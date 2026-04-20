В Одессе состоится встреча с психологом в рамках круга поддержки

Офлайн-встреча с психологом в Одессе. Фото: пресс-служба

Проект "Круги поддержки" — это офлайн-встречи с профессиональными психологами, которые становятся для участников пространством вдохновения, тепла и дают силы, чтобы двигаться дальше. Каждый может поделиться мыслями и переживаниями, получить понимание, поддержку и найти внутренние ресурсы.

Встречи проходят в небольших группах до 12 участников в атмосфере доверия, безопасности и принятия.

Ведущими встреч являются профессиональные психологи, которые помогают участникам подобрать слова, чтобы говорить о сложных эмоциях, и поддерживают их в процессе рефлексии.

Задание "Адаптоники". Фото: пресс-служба

На встречах обсуждают темы, которые волнуют, делятся опытом, выполняют телесные и эмоциональные практики для снятия напряжения. Кроме того, можно узнать об инструментах психологической самопомощи и самоподдержки.

Они проходят в разных городах Украины. В частности, круги поддержки были в Киеве, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковске, Полтаве, Харькове, Днепре.

Встреча в Одессе

В Одессе 24 апреля состоится встреча с психологом Натальей Петлицкой в рамках круга поддержки. Темой будет "И что же ТЕ люди такие скажут?".

Знали ли вы, что стыд — очень хитрый? Он обожает тишину, темноту, наши попытки делать вид, что все под контролем. И коварно шепчет на ухо: "Не высовывайся", "Не смеши мои тапочки", "А вдруг они поймут, что ты не идеальна?" Мы замираем — и оставляем мысль о новых начинаниях.

Но есть один секрет: стыд исчезает там, где о нем начинают говорить.

Приглашаем вас на встречу, где мы вынесем этот страх "на свет". Мы разберем его на детали и вернем себе право проявляться — с большой порцией поддержки и в комфортном, безопасном пространстве.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Вход — за донат от 300 грн.

Информация об Адаптонике

Общественная организация, которая делает психологию понятной и доступной для всех. Цель — помочь вам обрести спокойствие и баланс в сложные времена.

"Адаптоника". Фото: пресс-служба

Миссия "Адаптоники" — сформировать культуру заботы о психическом здоровье в украинском обществе, чтобы забота о себе стала естественной частью жизни каждого украинца.

Миссия "Адаптоники". Фото: пресс-служба

В современных условиях войны и стресса знания по психологии становятся как никогда важными. Мы стремимся распространять эти знания, чтобы каждый мог заботиться о своем ментальном здоровье.