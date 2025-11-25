В Киеве состоится группа поддержки для ветеранов, потерявших конечности

В центре протезирования MCOP пройдет группа поддержки ветеранов
27 ноября в помещении центра протезирования MCOP Украина в Киеве пройдет ежемесячная группа поддержки для ветеранов, которые потеряли конечности и адаптируются к жизни с протезом или готовятся к протезированию.
Тема встречи: Льготы, программы поддержки для ветеранов, страхование и финансовое планирование будущего.
Встреча посвящена темам, которые важны для ветеранов, особенно тех, кто проходит реабилитацию и восстановление после ампутации или других боевых травм.
- актуальные льготы для ветеранов в 2025 году
- компенсации в автостраховании и транспортные льготы
- как преодолеть бюрократию и не потерять свои права
- пенсионные и долгосрочные программы
- источники достоверной информации и как их проверять
- финансовое планирование для ветеранов
- управление личными финансами.
Приглашенный эксперт: Наталья Бунина-Кравченко - специалист по корпоративному и индивидуальному страхованию, финансовый консультант с 18+ годами опыта. Встречу будет модерировать физическая терапевтка MCOP Украина — Вероника Кравченко.
Участники узнают, что помогает уверенно планировать жизнь после травмы и защищать свои права, какие практические инструменты работают в реалиях 2025 года — от протезирования до пенсионного планирования и преодоления бюрократии. А также — получат хорошую возможность общения в кругу людей с общим опытом после ампутации.
Предварительная регистрация на группу поддержки по тел. +38 067 334 33 13 (Владислав). Участие — бесплатное.
Где: Medical Center Orthotics & Prosthetics Украина, Киев, ул. Казимира Малевича, 86Д.
Когда: 27 ноября в 15:00.
Информационную поддержку обеспечивает специальный медиапартнер Live Media HUB (Новини.LIVE, ТиКиев и Ukraine Breaking news), чтобы как можно больше людей смогли приобщиться и получить пользу от встречи.
