Главная Актуально В Киеве установили рекорд на фестивале противодействия буллингу

В Киеве установили рекорд на фестивале противодействия буллингу

Дата публикации 6 мая 2026 17:42
Рекорд на фестивале "Мои безопасные друзья". Фото: пресс-служба

В Международный день противодействия буллингу 4 мая в Киеве состоялся VI Всеукраинский фестиваль доброты и противодействия буллингу "Мои безопасные друзья". Участие приняли почти 3000 школьников. На фестивале установили нацрекорд "Наибольшее количество школьников-участников фестиваля по противодействию буллингу".

Об этом сообщила пресс-служба фестиваля, передает Новини.LIVE.

Рекорд "Наибольшее количество школьников-участников фестиваля по противодействию буллингу"

Этот фестиваль, как социально-просветительское мероприятие, объединяет тысячи детей, родителей, педагогов, артистов и медийных лиц вокруг важной цели — формирования безопасной среды для детей и противодействия буллингу.

VI Всеукраїнський фестиваль доброти та протидії булінгу "Мої безпечні друзі"
Установление рекорда на фестивале. Фото: пресс-служба

"Мы провели самый масштабный за всю историю нашей деятельности фестиваль доброты и противодействия буллингу "Мои безопасные друзья", который объединил почти 3000 детей и был официально зафиксирован в Национальном реестре рекордов Украины. Это уже 36 мероприятие в стране, которое мы реализовали за последние 5 лет, и сегодня мы достигли новой вершины. Для меня принципиально важно, что топовые артисты Украины присоединяются к этой инициативе бесплатно — это об их гражданской позиции и понимании ответственности перед детьми. Мы создаем не просто фестиваль доброты — мы формируем культуру, в которой буллингу нет места", — прокомментировал главный организатор фестиваля, исполнительный директор ОО "Мои безопасные друзья" Игорь Буранов.

Фестиваль у Києві
Фестиваль в Киеве. Фото: пресс-служба

Школьники подпевали песни всем звездам, а на сцене были:

  • Kalush Orchestra;
  • TAYANNA;
  • KRISTONKO;
  • Никита Киселев;
  • SKYLERR;
  • Дядя Жора;
  • Амадор Лопес;
  • Александр Кварта;
  • Анастасия Димид;
  • Егор Андрюшин;
  • Люся Кава;
  • София Нерсесян;
  • группа SISTERS MIX.
Фестиваль "Мої безпечні друзі"
Выступление Kalush Orchestra. Фото: пресс-служба
VI Всеукраїнський фестиваль доброти та протидії булінгу "Мої безпечні друзі"
София Нерсесян. Фото: пресс-служба

Артисты общались с детьми, фотографировались, подписывали автографы и делились собственным опытом противодействия буллингу, вдохновляя подростков своим примером. Кроме этого, школьники имели возможность встретиться с популярными блогерами, в частности Антониной Молчазной, Пантерой, Романом Грибовым и другими.

Фестиваль доброти та протидії булінгу "Мої безпечні друзі" у Києві
VI Всеукраинский фестиваль доброты и противодействия буллингу "Мои безопасные друзья". Фото: пресс-служба

Ведущими фестиваля в ТРЦ Blockbuster Mall были Игорь Буранов — главный организатор, правоохранитель, социальный деятель года, исполнительный директор ОО "Мои безопасные друзья", идейный основатель академии ДТА "33 канал KIDS" и Оксана Кучма — радио-телеведущая, интервьюер и автор YouTube-шоу "Кучма У".

Фестиваль з протидії булінгу
Установление национального рекорда. Фото: пресс-служба

Организаторы получили тысячи искренних эмоциональных отзывов, сотни сториз, и это еще раз доказывает: общество готово объединяться ради безопасного детства и противодействия буллингу.

Фестиваль "Мои безопасные друзья" с 2021 года является частью всеукраинской системной работы в сфере противодействия буллингу, которая сочетает образование, медиа и культурное влияние.

Благодаря участию популярных артистов и блогеров информация о важности противодействия буллингу распространяется среди миллионной аудитории детей и молодежи.

Организатором события 4 мая является ОО "Мои безопасные друзья" при поддержке Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации.

Как писали Новини.LIVE, 23 апреля в Вашингтоне состоялась акция Bring Kids Back. На Национальной аллее установили инсталляцию из 20 тысяч игрушечных мишек, олицетворяющих украинских детей, незаконно вывезенных Россией.

Киев дети буллинг
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
