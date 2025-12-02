СПРАВЖНІ — событие года в Киеве для CEO и HR

Спикеры конференции. Фото: hr-brand.com

В Киеве 10 декабря Премия HR-бренд Украина проведет знаковое офлайн событие — СПРАВЖНІ, Всеукраинскую конференцию и церемонию награждения победителей.

Участников ждет интенсивный день и выступления спикеров в двух залах — Главная сцена и Экспертная сцена. В программе важные темы и актуальный контент:

БЛОК "Человеческий капитал как стратегическая ценность бизнеса и государства"

В рамках этого блока состоятся панельные дискуссии:

Переосмысление ценностей и sense-making,

Будущее рынка труда в Украине: от демографических сценариев к конкретным действиям бизнеса и государства.

Приглашенные спикеры на панель о рынке труда:

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи, Академик Национальной академии наук Украины, д.э.н.;

Оксана Жолнович, руководитель социальных проектов PHCAPITAL, Министр социальной политики Украины 2022-2025 гг;

Юлия Жовтяк, Председатель Государственной службы занятости;

Елена Артазей, директор по человеческому капиталу Группы Нафтогаз, Член правления НАК "Нафтогаз Украины";

Дмитрий Карпенко, General Manager Fillin Ukraine;

Юлия Чермазович, директор по персоналу Оператор ГТС Украины.

Модерирует панель Ирина Блинова, Лидер Академии PwC Украина, Assoc CIPD, член правления.

БЛОК "Устойчивость и влияние"

В рамках этого блока состоится панельная дискуссия "Развитие инклюзивной культуры", а также выступление Яны Гончаренко, директора по коммуникациям и устойчивому развитию Starlight Media, на тему "Как украинский бизнес меняет не только корпоративную культуру, но и национальную".

БЛОК "Технологии и АИ".

БЛОК "Взаимодействие бизнеса и культуры: смыслы, идентичность, единение".

При поддержке СЕО Club состоится панельная дискуссия "Оценка потенциала и эффективности топ-команды: от стратегирования к результату".

Программа

На конференции состоится благотворительный аукцион, в рамках которого Премия HR-бренд вместе с БФ "Благомай" собирает средства на инициативу "Колеса жизни" — неонатальный реанимобиль для Харьковского клинического перинатального центра.

Поддержите лоты аукциона! Подарим вместе шанс новорожденным на жизнь.

После насыщенного дня выступлений и нетворкинга гостей ожидает особый момент — выступление Юлии Саниной, настоящей звезды украинской сцены. Ее голос невозможно спутать: мощный, искренний и до мурашек.

СПРАВЖНІ — это место смыслов, силы и влияния. Масштабная платформа для обмена опытом и решениями, помогающими бизнесу оставаться устойчивым и человекоцентричным в условиях новых реалий Украины.

Присоединяйтесь к СПРАВДЕЙСТВУЮЩИМ! Билеты и детали на сайте.

Партнеры Премии HR-бренд Украина 2025: