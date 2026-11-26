ЖК "Метрополис". Фото: metropolis.com.ua

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) выдала сертификат о готовности третьего дома жилого комплекса "Метрополис" в Голосеевском районе столицы. Новое здание расположено по адресу: улица Академика Заболотного, 1. Застройщик готовится приступить к передаче квартир владельцам.

В компании-застройщике DIM отметили, что проект был реализован, несмотря на длительное ожидание, и пообещали в ближайшее время проинформировать инвесторов о графике оформления документов и выдачи ключей.

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Чем примечателен ЖК "Метрополис"

Комплекс комфорт-класса расположен в южной части Киева, недалеко от зеленых зон — Голосеевского лесопарка и ВДНХ. Проект объединяет четыре дома различной этажности (от 10 до 34 этажей), построенные по кирпичной технологии с утеплением минеральной ватой.

Среди ключевых решений комплекса, которые выделяют его на рынке:

Собственный парк на территории: двор-парк площадью около 2 гектаров, полностью закрытый от автомобилей и посторонних, с прогулочными аллеями, зонами для барбекю и спортивными площадками.

двор-парк площадью около 2 гектаров, полностью закрытый от автомобилей и посторонних, с прогулочными аллеями, зонами для барбекю и спортивными площадками. Автономность и безопасность: в домах предусмотрено индивидуальное отопление и установлены генераторы для резервного питания, а подземная парковка на 1000 мест выполняет функцию укрытия.

в домах предусмотрено индивидуальное отопление и установлены генераторы для резервного питания, а подземная парковка на 1000 мест выполняет функцию укрытия. Отельный формат входных групп: в подъездах обустроены дизайнерские лобби с зонами отдыха и собственной библиотекой.

в подъездах обустроены дизайнерские лобби с зонами отдыха и собственной библиотекой. Транспортная доступность: комплекс расположен в 5 минутах ходьбы от станций метро «Теремки» и «Ипподром», рядом находятся крупные ТРЦ («Магелан» и Respublika Park).

Квартиры в ЖК "Метрополис" можно приобрести по государственной программе доступного кредитования "еОселя". Программа позволяет оформить ипотеку сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом.

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Справка о компании: DIM (Development Investment Management) — украинская девелоперская группа компаний полного цикла, основанная в 2014 году. Портфель компании включает ряд жилых комплексов в Киеве и пригороде (в частности, "Автограф", "А52", "Новый Автограф", Lucky Land и Park Lake City).