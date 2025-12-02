СПРАВЖНІ — подія року у Києві для CEO та HR

У Києві відбудеться конференція СПРАВЖНІ — деталі
У Києві 10 грудня Премія HR-бренд Україна проведе знакову офлайн подію — СПРАВЖНІ, Всеукраїнську конференцію та церемонію нагородження переможців.
На учасників чекає інтенсивний день і виступи спікерів у двох залах — Головна сцена та Експертна сцена. У програмі важливі теми і актуальний контент:
БЛОК "Людський капітал як стратегічна цінність бізнесу і держави"
У рамках цього блоку відбудуться панельні дискусії:
- Переосмислення цінностей і sense-making,
- Майбутнє ринку праці в Україні: від демографічних сценаріїв до конкретних дій бізнесу та держави.
Запрошені спікери на панель про ринок праці:
- Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Михайла Птухи, Академік Національної академії наук України, д.е.н.;
- Оксана Жолнович, керівниця соціальних проектів PHCAPITAL, Міністерка соціальної політики України 2022-2025 рр.;
- Юлія Жовтяк, Голова Державної служби зайнятості;
- Олена Артазей, директорка з людського капіталу Групи Нафтогаз, Член правління НАК "Нафтогаз України";
- Дмитро Карпенко, General Manager Fillin Ukraine;
- Юлія Чермазович, директорка з персоналу Оператор ГТС України.
Модерує панель Ірина Блінова, Лідерка Академії PwC Україна, Assoc CIPD, членкиня правління.
БЛОК "Стійкість і вплив"
У рамках цього блоку відбудеться панельна дискусія "Розбудова інклюзивної культури", а також виступ Яни Гончаренко, директорки з комунікацій та сталого розвитку Starlight Media, на тему "Як український бізнес змінює не тільки корпоративну культуру, а й національну".
БЛОК "Технології та АІ".
БЛОК "Взаємодія бізнесу і культури: сенси, ідентичність, єднання".
За підтримки СЕО Club відбудеться панельна дискусія "Оцінка потенціалу та ефективності топкоманди: від стратегування до результату".
Програма
На конференції відбудеться благодійний аукціон, в рамках якого Премія HR-бренд разом із БФ "Благомай" збирає кошти на ініціативу "Колеса життя" — неонатальний реанімобіль для Харківського клінічного перинатального центру.
Підтримайте лоти аукціону! Подаруймо разом шанс новонародженим на життя.
Після насиченого дня виступів та нетворкінгу гостей очікує особливий момент — виступ Юлії Саніної, справжньої зірки української сцени. Її голос неможливо сплутати: потужний, щирий і до мурах.
СПРАВЖНІ — це місце сенсів, сили та впливу. Масштабна платформа для обміну досвідом і рішеннями, що допомагають бізнесу залишатися стійким і людиноцентричним в умовах нових реалій України.
Долучайтеся до СПРАВЖНІ! Квитки та деталі на сайті.
Партнери Премії HR-бренд Україна 2025:
- Генеральний партнер — OLX Робота,
- Генеральний медіа-партнер — Starlight Media,
- Титульний партнер — Група Нафтогаз,
- Головний HR-партнер — Smart Solutions,
- Партнер — SUN ONE,
- Офіційний страховий партнер — INGO,
- Експертний партнер — SharksCode,
- Партнер — Оператор ГТС України,
- Партнер — Діджитал Дата Консалтинг,
- Партнер з аутсорсингу персоналу — Fillin Ukraine,
- Благодійний партнер — БФ "Благомай",
- Партнер з безпеки — Sheriff,
- Івент-партнер — Arena CS,
- Партнер — Vitmark,
- Водний партнер – Моршинська,
- Чайний партнер — Dilmah,
- Кавовий партнер — Lavazza,
- Незалежний експерт з підрахунку голосів — PwC.
