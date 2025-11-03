У Києві відбулася відкрита дискусія та воркшоп для ветеранів, які втратили кінцівки

Учасники дискусії. Фото: MCOP

В Україні налічується понад 1,2 млн ветеранів, з них 57 % зіштовхуються з проблемами при пошуку роботи. Найбільш поширеним барʼєром при працевлаштуванні є проблеми із фізичним здоров’ям. Про це зазначили понад 36 відсотків ветеранів та ветеранок під час опитуванням проведеного Українським ветеранським фондом Мінветеранів спільно з платформою пошуку роботи.

Проблема допомоги у пошуку роботи сьогодні актуальна і потребує дій на випередження. Адже після завершення війни кількість людей, які потенційно стануть шукачами роботи може сягати 5-6 мільйонів осіб, це ветерани і їх рідні.

Відкрита дискусія та воркшоп для ветеранів, які втратили кінцівки

Саме тому в міжнародному центрі ортезування та протезування Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) Україна в межах щомісячної групи підтримки для людей з втраченими кінцівками відбувся воркшоп та відкрита дискусія на тему працевлаштування.

Дискусія в Києві. Фото: МСОР

Одним зі спікерів заходу став пацієнт центру MCOP Україна — ветеран війни Гліб Кравченко. Завдяки високотехнологічному протезуванню він успішно повернувся до цивільної роботи, і нині очолює відділ рекрутингу в одній із українських miltech-компаній, яка спеціалізується на виробництві літальних апаратів.

"Від ветерана для ветеранів — я ділюся кейсом зі свого життя. Адже саме мій набутий військовий досвід в поєднанні з цивільним допоміг мені очолити команду рекрутингу в miltech компанії", — розповів Гліб під час свого виступу.

Дискусія для ветеранів, які пережили ампутацію. Фото: МСОР

До повномасштабного вторгнення Гліб працював в IT, але у 2024 році змінив посаду HR-директора на однострій. Захисник втратив нижню кінцівку в результаті осколкового поранення після влучання fpv-дрона. В квітні цього року в центрі MCOP Україна Гліб безоплатно отримав новий високотехнологічний протез ноги з електричним колінним вузлом. Успішно адаптуватися до ходи ветерану допомогла команда фахівців центру, де фізичний терапевт працює в парі з протезистом, — це дає змогу вчасно коригувати неточності посадки протеза та пришвидшує результат.

Учасники дискусії. Фото: МСОР

Зараз Гліб проводить на протезі до 10 годин на день, а ще зізнається: відчуває титанову ногу, як продовження рідної кінцівки — лише відображення в дзеркалі видає правду.

Дискусія для ветеранів у Києві. Фото: МСОР

"Наразі на miltech-ринку є великий запит на спеціалістів саме із військовим досвідом. Компанії шукають людей, які не просто знають, як зібрати ту чи іншу техніку, а й бачили та розуміють, як вона працює на полі бою. Наприклад у нас є запит, R&D спеціалістів та інженерів-конструкторів, так і на збиральників, пайщиків, малярів та інструкторів", — підсумував Гліб свою доповідь.

Заступниця директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Олена Скорзова розповіла про механізми допомоги ветеранам та ветеранкам у працевлаштуванні: навчання, перекваліфікацію, гранти на відкриття власної справи. За її словами, понад 39 тисяч ветеранів скористалися послугами служби зайнятості з початку воєнного стану, 10 тисяч з яких успішно працевлаштувалися. Найпопулярніші сфери, де ветерани відкривають бізнес, — це ресторанна діяльність, роздрібна торгівля, ремонт авто, вантажний транспорт та освітні послуги.

"Закінчення служби — це лише початок нового шляху. Немає жодних перепон, коли є віра в себе. Головне — почути себе, побачити свої сильні сторони та знайти внутрішню мотивацію. А ми, у Державній службі зайнятості, допоможемо зробити наступний крок — до нової професії та впевненого життя після служби", — зазначила Олена Скорзова під час виступу.

Про приклад соціально-відповідального бізнесу, який навчає та надає робочі місця ветеранам з втраченими кінцівками, розповів директор MCOP Україна — Андрій Петрук.

Учасники дискусії. Фото: МСОР

У центрі вже працює три ветерани, двоє з яких мають складну подвійну ампутацію ніг. Вони займаються питаннями логістики та взаємодії з клієнтами. І це не лише надає центру статус безбар’єрного та соціально-відповідального бізнесу, але й робить послуги ближчими до клієнта — коли тебе зустрічає людина, яка так само пройшла через ампутацію і зараз живе повноцінним життя, це неймовірно надихає!

"Ми розуміємо, що після втрати кінцівки життя людини змінюється кардинально. І та робота, яку людина могла робити до поранення, стає для неї недосяжною. Тому ми готові навчати ветеранів технічних спеціальностей, давати їм всі необхідні умови праці та рухатися надалі в цьому напрямку. Бо це реалії майбутнього України — ветеранів, які повертаються з війни з важкими травмами, ставитиме все більше", — пояснив Андрій Петрук.

На початку 2025 року кількість людей з інвалідністю складала 3 млн осіб. Лише від початку повномасштабної війни ця цифра зросла на 300 тисяч осіб.

Директорка благодійного фонду Future for Ukraine у США, Олена Ніколаєнко, провела для ветеранів практичний воркшоп на тему, як скласти резюме та презентувати свої сильні сторони на співбесіді, навіть якщо за плечима лише військовий досвід.

"Спершу вам треба чесно оцінити свої можливості та бачення себе у новій професії. Комусь вдається вести бізнес, а хтось почувається комфортніше як найманий працівник. Не бійтеся просити допомоги — є програми підтримки ветеранів, спільноти, фонди. Ваш досвід безцінний — він може стати основою нової кар’єри чи власної справи".

Як зазначив ветеран Гліб Кравченко, який зараз сам займається рекрутингом, головне – це відшукати свої сильні сторони, навіть ті, що були здобуті у війську, та сфокусуватися на майбутньому:

"Соціально-відповідальні бізнеси вибудовують систему залучення ветеранів, бо розуміють, що військовий — це в першу чергу спеціаліст з неосяжним досвідом, з яким можна зростати разом. Двері таких компаній, платформ, проєктів завжди відкриті для людей, що повертаються до цивільного життя і шукають можливість, яка своєю чергою вже чекає на них. Все що потрібно для цього — перший крок, який у компанії допоможуть зробити".

Відкриту зустріч відвідали понад 20 українських ветеранів з родинами. Інформаційним партнером заходу став український медіахолдинг Live Media HUB, модерував відкриту дискусію, ведучий Новини.LIVE — Павло Ковальчук.

Безоплатні групи підтримки, де ветерани з втраченими кінцівками можуть спілкуватися на різні теми, проводяться щомісяця в центрі MCOP Україна за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Д. За анонсами можна слідкувати в соцмережах — MCOP Україна

Реєстрація на групи підтримки відбувається за телефоном +380979745996 (адміністратор Влад).