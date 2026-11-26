Ілюстрація документального фільму. Фото: Новини.LIVE

У Києві, в середу, 25 листопада відбувся закритий показ документального фільму-розслідування про воєнні злочини російської армії в Ізюмі. Стрічка розповіла про сексуальне насильство під час війни, свідчення людей, які пережили катування, та наслідки окупації РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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У Києві показали документальний фільм про злочини РФ

Показ фільму відбувся в межах події пам’яті, центральною частиною якої стала виставка "Янголи Харківщини". Експозицію присвятили дітям, чиї життя забрала війна РФ.

Стрічку створили на основі матеріалів слідства та закритих допитів. Раніше її презентували в Гаазі та Амстердамі. Режисерка фільму й журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко розповіла, що ідея виникла в лютому 2026 року з історій жінок, які пережили російську окупацію, а згодом переросла в повноцінний документальний фільм.

"Завдяки підтримці моїх друзів, знайомих, ми зрозуміли, що цей проєкт може жити далі. І з цього можна зробити цілий фільм. І от десь з травня по вересень ми працювали, перезнімали, робили нові кадри вже. І вийшла ось така ціла дуже важлива документальна стрічка про жахи російської окупації, і те, що проходять люди і як навчаються потім з цим жити", — зазначила вона.

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Які історії лягли в основу фільму

Головною героїнею фільму стала дівчинка Альона, яка втратила батьків через авіаудар РФ по житловому будинку. Також у стрічці розповіли про жінок, які пережили сексуальне насильство з боку росіян, та їхнє життя після пережитих травм.

"Ми розповідаємо про те, як вона навчається жити з цією травмою, що вона проживає і переживає кожен день. Також одним з найважчих блоків фільму — це СНПК, сексуальне насильство під час конфлікту. Жінки, які потерпали від насильства, від російських загарбників. І також про те, як вони борються з цими травмами й навчаються з цим жити", — зазначила Марченко.

Режисерка зазначила, що робота над такими історіями була складною передусім психологічно.

"Дійсно складно було морально чути ці історії й не переймати на себе. Це неможливо, тому що ти з цими людьми постійно працюєш, створюєш цей проєкт, розумієш, що люди прийшли до тебе, довірили своє найболючіше, вперше про це говорять", — поділилася вона.

Вона також наголосила на важливості міжнародного розголосу російських злочинів. За словами режисерки, під час презентації фільму в Гаазі команда отримала позитивний відгук від аудиторії.

"Коли я представляла цю стрічку в Гаазі, то був такий класний відгук від аудиторії. Ми реально розчулилися, відчули це на собі. І це дуже важливо. Тобто можна сказати, що свою головну мету стрічка в Гаазі виконала. Головний меседж це те, що відбувається зі зруйнованими долями людей. Приходить Росія, що відбувається під час окупації. Реальні воєнні злочини, які зафіксовані. І про те, як люди навчаються далі жити з цими травмами", — сказала режисерка фільму.

Медіапартнером події став LIVE media HUB — український медіахаб, який об’єднує платформи Новини.LIVE, "ТиКиїв" та Ukraine Breaking News.