Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально У Києві встановили рекорд на фестивалі протидії булінгу

У Києві встановили рекорд на фестивалі протидії булінгу

Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 17:42
У Києві встановили рекорд на фестивалі протидії булінгу
Рекорд на фестивалі "Мої безпечні друзі". Фото: пресслужба

У Міжнародний день протидії булінгу 4 травня у Києві відбувся VI Всеукраїнський фестиваль доброти та протидії булінгу "Мої безпечні друзі". Участь взяли майже 3000 школярів. На фестивалі встановили нацрекорд "Найбільша кількість школярів-учасників фестивалю з протидії булінгу".

Про це повідомила пресслужба фестивалю, передає Новини.LIVE.

Рекорд "Найбільша кількість школярів-учасників фестивалю з протидії булінгу"

Цей фестиваль, як соціально-просвітницький захід, обʼєднує тисячі дітей, батьків, освітян, артистів та медійних осіб навколо важливої мети — формування безпечного середовища для дітей та протидії булінгу.

VI Всеукраїнський фестиваль доброти та протидії булінгу "Мої безпечні друзі"
Встановлення рекорду на фестивалі. Фото: пресслужба

"Ми провели наймасштабніший за всю історію нашої діяльності фестиваль доброти та протидії булінгу "Мої безпечні друзі", який об'єднав майже 3000 дітей і був офіційно зафіксований у Національному реєстрі рекордів України. Це вже 36 захід в країні, який ми реалізували за останні 5 років, і сьогодні ми досягли нової вершини. Для мене принципово важливо, що топові артисти України долучаються до цієї ініціативи безкоштовно — це про їхню громадянську позицію і розуміння відповідальності перед дітьми. Ми створюємо не просто фестиваль доброти — ми формуємо культуру, в якій булінгу немає місця", —  прокоментував головний організатор фестивалю, виконавчий директор ГО "Мої безпечні друзі" Ігор Буранов.

Фестиваль у Києві
Фестиваль у Києві. Фото: пресслужба

Школярі підспівували пісні всім зіркам, а на сцені були: 

Читайте також:
  • Kalush Orchestra;
  • TAYANNA;
  • KRISTONKO;
  • Нікіта Кісельов;
  • SKYLERR;
  • Дядя Жора;
  • Амадор Лопес;
  • Олександр Кварта;
  • Анастасія Димид;
  • Єгор Андрюшин;
  • Люся Кава;
  • Софія Нерсесян;
  • гурт SISTERS MIX.
Фестиваль "Мої безпечні друзі"
Виступ Kalush Orchestra. Фото: пресслужба
VI Всеукраїнський фестиваль доброти та протидії булінгу "Мої безпечні друзі"
Софія Нерсесян. Фото: пресслужба

Артисти спілкувалися з дітьми, фотографувалися, підписували автографи та ділилися власним досвідом протидії булінгу, надихаючи підлітків своїм прикладом. Окрім цього, школярі мали змогу зустрітися з популярними блогерами, зокрема Антоніною Мовчазною, Пантерою, Романом Грибовим та іншими.

Фестиваль доброти та протидії булінгу "Мої безпечні друзі" у Києві
VI Всеукраїнський фестиваль доброти та протидії булінгу "Мої безпечні друзі". Фото: пресслужба

Ведучими фестивалю у ТРЦ Blockbuster Mall були Ігор Буранов — головний організатор, правоохоронець, соціальний діяч року, виконавчий директор ГО "Мої безпечні друзі", ідейний засновник академії ДТА "33 канал KIDS" та Оксана Кучма — радіотелеведуча, інтервʼюерка та авторка YouTube-шоу "Кучма У".

Фестиваль з протидії булінгу
Встановлення національного рекорду. Фото: пресслужба

Організатори отримали тисячі щирих емоційних відгуків, сотні сторіз, і це ще раз доводить: суспільство готове об’єднуватися заради безпечного дитинства та протидії булінгу.

Фестиваль "Мої безпечні друзі" з 2021 року є частиною всеукраїнської системної роботи у сфері протидії булінгу, яка поєднує освіту, медіа та культурний вплив.

Завдяки участі популярних артистів і блогерів інформація про важливість протидії булінгу поширюється серед мільйонної аудиторії дітей та молоді.

Організатором події 4 травня є ГО "Мої безпечні друзі" за підтримки Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Як писали Новини.LIVE, 23 квітня у Вашингтоні відбулася акція Bring Kids Back. На Національній алеї встановили інсталяцію з 20 тисяч іграшкових ведмедиків, що уособлюють українських дітей, незаконно вивезених Росією.

Київ діти буллінг
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації