У Києві відбудеться конференція СПРАВЖНІ — деталі

Дата публікації: 2 грудня 2025 17:11
СПРАВЖНІ — подія року у Києві для CEO та HR
Спікери конференції. Фото: hr-brand.com

У Києві 10 грудня Премія HR-бренд Україна проведе знакову офлайн подію — СПРАВЖНІ, Всеукраїнську конференцію та церемонію нагородження переможців. 

На учасників чекає інтенсивний день і виступи спікерів у двох залах — Головна сцена та Експертна сцена. У програмі  важливі теми і актуальний контент:

Читайте також:

БЛОК "Людський капітал як стратегічна цінність бізнесу і держави"

У рамках цього блоку відбудуться панельні дискусії:

  • Переосмислення цінностей і sense-making,
  • Майбутнє ринку праці в Україні: від демографічних сценаріїв до конкретних дій бізнесу та держави.

Запрошені спікери на панель про ринок праці:

  • Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Михайла Птухи, Академік Національної академії наук України, д.е.н.;
  • Оксана Жолнович, керівниця соціальних проектів PHCAPITAL, Міністерка соціальної політики України 2022-2025 рр.;
  • Юлія Жовтяк, Голова Державної служби зайнятості;
  • Олена Артазей, директорка з людського капіталу Групи Нафтогаз, Член правління НАК "Нафтогаз України";
  • Дмитро Карпенко, General Manager Fillin Ukraine; 
  • Юлія Чермазович, директорка з персоналу Оператор ГТС України.

Модерує панель Ірина Блінова, Лідерка Академії PwC Україна, Assoc CIPD, членкиня правління.

БЛОК "Стійкість і вплив"

У рамках цього блоку відбудеться панельна дискусія "Розбудова інклюзивної культури", а також виступ Яни Гончаренко, директорки з комунікацій та сталого розвитку Starlight Media, на тему "Як український бізнес змінює не тільки корпоративну культуру, а й національну".

БЛОК "Технології та АІ".

БЛОК "Взаємодія бізнесу і культури: сенси, ідентичність, єднання".

За підтримки СЕО Club відбудеться панельна дискусія "Оцінка потенціалу та ефективності топкоманди: від стратегування до результату".

Програма

На конференції відбудеться благодійний аукціон, в рамках якого Премія HR-бренд разом із БФ "Благомай" збирає кошти на ініціативу "Колеса життя" — неонатальний реанімобіль для Харківського клінічного перинатального центру. 

Підтримайте лоти аукціону! Подаруймо разом шанс новонародженим на життя.

Після насиченого дня виступів та нетворкінгу  гостей очікує особливий момент — виступ Юлії Саніної, справжньої зірки української сцени. Її голос неможливо сплутати: потужний, щирий і до мурах. 

СПРАВЖНІ — це місце сенсів, сили та впливу. Масштабна платформа для обміну досвідом і рішеннями, що допомагають бізнесу залишатися стійким і людиноцентричним в умовах нових реалій України.

Долучайтеся до СПРАВЖНІ! Квитки та деталі на сайті.

Партнери Премії HR-бренд Україна 2025: 

  • Генеральний партнер — OLX Робота,
  • Генеральний медіа-партнер — Starlight Media, 
  • Титульний партнер — Група Нафтогаз,
  • Головний HR-партнер — Smart Solutions, 
  • Партнер — SUN ONE,
  • Офіційний страховий партнер — INGO, 
  • Експертний партнер — SharksCode, 
  • Партнер — Оператор ГТС України,
  • Партнер — Діджитал Дата Консалтинг,
  • Партнер з аутсорсингу персоналу — Fillin Ukraine,
  • Благодійний партнер — БФ "Благомай",
  • Партнер з безпеки — Sheriff,
  • Івент-партнер — Arena CS,
  • Партнер — Vitmark,
  • Водний партнер – Моршинська,
  • Чайний партнер — Dilmah,
  • Кавовий партнер — Lavazza,
  • Незалежний експерт з підрахунку голосів — PwC.

Київ нагорода ринок праці конференція
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
