРЩ поступово ставав територією співтворення: місцем, куди приходять не тільки з готовими кейсами, а й звідки виходять із початком чогось нового", — ділиться Ігор Фінашкін, засновник і креативний директор I AM IDEA.

Ідея "БОРЩу" народилася з об'єднання святкувань дня народження медіа Vector та креативної агенції I AM IDEA — замість двох окремих подій організатори створили формат, де головна цінність — спільна робота та взаємодія.

Цього року до співорганізаторів доєднується znamy — digital pr agency. Команда повністю куруватиме програмний комітет конференції, а також відповідатиме за PR події та роботу з лідерами думок.



"Цього року znamy відповідає не лише за те, як "БОРЩ" звучить назовні, а й за те, що саме відбуватиметься на сцені. Ми визначаємо те, якими будуть теми доповідей, працюємо зі змістом виступів і допомагаємо спікерам підготуватися. Для нас важливо, щоб зі сцени звучали не загальні розмови про партнерства, а конкретні кейси, чесний досвід і висновки, які можна застосувати у своїй роботі. Минулого року ми долучилися до події як комунікаційний партнер, а цьогоріч стали співорганізаторами та взяли на себе значно більшу частину відповідальності за її результат", — говорить Анна Знамеровська, засновниця та СЕО znamy.

Програма конференції

Цьогоріч програма "БОРЩу" проходитиме у двох паралельних потоках.

Колаборації — кейс-презентації брендів, які покажуть повний цикл партнерства: від ідеї та запуску до результатів і висновків.

Бізнеси в партнерстві — живі інтерв’ю та дискусії із засновниками, співзасновниками, командами й партнерськими парами про те, як будувати спільну справу роками, домовлятися, проходити кризи та не втрачати спільне бачення.

На конференції розглянуть реальні кейси довгострокових колаборацій між різними індустріями. Серед підтверджених учасників — команди Uklon, Київстар, INTERTOP, ПриватБанк, Укрзалізниця, AZOV, MadHeads, UNITED24 та інші.

Кульмінацією події стане вручення премії "БОРЩ. Найкраща колаборація року". Нею Vector та I AM IDEA відзначать партнерські кейси, які цього року найсильніше вплинули на ринок, культуру або суспільство.

Про премію та опенкол

Премія "БОРЩ. Найкраща колаборація року" створена, щоб відзначити проєкти, які завдяки співпраці створили нову цінність для брендів, аудиторій, культури, індустрії або ринку.

До участі запрошують:

бренди, які розвиваються через партнерства та створюють екосистеми, а не лише окремі кампанії;

представників медіа, реклами, комунікацій, дизайну, моди, архітектури, музики, кіно, театру, мистецтва й технологій;

соціальні та громадські ініціативи, побудовані на коаліціях і партнерствах.

Подані колаборації оцінюватимуть за якістю ідеї, силою та органічністю партнерства, рівнем реалізації, створеною цінністю, а також культурним, суспільним або ринковим впливом.

До складу журі увійдуть професіонали з маркетингу, бізнесу, культури, медіа та креативних індустрій. Вони оберуть роботи, які задають новий стандарт у своїй сфері та показують, як через партнерство народжуються сильніші ідеї й масштабніші результати.

Компанії та команди можуть подати реалізовані колаборації до 17 вересня включно за посиланням. Участь у премії безоплатна.

Кульмінацією конференції стане церемонія нагородження переможців премії "БОРЩ. Найкраща колаборація року".

Квитки

Придбати квитки можна на сайті події. Вартість квитка — від 1590 грн; з 26 серпня ціни підвищаться до 2190 грн.

Генеральний партнер конференції – Uklon.



Офіційні партнери конференції: EVERSTAR, appflame, BetterMe, AIR Brands

Довідково:

Vector — ненудне медіа про креативну економіку. Пишемо про бізнес, стартапи, ІТ, підприємництво, технології, а також маркетинг і креатив. Наша місія — робити бізнес попкультурою: популяризувати підприємництво, щоб якомога більше людей розуміли свій потенціал і втілювали його, створюючи цінність.

I AM IDEA — незалежна креативна агенція, що створює стратегічні та креативні рішення для бізнесу, культури та державного сектору. У 2024 році увійшла до рейтингу перспективних малих і середніх бізнесів Forbes Next 250.

znamy — digital PR-агенція, яка будує системні та комплексні зовнішні комунікації для бізнесів, стартапів, культурних і соціальних проєктів, благодійних фондів та особистих брендів. Команда znamy допомагає зробити PR ефективним незалежно від ніші та пов’язати його з бізнес-цілями. Серед клієнтів агенції — Inweb, Kooperativ, IDEALS Clinic, Rozmova, SKELAR, SUZIRIA, ALTERRA, Vector, savED, OLX, KISS MY APPS, ARDIS Group, Shields та Letsell.