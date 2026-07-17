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Главная Актуально В Киеве ввели в эксплуатацию один из самых высоких жилых комплексов столицы

В Киеве ввели в эксплуатацию один из самых высоких жилых комплексов столицы

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 14:50
В центре Киева ввели в эксплуатацию 33-этажную башню A136 Highlight Tower. Что это означает для рынка недвижимости.
33-этажное здание A136 Highlight Tower. Фото: DIM.

Компания DIM завершила строительство A136 Highlight Tower в центре Киева, несмотря на войну. Девелоперская компания получила сертификат готовности на жилой комплекс. Документ выдал Государственный инспекция архитектуры и градостроительства Украины. Это один из крупнейших жилых проектов, введенных в эксплуатацию в центральной части столицы после начала полномасштабной войны.

Для украинского девелоперского рынка завершение строительства крупных жилых комплексов остается исключением. Из-за войны значительная часть строительных проектов была приостановлена или существенно замедлилась, поэтому ввод новых объектов всё чаще рассматривают как показатель финансовой устойчивости девелопера и выполнения обязательств перед инвесторами.

33-поверховий будинок A136 Highlight Tower
33-этажное здание A136 Highlight Tower. Фото: DIM.

"Ввод нового жилого комплекса в эксплуатацию означает выполнение обязательств перед сотнями инвесторов, которые вкладывали средства в проект еще до или во время полномасштабной войны. Мы не прекращали работу над объектами, несмотря на все риски. Для нас важно завершать проекты и выполнять взятые на себя обязательства перед людьми, доверившими нам свои инвестиции", — отметил управляющий партнер DIM Александр Насиковский.

Стратегическим инвестором DIM с 2025 года является украинский предприниматель Максим Криппа. В ARS Capital считают, что завершение крупных строительных проектов имеет большое значение для инвестиционного климата Украины.

33-поверховий будинок A136 Highlight Tower
33-этажное здание A136 Highlight Tower. Фото: DIM.

"Достройка крупных жилых комплексов во время войны является показателем устойчивости экономики. Для рынка это означает сохранение доверия инвесторов, а для государства — налоговые поступления, занятость в строительной отрасли и развитие городской инфраструктуры", — сказал генеральный директор ARS Capital Максим Криппа.

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После ввода комплекса в эксплуатацию и получения почтового адреса инвесторы начнут оформление права собственности на квартиры. На территории продолжаются завершающие работы по благоустройству и обустройству лобби.

A136 Highlight Tower расположен на улице Антоновича. Общая площадь комплекса превышает 36 000 кв. м, он насчитывает 325 квартир. Для компании DIM это уже 12-й жилой дом, введенный в эксплуатацию в столице. За годы работы девелопер ввел в эксплуатацию более 380 тысяч м² жилой недвижимости, последовательно выполняя свои обязательства перед инвесторами.

Киев недвижимость небоскребы
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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