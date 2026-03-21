Головна Актуально У Києві відбудеться BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026

Дата публікації: 21 березня 2026 13:57
У Києві відбудеться BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026
Афіша BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026. Фото: пресслужба

23 березня 2026 року в Києві відбудеться одна з найважливіших подій ділового сезону — міжнародна премія BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026. Захід пройде у Fairmont Grand Hotel Kyiv і збере представників вітчизняного бізнесу, культури та громадського сектору.

Про це повідомила пресслужба заходу, передає Новини.LIVE.

Мета та концепція заходу

Метою премії є відзначення видатних досягнень українських підприємців, інвесторів та громадських діячів, які роблять вагомий внесок у розвиток економіки та культури. BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026 виступає платформою для налагодження стратегічного партнерства та обміну досвідом між лідерами ринку.

Програма вечора передбачає:

  • Офіційну церемонію нагородження лауреатів у профільних номінаціях;
  • Обговорення актуальних векторів розвитку українського бізнесу;
  • Розширення ділових контактів поміж учасників, зокрема власників великих підприємств та лідерів суспільної думки.

Культурна програма

Урочисту частину заходу проведуть — Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

Особливого настрою вечору додадуть виступи улюблених артистів: ALEKSEEV, Олена Тополя, БАЖАНА, СолоХа, Ольга Старовойт, Victoria Force, Софія Нерсесян, Amore Twins & GENIUS.

Благодійність

Важливою частиною премії є її соціальна відповідальність. У 2026 році організаційний комітет спрямовує зусилля на підтримку Центру "ЯМаріуполь.Kyiv".

Залучені в рамках заходу ресурси будуть направлені на:

  • всебічну допомогу родинам переселенців;
  • підтримку сімей захисників "Азовсталі";
  • допомогу військовослужбовцям та сприяння у реабілітації поранених.

Київ премія нагорода
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
