У Києві встановили рекорд на фестивалі протидії булінгу
У Міжнародний день протидії булінгу 4 травня у Києві відбувся VI Всеукраїнський фестиваль доброти та протидії булінгу "Мої безпечні друзі". Участь взяли майже 3000 школярів. На фестивалі встановили нацрекорд "Найбільша кількість школярів-учасників фестивалю з протидії булінгу".
Про це повідомила пресслужба фестивалю, передає Новини.LIVE.
Рекорд "Найбільша кількість школярів-учасників фестивалю з протидії булінгу"
Цей фестиваль, як соціально-просвітницький захід, обʼєднує тисячі дітей, батьків, освітян, артистів та медійних осіб навколо важливої мети — формування безпечного середовища для дітей та протидії булінгу.
"Ми провели наймасштабніший за всю історію нашої діяльності фестиваль доброти та протидії булінгу "Мої безпечні друзі", який об'єднав майже 3000 дітей і був офіційно зафіксований у Національному реєстрі рекордів України. Це вже 36 захід в країні, який ми реалізували за останні 5 років, і сьогодні ми досягли нової вершини. Для мене принципово важливо, що топові артисти України долучаються до цієї ініціативи безкоштовно — це про їхню громадянську позицію і розуміння відповідальності перед дітьми. Ми створюємо не просто фестиваль доброти — ми формуємо культуру, в якій булінгу немає місця", — прокоментував головний організатор фестивалю, виконавчий директор ГО "Мої безпечні друзі" Ігор Буранов.
Школярі підспівували пісні всім зіркам, а на сцені були:
- Kalush Orchestra;
- TAYANNA;
- KRISTONKO;
- Нікіта Кісельов;
- SKYLERR;
- Дядя Жора;
- Амадор Лопес;
- Олександр Кварта;
- Анастасія Димид;
- Єгор Андрюшин;
- Люся Кава;
- Софія Нерсесян;
- гурт SISTERS MIX.
Артисти спілкувалися з дітьми, фотографувалися, підписували автографи та ділилися власним досвідом протидії булінгу, надихаючи підлітків своїм прикладом. Окрім цього, школярі мали змогу зустрітися з популярними блогерами, зокрема Антоніною Мовчазною, Пантерою, Романом Грибовим та іншими.
Ведучими фестивалю у ТРЦ Blockbuster Mall були Ігор Буранов — головний організатор, правоохоронець, соціальний діяч року, виконавчий директор ГО "Мої безпечні друзі", ідейний засновник академії ДТА "33 канал KIDS" та Оксана Кучма — радіотелеведуча, інтервʼюерка та авторка YouTube-шоу "Кучма У".
Організатори отримали тисячі щирих емоційних відгуків, сотні сторіз, і це ще раз доводить: суспільство готове об’єднуватися заради безпечного дитинства та протидії булінгу.
Фестиваль "Мої безпечні друзі" з 2021 року є частиною всеукраїнської системної роботи у сфері протидії булінгу, яка поєднує освіту, медіа та культурний вплив.
Завдяки участі популярних артистів і блогерів інформація про важливість протидії булінгу поширюється серед мільйонної аудиторії дітей та молоді.
Організатором події 4 травня є ГО "Мої безпечні друзі" за підтримки Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.
Як писали Новини.LIVE, 23 квітня у Вашингтоні відбулася акція Bring Kids Back. На Національній алеї встановили інсталяцію з 20 тисяч іграшкових ведмедиків, що уособлюють українських дітей, незаконно вивезених Росією.