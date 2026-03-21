У Києві відбудеться BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026

23 березня 2026 року в Києві відбудеться одна з найважливіших подій ділового сезону — міжнародна премія BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026. Захід пройде у Fairmont Grand Hotel Kyiv і збере представників вітчизняного бізнесу, культури та громадського сектору.

Мета та концепція заходу

Метою премії є відзначення видатних досягнень українських підприємців, інвесторів та громадських діячів, які роблять вагомий внесок у розвиток економіки та культури. BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026 виступає платформою для налагодження стратегічного партнерства та обміну досвідом між лідерами ринку.

Програма вечора передбачає:

Офіційну церемонію нагородження лауреатів у профільних номінаціях;

Обговорення актуальних векторів розвитку українського бізнесу;

Розширення ділових контактів поміж учасників, зокрема власників великих підприємств та лідерів суспільної думки.

Культурна програма

Урочисту частину заходу проведуть — Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

Особливого настрою вечору додадуть виступи улюблених артистів: ALEKSEEV, Олена Тополя, БАЖАНА, СолоХа, Ольга Старовойт, Victoria Force, Софія Нерсесян, Amore Twins & GENIUS.

Благодійність

Важливою частиною премії є її соціальна відповідальність. У 2026 році організаційний комітет спрямовує зусилля на підтримку Центру "ЯМаріуполь.Kyiv".

Залучені в рамках заходу ресурси будуть направлені на: