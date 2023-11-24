В Києві пройде перший Український будівельний конгрес — мета заходу

Анонс конгресу, запрошені гості. Фото: Український будівельний конгрес

У Києві 14 грудня відбудеться перший Український будівельний конгрес. Він спрямований на пошуки рішень щодо відбудови України. На ньому будуть присутні українські архітектори, політики, будівельники та громадські діячі.

Про це повідомляє Український будівельний конгрес.

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Мета Українського будівельного конгресу

У Києві 14 грудня у КВЦ "Парковий" проведуть перший Український будівельний конгрес. Організатори зазначають, що у сфері відбудови України недостатньо співпраці та взаємодії. Конгрес націлений саме на пошук нових ідей щодо Формули відбудови України. Він, за словами, організаторів, стане майданчиком для обміну думками між спеціалістами. Одним із важливих питань конгресу також стане проблема повернення з-за кордону українців.

"Захід стане майданчиком для конструктивного діалогу, висловлювання та обговорення різноманітних думок між владою, девелоперами, архітекторами, будівельниками та громадським сектором", — зазначають організатори.

Програма Українського будівельного конгресу

Зазначається, що на конгресі буде присутній радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він виступить із привітальним словом. Програма заходу складатиметься з дискусійних панелей, виступів та презентацій експертів із різних напрямків.

Ігор Парубський. Фото: Український будівельний конгрес

Теми, які порушуватиму на конгресі:

"Освіта в архітектурі. Руйнація чи нерозуміння потреб відбудови?";

"Екосистема Українських стартапів та підтримка ранніх інвестицій";

"Перспективні напрямки інвестицій в майбутню відбудову України";

"Людський капітал: демографія трудових ресурсів, реабілітація та перекваліфікація";

"Шлях до ЄС: що очікувати великому, середньому та малому бізнесу?";

"Гроші на житло. Джерела фінансування об’єктів житлового будівництва 2023 -2024".

Серед панельних дискусій обговорення тем "Де будувати під час війни", "Як будувати під час війни. Інновації в будівництві", "Що будувати під час війни".

Анатолій Амелін та Андрій Вавриш. Фото: Український будівельний конгрес

Андрій Длігач та Артур Міхно. Фото: Український будівельний конгрес

"Наш конгрес — це платформа, на якій ми надаємо можливість взаємодіяти різним командам та компаніям, а також висловити свою думку з приводу того, як Україні краще за все рухатись надалі в контексті відбудови", — вказав організатор Українського будівельного конгресу Ігор Парубський.

Серед запрошених гостей конгресу будуть присутні такі експерти:

Тетяна Ломакіна — Уповноважена Президента України з безбар'єрності

Дарина Марчак — перша заступниця Міністра соціальної політики України

Володимир Поперешнюк — співзасновник "Нова Пошта"

Артур Міхно — CEO work.ua

Анатолій Амелін — Директор економічних програм Українського інституту майбутнього

Андрій Длігач — Голова Advanter Group

Віталій Мельник – Віцепрезидент UDP

Влад Голдаковський — засновник Goldakovskiy Group Architects

Кащенко Олександр — Декан архітектурного факультету КНУБА

Анатолій Давидов — декан архітектурного факультету НАОМА

Борис Голденштейн — засновник та СЕО ZEZMAN HOLDING

Андрій Вавриш — засновник SAGA Development

Марк Кестельбойм — CEO Well – Being contech, Budova

Сергій Самусєв — девелоперська компанія ZV Development

Марк Марченко — СЕО SENSAR Development

Ігор Гуда — засновник "Креатор-Буд"

Ігор Мазепа — Генеральний директор інвестиційної компанії "Concorde Capital".

На конгресі також буде представлена аналітика ринку нерухомості України від експертки компанії ЛУН Ольги Охріменко. Зазначається, що вхід безплатний за попередньою реєстрацією на сайті організатора.

Нагадаємо, наразі 43,5 тисячі жінок служать у Збройних силах України. Така цифра майже в три рази перевищує показники 2014 року. Крім того, протягом цього року серед новостворених бізнесів саме 56% є жіночими.

Такі дані повідомила перша леді України Олена Зеленська на Сьомому Українському жіночому конгресі, який був присвячений жіночому лідерству.