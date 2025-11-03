В Киеве состоялась открытая дискуссия и воркшоп для ветеранов, потерявших конечности

Участники дискуссии. Фото: MCOP

В Украине насчитывается более 1,2 млн ветеранов, из них 57 % сталкиваются с проблемами при поиске работы. Наиболее распространенным барьером при трудоустройстве являются проблемы с физическим здоровьем. Об этом отметили более 36 процентов ветеранов и ветеранок во время опроса, проведенного Украинским ветеранским фондом Минветеранов совместно с платформой поиска работы.

Проблема помощи в поиске работы сегодня актуальна и требует действий на опережение. Ведь после завершения войны количество людей, которые потенциально станут соискателями работы может достигать 5-6 миллионов человек, это ветераны и их родные.

Именно поэтому в международном центре ортезирования и протезирования Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) Украина в рамках ежемесячной группы поддержки для людей с утраченными конечностями состоялся воркшоп и открытая дискуссия на тему трудоустройства.

Одним из спикеров мероприятия стал пациент центра MCOP Украина — ветеран войны Глеб Кравченко. Благодаря высокотехнологичному протезированию он успешно вернулся к гражданской работе, и сейчас возглавляет отдел рекрутинга в одной из украинских miltech-компаний, которая специализируется на производстве летательных аппаратов.

"От ветерана для ветеранов — я делюсь кейсом из своей жизни. Ведь именно мой приобретенный военный опыт в сочетании с гражданским помог мне возглавить команду рекрутинга в miltech компании", — рассказал Глеб во время своего выступления.

До полномасштабного вторжения Глеб работал в IT, но в 2024 году сменил должность HR-директора на униформу. Защитник потерял нижнюю конечность в результате осколочного ранения после попадания fpv-дрона. В апреле этого года в центре MCOP Украина Глеб безвозмездно получил новый высокотехнологичный протез ноги с электрическим коленным узлом. Успешно адаптироваться к походке ветерану помогла команда специалистов центра, где физический терапевт работает в паре с протезистом, — это позволяет вовремя корректировать неточности посадки протеза и ускоряет результат.

Сейчас Глеб проводит на протезе до 10 часов в день, а еще признается: чувствует титановую ногу, как продолжение родной конечности — только отражение в зеркале выдает правду.

"Сейчас на miltech-рынке есть большой запрос на специалистов именно с военным опытом. Компании ищут людей, которые не просто знают, как собрать ту или иную технику, но и видели и понимают, как она работает на поле боя. Например, у нас есть запрос, R&D специалистов и инженеров-конструкторов, так и на сборщиков, пайщиков, маляров и инструкторов", — подытожил Глеб свой доклад.

Заместитель директора Департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Елена Скорзова рассказала о механизмах помощи ветеранам и ветеранкам в трудоустройстве: обучение, переквалификацию, гранты на открытие собственного дела. По ее словам, более 39 тысяч ветеранов воспользовались услугами службы занятости с начала военного положения, 10 тысяч из которых успешно трудоустроились. Самые популярные сферы, где ветераны открывают бизнес, — это ресторанная деятельность, розничная торговля, ремонт авто, грузовой транспорт и образовательные услуги.

"Окончание службы — это только начало нового пути. Нет никаких преград, когда есть вера в себя. Главное — услышать себя, увидеть свои сильные стороны и найти внутреннюю мотивацию. А мы, в Государственной службе занятости, поможем сделать следующий шаг — к новой профессии и уверенной жизни после службы", — отметила Елена Скорзова во время выступления.

О примере социально-ответственного бизнеса, который обучает и предоставляет рабочие места ветеранам с потерянными конечностями, рассказал директор MCOP Украина — Андрей Петрук.

В центре уже работает три ветерана, двое из которых имеют сложную двойную ампутацию ног. Они занимаются вопросами логистики и взаимодействия с клиентами. И это не только придает центру статус безбарьерного и социально-ответственного бизнеса, но и делает услуги ближе к клиенту — когда тебя встречает человек, который так же прошел через ампутацию и сейчас живет полноценной жизнью, это невероятно вдохновляет!

"Мы понимаем, что после потери конечности жизнь человека меняется кардинально. И та работа, которую человек мог делать до ранения, становится для него недостижимой. Поэтому мы готовы обучать ветеранов техническим специальностям, давать им все необходимые условия труда и двигаться в дальнейшем в этом направлении. Потому что это реалии будущего Украины — ветеранов, которые возвращаются с войны с тяжелыми травмами, будет становиться все больше", — пояснил Андрей Петрук.

В начале 2025 года количество людей с инвалидностью составляло 3 млн человек. Только с начала полномасштабной войны эта цифра выросла на 300 тысяч человек.

Директор благотворительного фонда Future for Ukraine в США, Елена Николаенко, провела для ветеранов практический воркшоп на тему, как составить резюме и представить свои сильные стороны на собеседовании, даже если за плечами только военный опыт.

"Сначала вам надо честно оценить свои возможности и видение себя в новой профессии. Кому-то удается вести бизнес, а кто-то чувствует себя комфортнее как наемный работник. Не бойтесь просить помощи — есть программы поддержки ветеранов, сообщества, фонды. Ваш опыт бесценен — он может стать основой новой карьеры или собственного дела".

Как отметил ветеран Глеб Кравченко, который сейчас сам занимается рекрутингом, главное — это отыскать свои сильные стороны, даже те, которые были получены в армии, и сфокусироваться на будущем:

"Социально-ответственные бизнесы выстраивают систему привлечения ветеранов, потому что понимают, что военный — это в первую очередь специалист с необъятным опытом, с которым можно расти вместе. Двери таких компаний, платформ, проектов всегда открыты для людей, которые возвращаются к гражданской жизни и ищут возможность, которая в свою очередь уже ждет их. Все что нужно для этого — первый шаг, который в компании помогут сделать".

Открытую встречу посетили более 20 украинских ветеранов с семьями. Информационным партнером мероприятия стал украинский медиахолдинг Live Media HUB, модерировал открытую дискуссию, ведущий Новини.LIVE — Павел Ковальчук.

Бесплатные группы поддержки, где ветераны с потерянными конечностями могут общаться на различные темы, проводятся ежемесячно в центре MCOP Украина по адресу: г. Киев, ул. Казимира Малевича, 86Д. За анонсами можно следить в соцсетях — MCOP Украина

Регистрация на группы поддержки происходит по телефону +380979745996 (администратор Влад).