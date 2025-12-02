СПРАВЖНІ — событие года в Киеве для CEO и HR

В Киеве состоится конференция СПРАВЖНІ — детали
В Киеве 10 декабря Премия HR-бренд Украина проведет знаковое офлайн событие — СПРАВЖНІ, Всеукраинскую конференцию и церемонию награждения победителей.
Участников ждет интенсивный день и выступления спикеров в двух залах — Главная сцена и Экспертная сцена. В программе важные темы и актуальный контент:
БЛОК "Человеческий капитал как стратегическая ценность бизнеса и государства"
В рамках этого блока состоятся панельные дискуссии:
- Переосмысление ценностей и sense-making,
- Будущее рынка труда в Украине: от демографических сценариев к конкретным действиям бизнеса и государства.
Приглашенные спикеры на панель о рынке труда:
- Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи, Академик Национальной академии наук Украины, д.э.н.;
- Оксана Жолнович, руководитель социальных проектов PHCAPITAL, Министр социальной политики Украины 2022-2025 гг;
- Юлия Жовтяк, Председатель Государственной службы занятости;
- Елена Артазей, директор по человеческому капиталу Группы Нафтогаз, Член правления НАК "Нафтогаз Украины";
- Дмитрий Карпенко, General Manager Fillin Ukraine;
- Юлия Чермазович, директор по персоналу Оператор ГТС Украины.
Модерирует панель Ирина Блинова, Лидер Академии PwC Украина, Assoc CIPD, член правления.
БЛОК "Устойчивость и влияние"
В рамках этого блока состоится панельная дискуссия "Развитие инклюзивной культуры", а также выступление Яны Гончаренко, директора по коммуникациям и устойчивому развитию Starlight Media, на тему "Как украинский бизнес меняет не только корпоративную культуру, но и национальную".
БЛОК "Технологии и АИ".
БЛОК "Взаимодействие бизнеса и культуры: смыслы, идентичность, единение".
При поддержке СЕО Club состоится панельная дискуссия "Оценка потенциала и эффективности топ-команды: от стратегирования к результату".
Программа
На конференции состоится благотворительный аукцион, в рамках которого Премия HR-бренд вместе с БФ "Благомай" собирает средства на инициативу "Колеса жизни" — неонатальный реанимобиль для Харьковского клинического перинатального центра.
Поддержите лоты аукциона! Подарим вместе шанс новорожденным на жизнь.
После насыщенного дня выступлений и нетворкинга гостей ожидает особый момент — выступление Юлии Саниной, настоящей звезды украинской сцены. Ее голос невозможно спутать: мощный, искренний и до мурашек.
СПРАВЖНІ — это место смыслов, силы и влияния. Масштабная платформа для обмена опытом и решениями, помогающими бизнесу оставаться устойчивым и человекоцентричным в условиях новых реалий Украины.
Присоединяйтесь к СПРАВДЕЙСТВУЮЩИМ! Билеты и детали на сайте.
Партнеры Премии HR-бренд Украина 2025:
- Генеральный партнер — OLX Работа,
- Генеральный медиа-партнер — Starlight Media,
- Титульный партнер — Группа Нафтогаз,
- Главный HR-партнер — Smart Solutions,
- Партнер — SUN ONE,
- Официальный страховой партнер — INGO,
- Экспертный партнер — SharksCode,
- Партнер — Оператор ГТС Украины,
- Партнер — Диджитал Дата Консалтинг,
- Партнер по аутсорсингу персонала — Fillin Ukraine,
- Благотворительный партнер — БФ "Благомай",
- Партнер по безопасности — Sheriff,
- Ивент-партнер — Arena CS,
- Партнер — Vitmark,
- Водный партнер — Моршинская,
- Чайный партнер — Dilmah,
- Кофейный партнер — Lavazza,
- Независимый эксперт по подсчету голосов — PwC.
Читайте Новини.LIVE!