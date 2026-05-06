У Києві встановили рекорд на фестивалі протидії булінгу

У Міжнародний день протидії булінгу 4 травня у Києві відбувся VI Всеукраїнський фестиваль доброти та протидії булінгу "Мої безпечні друзі". Участь взяли майже 3000 школярів. На фестивалі встановили нацрекорд "Найбільша кількість школярів-учасників фестивалю з протидії булінгу".

Цей фестиваль, як соціально-просвітницький захід, обʼєднує тисячі дітей, батьків, освітян, артистів та медійних осіб навколо важливої мети — формування безпечного середовища для дітей та протидії булінгу.

"Ми провели наймасштабніший за всю історію нашої діяльності фестиваль доброти та протидії булінгу "Мої безпечні друзі", який об'єднав майже 3000 дітей і був офіційно зафіксований у Національному реєстрі рекордів України. Це вже 36 захід в країні, який ми реалізували за останні 5 років, і сьогодні ми досягли нової вершини. Для мене принципово важливо, що топові артисти України долучаються до цієї ініціативи безкоштовно — це про їхню громадянську позицію і розуміння відповідальності перед дітьми. Ми створюємо не просто фестиваль доброти — ми формуємо культуру, в якій булінгу немає місця", — прокоментував головний організатор фестивалю, виконавчий директор ГО "Мої безпечні друзі" Ігор Буранов.

Школярі підспівували пісні всім зіркам, а на сцені були:

Kalush Orchestra;

TAYANNA;

KRISTONKO;

Нікіта Кісельов;

SKYLERR;

Дядя Жора;

Амадор Лопес;

Олександр Кварта;

Анастасія Димид;

Єгор Андрюшин;

Люся Кава;

Софія Нерсесян;

гурт SISTERS MIX.

Артисти спілкувалися з дітьми, фотографувалися, підписували автографи та ділилися власним досвідом протидії булінгу, надихаючи підлітків своїм прикладом. Окрім цього, школярі мали змогу зустрітися з популярними блогерами, зокрема Антоніною Мовчазною, Пантерою, Романом Грибовим та іншими.

Ведучими фестивалю у ТРЦ Blockbuster Mall були Ігор Буранов — головний організатор, правоохоронець, соціальний діяч року, виконавчий директор ГО "Мої безпечні друзі", ідейний засновник академії ДТА "33 канал KIDS" та Оксана Кучма — радіотелеведуча, інтервʼюерка та авторка YouTube-шоу "Кучма У".

Організатори отримали тисячі щирих емоційних відгуків, сотні сторіз, і це ще раз доводить: суспільство готове об’єднуватися заради безпечного дитинства та протидії булінгу.

Фестиваль "Мої безпечні друзі" з 2021 року є частиною всеукраїнської системної роботи у сфері протидії булінгу, яка поєднує освіту, медіа та культурний вплив.

Завдяки участі популярних артистів і блогерів інформація про важливість протидії булінгу поширюється серед мільйонної аудиторії дітей та молоді.

Організатором події 4 травня є ГО "Мої безпечні друзі" за підтримки Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

