У центрі Києва ввели в експлуатацію 33-поверховий A136 Highlight Tower. Що це означає для ринку нерухомості.

33-поверховий будинок A136 Highlight Tower. Фото: DIM.

Компанія DIM завершила будівництво A136 Highlight Tower у центрі Києва попри війну. Девелоперська компанія отримала сертифікат готовності на житловий комплекс. Документ видала Державна інспекція архітектури та містобудування України. Це один із найбільших житлових проєктів, введених в експлуатацію в центральній частині столиці після початку повномасштабної війни.

Для українського девелоперського ринку завершення великих житлових комплексів залишається винятком. Через війну значна частина будівництв була призупинена або суттєво сповільнилась, тому введення нових об'єктів дедалі частіше розглядають як показник фінансової стійкості девелопера та виконання зобов'язань перед інвесторами.

33-поверховий будинок A136 Highlight Tower. Фото: DIM.

"Введення нового житлового комплексу в експлуатацію означає виконання зобов'язань перед сотнями інвесторів, які вкладали кошти у проєкт ще до або під час повномасштабної війни. Ми не зупиняли роботу над об'єктами, попри всі ризики. Для нас важливо завершувати проєкти та виконувати взяті на себе зобов'язання перед людьми, які довірили нам свої інвестиції", — зазначив керуючий партнер DIM Олександр Насіковський.

Стратегічним інвестором DIM із 2025 року є український підприємець Максим Кріппа. У ARS Capital вважають, що завершення великих будівельних проєктів має велике значення для інвестиційного клімату України.

33-поверховий будинок A136 Highlight Tower. Фото: DIM.

"Добудова великих житлових комплексів під час війни є індикатором стійкості економіки. Для ринку це означає збереження довіри інвесторів, а для держави - податкові надходження, зайнятість у будівельній галузі та розвиток міської інфраструктури", — сказав CEO ARS Capital Максим Кріппа.

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Після введення комплексу в експлуатацію і отримання поштової адреси інвестори розпочнуть оформлення права власності на квартири. На території тривають завершальні роботи з благоустрою та меблювання лоббі.

A136 Highlight Tower розташований на вулиці Антоновича. Загальна площа комплексу перевищує 36 000 кв. м, він налічує 325 квартир. Для компанії DIM це вже 12-й житловий будинок, введений в експлуатацію у столиці. За роки роботи девелопер ввів в експлуатацію понад 380 тисяч м² житлової нерухомості, послідовно виконуючи свої зобов'язання перед інвесторами.