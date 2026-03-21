У Києві відбудеться BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026
23 березня 2026 року в Києві відбудеться одна з найважливіших подій ділового сезону — міжнародна премія BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026. Захід пройде у Fairmont Grand Hotel Kyiv і збере представників вітчизняного бізнесу, культури та громадського сектору.
Про це повідомила пресслужба заходу, передає Новини.LIVE.
Мета та концепція заходу
Метою премії є відзначення видатних досягнень українських підприємців, інвесторів та громадських діячів, які роблять вагомий внесок у розвиток економіки та культури. BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026 виступає платформою для налагодження стратегічного партнерства та обміну досвідом між лідерами ринку.
Програма вечора передбачає:
- Офіційну церемонію нагородження лауреатів у профільних номінаціях;
- Обговорення актуальних векторів розвитку українського бізнесу;
- Розширення ділових контактів поміж учасників, зокрема власників великих підприємств та лідерів суспільної думки.
Культурна програма
Урочисту частину заходу проведуть — Катерина Осадча та Юрій Горбунов.
Особливого настрою вечору додадуть виступи улюблених артистів: ALEKSEEV, Олена Тополя, БАЖАНА, СолоХа, Ольга Старовойт, Victoria Force, Софія Нерсесян, Amore Twins & GENIUS.
Благодійність
Важливою частиною премії є її соціальна відповідальність. У 2026 році організаційний комітет спрямовує зусилля на підтримку Центру "ЯМаріуполь.Kyiv".
Залучені в рамках заходу ресурси будуть направлені на:
- всебічну допомогу родинам переселенців;
- підтримку сімей захисників "Азовсталі";
- допомогу військовослужбовцям та сприяння у реабілітації поранених.
Читайте Новини.LIVE!