Видео

Главная Актуально В Киеве состоится BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026 в Киеве

В Киеве состоится BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026 в Киеве

Дата публикации 21 марта 2026 13:57
В Киеве состоится BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026 в Киеве
Афиша BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026. Фото: пресс-служба

23 марта 2026 года в Киеве состоится одно из важнейших событий делового сезона — международная премия BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026. Мероприятие пройдет в Fairmont Grand Hotel Kyiv и соберет представителей отечественного бизнеса, культуры и общественного сектора.

Об этом сообщила пресс-служба мероприятия, передает Новини.LIVE.

Цель и концепция мероприятия

Целью премии является празднование выдающихся достижений украинских предпринимателей, инвесторов и общественных деятелей, которые делают весомый вклад в развитие экономики и культуры. BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026 выступает платформой для налаживания стратегического партнерства и обмена опытом между лидерами рынка.

Программа вечера предусматривает:

  • Официальную церемонию награждения лауреатов в профильных номинациях;
  • Обсуждение актуальных векторов развития украинского бизнеса;
  • Расширение деловых контактов между участниками, в частности владельцев крупных предприятий и лидеров общественного мнения.

Культурная программа

Торжественную часть мероприятия проведут — Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

Особого настроения вечеру придадут выступления любимых артистов: ALEKSEEV, Елена Тополя, БАЖАНА, СолоХа, Ольга Старовойт, Victoria Force, София Нерсесян, Amore Twins & GENIUS.

Благотворительность

Важной частью премии является ее социальная ответственность. В 2026 году организационный комитет направляет усилия на поддержку Центра "ЯМариуполь.Kyiv".

Привлеченные в рамках мероприятия ресурсы будут направлены на:

  • всестороннюю помощь семьям переселенцев;
  • поддержку семей защитников "Азовстали";
  • помощь военнослужащим и содействие в реабилитации раненых.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
