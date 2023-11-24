В Киеве пройдет первый Украинский строительный конгресс — цель мероприятия

Анонс конгресса, приглашенные гости. Фото: Украинский строительный конгресс

В Киеве, 14 декабря, пройдет первый Украинский строительный конгресс. Он направлен на поиски решений по восстановлению Украины. На нем будут присутствовать украинские архитекторы, политики, строители и общественные деятели.

Об этом сообщает Украинский строительный конгресс.

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Цель Украинского строительного конгресса

В Киеве 14 декабря в КВЦ "Парковый" состоится первый Украинский строительный конгресс. Организаторы отмечают, что в сфере восстановления Украины недостаточно сотрудничества и взаимодействия. Конгресс нацелен именно на поиск новых идей по Формуле восстановления Украины. Он, по словам организаторов, станет площадкой для обмена мнениями между специалистами. Одним из важных вопросов конгресса также станет проблема возвращения из-за границы украинцев.

"Мероприятие станет площадкой для конструктивного диалога, высказывания и обсуждения различных мнений между властью, девелоперами, архитекторами, строителями и общественным сектором", - отмечают организаторы.

Программа украинского строительного конгресса

На конгрессе будет присутствовать советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он выступит с приветственным словом. Программа мероприятия состоит из дискуссионных панелей, выступлений и презентаций экспертов по разным направлениям.

Игорь Парубский. Фото: Украинский строительный конгресс

Темы, которые будут подниматься на конгрессе:

"Образование в архитектуре. Разрушение или непонимание потребностей восстановления?";

"Экосистема украинских стартапов и поддержка ранних инвестиций";

"Перспективные направления инвестиций в будущее восстановление Украины";

"Человеческий капитал: демография трудовых ресурсов, реабилитация и переквалификация";

"Путь в ЕС: что ждать крупному, среднему и малому бизнесу?";

"Деньги на жилье. Источники финансирования объектов жилищного строительства 2023-2024".

Среди панельных дискуссий обсуждение тем "Где строить во время войны", "Как строить во время войны. Инновации в строительстве", "Что строить во время войны".

Анатолий Амелин и Андрей Вавриш. Фото: Украинский строительный конгресс

Андрей Длигач и Артур Михно. Фото: Украинский строительный конгресс

"Наш конгресс — это платформа, на которой мы предоставляем возможность взаимодействовать разным командам и компаниям, а также высказать свое мнение по поводу того, как Украине лучше двигаться в дальнейшем в контексте восстановления", — указал организатор Украинского строительного конгресса Игорь Парубский.

Среди приглашенных гостей конгресса будут присутствовать следующие эксперты:

Татьяна Ломакина — Уполномоченная Президента Украины по безбарьерности

Дарья Марчак — первый заместитель Министра социальной политики Украины

Владимир Поперешнюк — соучредитель "Новая Почта"

Артур Михно – CEO work.ua

Анатолий Амелин — Директор экономических программ Украинского института будущего

Андрей Длигач — Глава Advanter Group

Виталий Мельник — Вице-президент UDP

Влад Голдаковский — основатель Goldakovskiy Group Architects

Кащенко Александр — Декан архитектурного факультета КНУБА

Анатолий Давыдов — декан архитектурного факультета НАОМА

Борис Голденштейн — основатель и СЕО ZEZMAN HOLDING

Андрей Вавриш — основатель SAGA Development

Марк Кестельбойм — CEO Well – Being contech, Budova

Сергей Самусев — девелоперская компания ZV Development

Марк Марченко — СЕО SENSAR Development

Игорь Гуда — основатель "Креатор-Буд"

Игорь Мазепа — Генеральный директор инвестиционной компании "Concorde Capital".

На конгрессе также будет представлена аналитика рынка недвижимости Украины от эксперта компании ЛУН Ольги Охрименко. Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте организатора.

Напомним, сейчас 43,5 тысячи женщин служат в Вооруженных силах Украины. Такая цифра почти втрое превышает показатели 2014 года. Кроме того, в течение этого года среди вновь созданных бизнесов именно 56% являются женскими. Такие данные сообщила первая леди Украины Елена Зеленская на Седьмом Украинском женском конгрессе, который посвящен женскому лидерству.