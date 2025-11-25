У Києві відбудеться група підтримки для ветеранів, які втратили кінцівки

Афіша події. Фото: пресслужба

27 листопада у приміщенні центру протезування MCOP Україна у Києві пройде щомісячна група підтримки для ветеранів, які втратили кінцівки та адаптуються до життя з протезом або готуються до протезування.

Тема зустрічі: Пільги, програми підтримки для ветеранів, страхування та фінансове планування майбутнього.

Зустріч присвячена темам, які є важливими для ветеранів, особливо тих, хто проходить реабілітацію та відновлення після ампутації чи інших бойових травм.

актуальні пільги для ветеранів у 2025 році

компенсації в автострахуванні та транспортні пільги

як подолати бюрократію та не втратити свої права

пенсійні та довгострокові програми

джерела достовірної інформації та як їх перевіряти

фінансове планування для ветеранів

управління особистими фінансами.

Запрошена експертка: Наталія Буніна-Кравченко — фахівчиня з корпоративного та індивідуального страхування, фінансовий консультант з 18+ роками досвіду. Зустріч модеруватиме фізична терапевтка MCOP Україна — Вероніка Кравченко.

Учасники дізнаються, що допомагає впевнено планувати життя після травми та захищати свої права, які практичні інструменти працюють у реаліях 2025 року — від протезування до пенсійного планування й подолання бюрократії. А також — отримають гарну нагоду спілкування в колі людей зі спільним досвідом після ампутації.

Попередня реєстрація на групу підтримки за тел. +38 067 334 33 13 (Владислав). Участь — безоплатна.

Де: Medical Center Orthotics & Prosthetics Україна, Київ, вул. Казимира Малевича, 86Д.

Коли: 27 листопада о 15:00.

Інформаційну підтримку забезпечує спеціальний медіапартнер Live Media HUB (Новини.LIVE, ТиКиїв та Ukraine Breaking news), щоб якомога більше людей змогли долучитися та отримати користь від зустрічі.

