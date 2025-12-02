СПРАВЖНІ — подія року у Києві для CEO та HR

Спікери конференції. Фото: hr-brand.com

У Києві 10 грудня Премія HR-бренд Україна проведе знакову офлайн подію — СПРАВЖНІ, Всеукраїнську конференцію та церемонію нагородження переможців.

На учасників чекає інтенсивний день і виступи спікерів у двох залах — Головна сцена та Експертна сцена. У програмі важливі теми і актуальний контент:

БЛОК "Людський капітал як стратегічна цінність бізнесу і держави"

У рамках цього блоку відбудуться панельні дискусії:

Переосмислення цінностей і sense-making,

Майбутнє ринку праці в Україні: від демографічних сценаріїв до конкретних дій бізнесу та держави.

Запрошені спікери на панель про ринок праці:

Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Михайла Птухи, Академік Національної академії наук України, д.е.н.;

Оксана Жолнович, керівниця соціальних проектів PHCAPITAL, Міністерка соціальної політики України 2022-2025 рр.;

Юлія Жовтяк, Голова Державної служби зайнятості;

Олена Артазей, директорка з людського капіталу Групи Нафтогаз, Член правління НАК "Нафтогаз України";

Дмитро Карпенко, General Manager Fillin Ukraine;

Юлія Чермазович, директорка з персоналу Оператор ГТС України.

Модерує панель Ірина Блінова, Лідерка Академії PwC Україна, Assoc CIPD, членкиня правління.

БЛОК "Стійкість і вплив"

У рамках цього блоку відбудеться панельна дискусія "Розбудова інклюзивної культури", а також виступ Яни Гончаренко, директорки з комунікацій та сталого розвитку Starlight Media, на тему "Як український бізнес змінює не тільки корпоративну культуру, а й національну".

БЛОК "Технології та АІ".

БЛОК "Взаємодія бізнесу і культури: сенси, ідентичність, єднання".

За підтримки СЕО Club відбудеться панельна дискусія "Оцінка потенціалу та ефективності топкоманди: від стратегування до результату".

Програма

На конференції відбудеться благодійний аукціон, в рамках якого Премія HR-бренд разом із БФ "Благомай" збирає кошти на ініціативу "Колеса життя" — неонатальний реанімобіль для Харківського клінічного перинатального центру.

Підтримайте лоти аукціону! Подаруймо разом шанс новонародженим на життя.

Після насиченого дня виступів та нетворкінгу гостей очікує особливий момент — виступ Юлії Саніної, справжньої зірки української сцени. Її голос неможливо сплутати: потужний, щирий і до мурах.

СПРАВЖНІ — це місце сенсів, сили та впливу. Масштабна платформа для обміну досвідом і рішеннями, що допомагають бізнесу залишатися стійким і людиноцентричним в умовах нових реалій України.

Долучайтеся до СПРАВЖНІ! Квитки та деталі на сайті.

Партнери Премії HR-бренд Україна 2025: