Кадр из документального фильма. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в среду, 25 ноября, состоялся закрытый показ документального фильма-расследования о военных преступлениях российской армии в Изюме. Фильм рассказал о сексуальном насилии во время войны, показаниях людей, переживших пытки, и последствиях оккупации со стороны РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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В Киеве показали документальный фильм о преступлениях РФ

Показ фильма состоялся в рамках мемориального мероприятия, центральной частью которого стала выставка "Ангелы Харьковщины". Экспозицию посвятили детям, чьи жизни унесла война РФ.

Ленту создали на основе материалов следствия и закрытых допросов. Ранее её представили в Гааге и Амстердаме. Режиссер фильма и журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко рассказала, что идея возникла в феврале 2026 года из историй женщин, переживших российскую оккупацию, а впоследствии переросла в полноценный документальный фильм.

"Благодаря поддержке моих друзей и знакомых мы поняли, что этот проект может жить дальше. И из этого можно сделать целый фильм. И вот примерно с мая по сентябрь мы работали, переснимали, уже делали новые кадры. И получилась вот такая целая, очень важная документальная лента об ужасах российской оккупации, о том, через что проходят люди и как они потом учатся с этим жить", — отметила она.

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Какие истории легли в основу фильма

Главной героиней фильма стала девочка Алена, которая потеряла родителей из-за авиаудара РФ по жилому дому. Также в картине рассказали о женщинах, переживших сексуальное насилие со стороны россиян, и об их жизни после перенесенных травм.

"Мы рассказываем о том, как она учится жить с этой травмой, что она переживает каждый день. Также одним из самых тяжелых блоков фильма является СНПК — сексуальное насилие во время конфликта. Женщины, которые подверглись насилию со стороны российских захватчиков. И также о том, как они борются с этими травмами и учатся с этим жить", — отметила Марченко.

Режиссёр отметила, что работа над такими историями была сложной прежде всего психологически.

"Действительно сложно было морально выслушивать эти истории и не принимать их близко к сердцу. Это невозможно, потому что ты постоянно работаешь с этими людьми, создаешь этот проект, понимаешь, что люди пришли к тебе, доверили тебе самое болезненное, впервые об этом говорят", — поделилась она.

Она также подчеркнула важность международного резонанса вокруг российских преступлений. По словам режиссерки, во время презентации фильма в Гааге команда получила положительный отклик от аудитории.

"Когда я представляла этот фильм в Гааге, от зрителей поступили такие замечательные отзывы. Мы действительно растрогались, прочувствовали это на себе. И это очень важно. То есть можно сказать, что свою главную цель фильм в Гааге выполнил. Главный посыл — это то, что происходит с разрушенными судьбами людей. Приходит Россия, что происходит во время оккупации. Реальные военные преступления, которые зафиксированы. И о том, как люди учатся дальше жить с этими травмами", — сказала режиссер фильма.

Медиапартнером мероприятия выступил LIVE media HUB — украинский медиахаб, объединяющий платформы Новини.LIVE, "ТиКиев" и Ukraine Breaking News.