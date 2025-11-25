У Києві відбудеться група підтримки для ветеранів, які втратили кінцівки

У центрі протезування MCOP пройде група підтримки для ветеранів
27 листопада у приміщенні центру протезування MCOP Україна у Києві пройде щомісячна група підтримки для ветеранів, які втратили кінцівки та адаптуються до життя з протезом або готуються до протезування.
Тема зустрічі: Пільги, програми підтримки для ветеранів, страхування та фінансове планування майбутнього.
Зустріч присвячена темам, які є важливими для ветеранів, особливо тих, хто проходить реабілітацію та відновлення після ампутації чи інших бойових травм.
- актуальні пільги для ветеранів у 2025 році
- компенсації в автострахуванні та транспортні пільги
- як подолати бюрократію та не втратити свої права
- пенсійні та довгострокові програми
- джерела достовірної інформації та як їх перевіряти
- фінансове планування для ветеранів
- управління особистими фінансами.
Запрошена експертка: Наталія Буніна-Кравченко — фахівчиня з корпоративного та індивідуального страхування, фінансовий консультант з 18+ роками досвіду. Зустріч модеруватиме фізична терапевтка MCOP Україна — Вероніка Кравченко.
Учасники дізнаються, що допомагає впевнено планувати життя після травми та захищати свої права, які практичні інструменти працюють у реаліях 2025 року — від протезування до пенсійного планування й подолання бюрократії. А також — отримають гарну нагоду спілкування в колі людей зі спільним досвідом після ампутації.
Попередня реєстрація на групу підтримки за тел. +38 067 334 33 13 (Владислав). Участь — безоплатна.
Де: Medical Center Orthotics & Prosthetics Україна, Київ, вул. Казимира Малевича, 86Д.
Коли: 27 листопада о 15:00.
Інформаційну підтримку забезпечує спеціальний медіапартнер Live Media HUB (Новини.LIVE, ТиКиїв та Ukraine Breaking news), щоб якомога більше людей змогли долучитися та отримати користь від зустрічі.
Читайте Новини.LIVE!