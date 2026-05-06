В Киеве установили рекорд на фестивале противодействия буллингу
В Международный день противодействия буллингу 4 мая в Киеве состоялся VI Всеукраинский фестиваль доброты и противодействия буллингу "Мои безопасные друзья". Участие приняли почти 3000 школьников. На фестивале установили нацрекорд "Наибольшее количество школьников-участников фестиваля по противодействию буллингу".
Об этом сообщила пресс-служба фестиваля, передает Новини.LIVE.
Этот фестиваль, как социально-просветительское мероприятие, объединяет тысячи детей, родителей, педагогов, артистов и медийных лиц вокруг важной цели — формирования безопасной среды для детей и противодействия буллингу.
"Мы провели самый масштабный за всю историю нашей деятельности фестиваль доброты и противодействия буллингу "Мои безопасные друзья", который объединил почти 3000 детей и был официально зафиксирован в Национальном реестре рекордов Украины. Это уже 36 мероприятие в стране, которое мы реализовали за последние 5 лет, и сегодня мы достигли новой вершины. Для меня принципиально важно, что топовые артисты Украины присоединяются к этой инициативе бесплатно — это об их гражданской позиции и понимании ответственности перед детьми. Мы создаем не просто фестиваль доброты — мы формируем культуру, в которой буллингу нет места", — прокомментировал главный организатор фестиваля, исполнительный директор ОО "Мои безопасные друзья" Игорь Буранов.
Школьники подпевали песни всем звездам, а на сцене были:
- Kalush Orchestra;
- TAYANNA;
- KRISTONKO;
- Никита Киселев;
- SKYLERR;
- Дядя Жора;
- Амадор Лопес;
- Александр Кварта;
- Анастасия Димид;
- Егор Андрюшин;
- Люся Кава;
- София Нерсесян;
- группа SISTERS MIX.
Артисты общались с детьми, фотографировались, подписывали автографы и делились собственным опытом противодействия буллингу, вдохновляя подростков своим примером. Кроме этого, школьники имели возможность встретиться с популярными блогерами, в частности Антониной Молчазной, Пантерой, Романом Грибовым и другими.
Ведущими фестиваля в ТРЦ Blockbuster Mall были Игорь Буранов — главный организатор, правоохранитель, социальный деятель года, исполнительный директор ОО "Мои безопасные друзья", идейный основатель академии ДТА "33 канал KIDS" и Оксана Кучма — радио-телеведущая, интервьюер и автор YouTube-шоу "Кучма У".
Организаторы получили тысячи искренних эмоциональных отзывов, сотни сториз, и это еще раз доказывает: общество готово объединяться ради безопасного детства и противодействия буллингу.
Фестиваль "Мои безопасные друзья" с 2021 года является частью всеукраинской системной работы в сфере противодействия буллингу, которая сочетает образование, медиа и культурное влияние.
Благодаря участию популярных артистов и блогеров информация о важности противодействия буллингу распространяется среди миллионной аудитории детей и молодежи.
Организатором события 4 мая является ОО "Мои безопасные друзья" при поддержке Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации.
