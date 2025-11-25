Видео
Видео

В центре протезирования MCOP пройдет группа поддержки ветеранов

В центре протезирования MCOP пройдет группа поддержки ветеранов

Дата публикации 25 ноября 2025 14:16
обновлено: 14:17
В Киеве состоится группа поддержки для ветеранов, потерявших конечности
Афиша события. Фото: пресс-служба

27 ноября в помещении центра протезирования MCOP Украина в Киеве пройдет ежемесячная группа поддержки для ветеранов, которые потеряли конечности и адаптируются к жизни с протезом или готовятся к протезированию.

Тема встречи: Льготы, программы поддержки для ветеранов, страхование и финансовое планирование будущего.

Встреча посвящена темам, которые важны для ветеранов, особенно тех, кто проходит реабилитацию и восстановление после ампутации или других боевых травм.

  • актуальные льготы для ветеранов в 2025 году
  • компенсации в автостраховании и транспортные льготы
  • как преодолеть бюрократию и не потерять свои права
  • пенсионные и долгосрочные программы
  • источники достоверной информации и как их проверять
  • финансовое планирование для ветеранов
  • управление личными финансами.

Приглашенный эксперт: Наталья Бунина-Кравченко - специалист по корпоративному и индивидуальному страхованию, финансовый консультант с 18+ годами опыта. Встречу будет модерировать физическая терапевтка MCOP Украина — Вероника Кравченко.

Участники узнают, что помогает уверенно планировать жизнь после травмы и защищать свои права, какие практические инструменты работают в реалиях 2025 года — от протезирования до пенсионного планирования и преодоления бюрократии. А также — получат хорошую возможность общения в кругу людей с общим опытом после ампутации.

Предварительная регистрация на группу поддержки по тел. +38 067 334 33 13 (Владислав). Участие — бесплатное.

Где: Medical Center Orthotics & Prosthetics Украина, Киев, ул. Казимира Малевича, 86Д.

Когда: 27 ноября в 15:00.

Информационную поддержку обеспечивает специальный медиапартнер Live Media HUB (Новини.LIVE, ТиКиев и Ukraine Breaking news), чтобы как можно больше людей смогли приобщиться и получить пользу от встречи.

Киев ветераны помощь встреча поддержка
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
