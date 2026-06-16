У Миколаєві створюють нові можливості розвитку для дітей з РАС

Діти саджають квіти. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Творчий розвиток для дітей з розладами аутистичного спектра (РАС) не менш важливий, ніж базові корекційні заняття з фахівцями. Через творчість діти у спектрі виражають свої емоції та почуття, знімають емоційну напругу та вчаться знаходити креативні рішення.

У Миколаєві на базі безоплатного Центру розвитку та корекції для дітей ВПО та дітей з прифронтових територій із розладами спектра аутизму LEVCHYK SPECTRUM HUB відкрився простір для занять артерапією. Поруч із простором також облаштували терапевтичний сад, який сприятиме пізнанню навколишнього світу.

Центру розвитку та корекції для дітей ВПО та дітей з прифронтових територій із розладами спектра аутизму. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

LEVCHYK SPECTRUM HUB надає безоплатні корекційні заняття для дітей у спектрі з прифронтового Миколаєва та регіону з листопада 2025 року. Центр відкрився в Миколаєві в партнерстві з Миколаївською міською радою, за грантової підтримки Nova Ukraine та Ecolab. Наразі хаб відвідують 40 дітей. Це другий центр, заснований благодійним фондом Future for Ukraine від початку повномасштабного вторгнення — перший діє у Львові для родин ВПО.

Дитина з лійкою. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Тепер до базових занять з логопедії, сенсорно-моторної інтеграції та АВА-терапії у миколаївському центрі додалися й нові можливості для розвитку.

"Арт-терапія дуже корисна для психологічного стану дітей: вона дає вивільнення емоцій, розслаблення та допомагає виявити таланти. А контакт із рослинами зменшує рівень стресу й дає змогу краще зрозуміти природні процеси", — зазначає керівниця проєктів та програм напряму "Допомога дітям" FFU Ольга Глюза.

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Саджання квітів. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

У відкритті взяв участь перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков, представники фонду та родини з дітьми, які відвідують LEVCHYK SPECTRUM HUB.

Після офіційного відкриття та солодкого частування діти власноруч висадили перші квіти у терапевтичному саду, за якими доглядатимуть разом із викладачами центру.