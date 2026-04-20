В Одесі відбудеться зустріч із психологом у межах кола підтримки

Проєкт "Кола підтримки" — це офлайн-зустрічі з професійними психологами, що стають для учасників простором натхнення, тепла та дають сили, щоб рухатися далі. Кожен може поділитись думками й переживаннями, отримати розуміння, підтримку та знайти внутрішні ресурси.

Зустрічі проходять у невеликих групах до 12 учасників в атмосфері довіри, безпеки та прийняття.

Ведучими зустрічей є професійні психологи, які допомагають учасникам підібрати слова, щоб говорити про складні емоції, та підтримують їх у процесі рефлексії.

На зустрічах обговорюють теми, які хвилюють, діляться досвідом, виконують тілесні та емоційні практики для зняття напруги. Крім того, можна дізнатися про інструменти психологічної самодопомоги та самопідтримки.

Вони відбуваються у різних містах України. Зокрема, кола підтримки були у Києві, Кривому Розі, Вінниці, Івано-Франківську, Полтаву, Харкові, Дніпрі.

Зустріч в Одесі

В Одесі 24 квітня відбудеться зустріч із психологом Наталею Петлицькою у рамках кола підтримки. Темою буде "І що ж ТІ люди такі скажуть?".

Чи знали ви, що сором — дуже хитрий? Він обожнює тишу, темряву, наші спроби вдавати, що все під контролем. Та підступно шепоче на вухо: "Не висовуйся", "Не сміши мої капці", "А раптом вони зрозуміють, що ти не ідеальна?" Ми завмираємо — і полишаємо думку про нові починання.

Та є один секрет: сором зникає там, де про нього починають говорити.

Запрошуємо вас на зустріч, де ми винесемо цей страх "на світло". Ми розберемо його на деталі й повернемо собі право проявлятися — з великою порцією підтримки та в комфортному, безпечному просторі.

Зареєструватися можна за посиланням. Вхід — за донат від 300 грн.

Інформація про Адаптоніку

Громадська організація, яка робить психологію зрозумілою та доступною для всіх. Мета — допомогти вам знайти спокій та баланс у складні часи.

Місія "Адаптоніки" — сформувати культуру піклування про психічне здоров’я в українському суспільстві, щоб турбота про себе стала природною частиною життя кожного українця.

У сучасних умовах війни та стресу знання з психології стають як ніколи важливими. Ми прагнемо поширювати ці знання, щоб кожен міг піклуватися про своє ментальне здоров’я.