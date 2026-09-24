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У Києві відбудеться Саміт СЕО 2026 від Forbes Ukraine: як керувати бізнесом на 5 році війни

Ua ru
24 вересня 2026 15:44
1 жовтня у Києві відбудеться Саміт СЕО 2026 від Forbes Ukraine: як зберігати масштаб амбіцій та керувати бізнесом на п’ятому році війни
Анонс Саміту СЕО. Фото: Forbes Ukraine

Те, що спочатку здавалося спринтом, а згодом – марафоном, перетворилося на виснажливе подолання дистанції без кінцевої точки. На п’ятий рік повномасштабної війни вичерпується ресурс людей, команд і самих лідерів. 1 жовтня 2026 року Forbes Ukraine збирає Саміт СЕО – щорічну стратегічну зустріч перших осіб бізнесу про лідерство, яке починається там, де закінчується запас сил.

Подія об'єднає понад 300 топменеджерів: генеральних директорів, власників в операційному управлінні, очільників C-suite (COO, CFO, CHRO) та керівників українських офісів міжнародних компаній.

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Замість загальних теорій спікери саміту зосередяться на практичних відповідях на ключові виклики:

  1. Керування виснаженими командами та High-Performance Culture: Як працювати в умовах асинхронності, коли люди мають різний досвід війни та різний рівень енергії, і як вимагати результату без втрати стандартів якості.
  2. Формування C-Suite та енергія організації: Де шукати сильну топову команду, як розподіляти відповідальність та звідки СЕО брати внутрішній ресурс, коли звична мотивація більше не працює.
  3. Великі ставки та стратегія майбутнього: Як продовжувати інвестувати, розширювати масштаб і планувати на декілька років уперед в умовах повної невідомості.

Серед спікерів саміту:

  • Тарас Чмут – керівник фонду "Повернись живим";
  • Вʼячеслав Климов – співзасновник "Нової пошти", президент Спілки українських підприємців;
  • Сергій Гришков — CEO Uklon;
  • Антон Павловський — засновник та CEO Headway;
  • Джефф Смарт — засновник ghSMART, автор світового бестселера "Як наймати найкращих" (онлайн);
  • Рената Дельпорте — старша віцепрезидентка з HR у SoftServe.

Учасники саміту отримають можливість звірити власні стратегічні орієнтири у колі рівних, знайти партнерів та зафіксувати антикризові управлінські рішення на 2027 рік.

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Детальна програма, повний перелік спікерів за посиланням.

Встигніть забронювати свій квиток!

Київ саміт бізнес Forbes Ukraine
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі

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