В Киеве состоится BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026 в Киеве

23 марта 2026 года в Киеве состоится одно из важнейших событий делового сезона — международная премия BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026. Мероприятие пройдет в Fairmont Grand Hotel Kyiv и соберет представителей отечественного бизнеса, культуры и общественного сектора.
Об этом сообщила пресс-служба мероприятия, передает Новини.LIVE.
Цель и концепция мероприятия
Целью премии является празднование выдающихся достижений украинских предпринимателей, инвесторов и общественных деятелей, которые делают весомый вклад в развитие экономики и культуры. BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026 выступает платформой для налаживания стратегического партнерства и обмена опытом между лидерами рынка.
Программа вечера предусматривает:
- Официальную церемонию награждения лауреатов в профильных номинациях;
- Обсуждение актуальных векторов развития украинского бизнеса;
- Расширение деловых контактов между участниками, в частности владельцев крупных предприятий и лидеров общественного мнения.
Культурная программа
Торжественную часть мероприятия проведут — Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.
Особого настроения вечеру придадут выступления любимых артистов: ALEKSEEV, Елена Тополя, БАЖАНА, СолоХа, Ольга Старовойт, Victoria Force, София Нерсесян, Amore Twins & GENIUS.
Благотворительность
Важной частью премии является ее социальная ответственность. В 2026 году организационный комитет направляет усилия на поддержку Центра "ЯМариуполь.Kyiv".
Привлеченные в рамках мероприятия ресурсы будут направлены на:
- всестороннюю помощь семьям переселенцев;
- поддержку семей защитников "Азовстали";
- помощь военнослужащим и содействие в реабилитации раненых.
Читайте Новини.LIVE!