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Главная Актуально В Киеве состоится саммит CEO 2026 от Forbes Ukraine: как управлять бизнесом на пятом году войны

В Киеве состоится саммит CEO 2026 от Forbes Ukraine: как управлять бизнесом на пятом году войны

Ua ru
24 сентября 2026 15:44
1 октября в Киеве состоится Саммит CEO 2026 от Forbes Ukraine: как сохранять масштаб амбиций и управлять бизнесом на пятом году войны
Анонс саммита CEO. Фото: Forbes Ukraine

То, что сначала казалось спринтом, а впоследствии — марафоном, превратилось в изнурительное преодоление дистанции без конечной точки. На пятом году полномасштабной войны иссякают ресурсы людей, команд и самих лидеров. 1 октября 2026 года Forbes Ukraine проводит Саммит CEO — ежегодную стратегическую встречу первых лиц бизнеса, посвященную лидерству, которое начинается там, где заканчивается запас сил.

Мероприятие объединит более 300 топ-менеджеров: генеральных директоров, владельцев, занимающихся операционным управлением, руководителей C-suite (COO, CFO, CHRO) и руководителей украинских офисов международных компаний.

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Вместо общих теорий спикеры саммита сосредоточатся на практических ответах на ключевые вызовы:

  1. Управление истощёнными командами и High-Performance Culture: как работать в условиях асинхронности, когда у людей разный опыт войны и разный уровень энергии, и как требовать результата без потери стандартов качества.
  2. Формирование C-Suite и энергия организации: где искать сильную топ-команду, как распределять ответственность и откуда CEO брать внутренние ресурсы, когда привычная мотивация больше не работает.
  3. Большие ставки и стратегия будущего: как продолжать инвестировать, расширять масштабы и планировать на несколько лет вперед в условиях полной неопределенности.

Среди спикеров саммита:

  • Тарас Чмут – руководитель фонда "Вернись живым";
  • Вячеслав Климов — соучредитель "Новой почты", президент Союза украинских предпринимателей;
  • Сергей Гришков — CEO Uklon;
  • Антон Павловский — основатель и CEO Headway;
  • Джефф Смарт — основатель ghSMART, автор мирового бестселлера "Как нанимать лучших" (онлайн);
  • Рената Дельпорте — старший вице-президент по HR в SoftServe.

Участники саммита получат возможность обсудить свои стратегические ориентиры в кругу равных, найти партнеров и определить антикризисные управленческие решения на 2027 год.

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Подробная программа и полный список спикеров по ссылке.

Успейте забронировать билет!

Киев саммит бизнес Forbes Ukraine
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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