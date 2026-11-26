ЖК "Метрополіс". Фото: metropolis.com.ua

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) видала сертифікат про готовність третього будинку житлового комплексу "Метрополіс" у Голосіївському районі столиці. Новобудова розташована на вулиці Академіка Заболотного, 1. Забудовник готується розпочати передачу квартир власникам.

У компанії-забудовника DIM зазначили, що проєкт реалізували попри тривале очікування, і пообіцяли найближчим часом проінформувати інвесторів про графік оформлення документів та видачі ключів.

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Чим особливий ЖК "Метрополіс"

Комплекс комфорт-класу розташовано у південній частині Києва неподалік від зелених зон — Голосіївського лісопарку та ВДНГ. Проєкт об'єднує чотири будинки змінної поверховості (від 10 до 34 поверхів), зведені за цегляною технологією з утепленням мінеральною ватою.

Серед ключових рішень комплексу, які виділяють його на ринку:

Власний парк на території: двір-парк площею близько 2 гектарів повністю закритий від автомобілів та сторонніх, із прогулянковими алеями, зонами барбекю та спортивними майданчиками.

двір-парк площею близько 2 гектарів повністю закритий від автомобілів та сторонніх, із прогулянковими алеями, зонами барбекю та спортивними майданчиками. Автономність та безпека: у будинках передбачене індивідуальне опалення та встановлені генератори для резервного живлення, а підземний паркінг на 1000 місць виконує функцію укриття.

у будинках передбачене індивідуальне опалення та встановлені генератори для резервного живлення, а підземний паркінг на 1000 місць виконує функцію укриття. Готельний формат вхідних груп: у під'їздах облаштовані дизайнерські лобі із зонами відпочинку та власною бібліотекою.

у під'їздах облаштовані дизайнерські лобі із зонами відпочинку та власною бібліотекою. Транспортна доступність: комплекс розташований за 5 хвилин пішки від станцій метро "Теремки" та "Іподром", поруч працюють великі ТРЦ ("Магелан" та Respublika Park).

Квартири в ЖК "Метрополіс" можна придбати за державною програмою доступного кредитування "єОселя". Програма дає змогу оформити іпотеку строком до 20 років із мінімальним першим внеском.

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Довідка про компанію: DIM (Development Investment Management) — українська девелоперська група компаній повного циклу, заснована у 2014 році. Портфель компанії налічує низку житлових комплексів у Києві та передмісті (зокрема "Автограф", "А52", "Новий Автограф", Lucky Land та Park Lake City).