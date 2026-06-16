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Главная Актуально В Николаеве создают новые возможности для развития детей с РАС

В Николаеве создают новые возможности для развития детей с РАС

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 15:08
В Николаеве создают новые возможности для развития детей с РАС
Дети сажают цветы. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Творческое развитие для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) не менее важно, чем базовые коррекционные занятия со специалистами. Через творчество дети в спектре выражают свои эмоции и чувства, снимают эмоциональное напряжение и учатся находить креативные решения.

В Николаеве на базе бесплатного Центра развития и коррекции для детей ВПЛ и детей с прифронтовых территорий с расстройствами аутистического спектра LEVCHYK SPECTRUM HUB открылось пространство для занятий арт-терапией. Рядом с пространством также обустроили терапевтический сад, который будет способствовать познанию окружающего мира.

LEVCHYK SPECTRUM HUB
Центр развития и коррекции для детей ВПЛ и детей с прифронтовых территорий с расстройствами аутистического спектра. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

LEVCHYK SPECTRUM HUB предоставляет бесплатные коррекционные занятия для детей со спектром расстройств из прифронтового Николаева и региона с ноября 2025 года. Центр открылся в Николаеве в партнерстве с Николаевским городским советом при грантовой поддержке Nova Ukraine и Ecolab. Сейчас хаб посещают 40 детей. Это второй центр, основанный благотворительным фондом Future for Ukraine с начала полномасштабного вторжения — первый действует во Львове для семей ВПЛ.

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Ребенок с лейкой. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Теперь к базовым занятиям по логопедии, сенсорно-моторной интеграции и АВА-терапии в николаевском центре добавились и новые возможности для развития.

"Арт-терапия очень полезна для психологического состояния детей: она способствует высвобождению эмоций, расслаблению и помогает раскрыть таланты. А контакт с растениями снижает уровень стресса и позволяет лучше понять природные процессы", — отмечает руководитель проектов и программ направления «Помощь детям» FFU Ольга Глюза.

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Посадка цветов. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

В открытии приняли участие первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков, представители фонда и семьи с детьми, которые посещают LEVCHYK SPECTRUM HUB.

После официального открытия и сладкого угощения дети собственноручно посадили первые цветы в терапевтическом саду, за которыми будут ухаживать вместе с преподавателями центра.

дети психологическая помощь ВПЛ
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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